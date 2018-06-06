/Поглед.инфо/ На 31 май в Пхенян се проведоха разговори между руския външен министър Сергей Лавров и председателя на Държавния съвет на КНДР Ким Чен-ун. Срещата със севернокорейския лидер не бе включена в официалното съобщение на руското външно министерство, обръщат внимание медиите.

Формалната цел на посещението на Лавров в Пхенян бе среща с неговия колега Ли Йон-хо, за обмяна на мнения относно „ситуацията в Корейския полуостров и по други ключови международни и регионални въпроси”.

Въпреки че наблюдателите единодушно считаха, че е безсмислено Лавров да комуникира с Ким Чен-ун чрез посредник по време на посещението си в столицата на КНДР, преговорите със севернокорейския лидер се състояха в много топла атмосфера.

Ким Чен-ун показа резиденцията си на своя руския гост. Ръководителят на външнополитическото ведомство на Руската федерация пък подари на корейския лидер кутийка за съхраняване на "секретни неща" и изрази готовност да го приеме като свой гост в Русия.

"Заповядайте в Русия, ще се радваме много да ви видим", каза Лавров, който стана първият руснак, разговарящ с Ким Чен-ун.

(рус.ез.)

Как «хулиган» Ким Чен Ын вошел в круг «уважаемых» мировых лидеров

31 мая в Пхеньяне состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Обращает внимание, что встреча с северокорейским лидером не была указана в официальном сообщении министерства иностранных дел России.

Формальная цель визита в Пхеньян была встреча с коллегой Ли Ён Хо для обмена мнениями «по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам».

Хотя эксперты в один голос говорили, что в ходе поездки в столицу КНДР нет никакого смысла общаться с Ким Чен Ыном через посредника. Переговоры Лаврова и Ким Чен Ына прошли в весьма теплой атмосфере. Северокорейский лидер показал российскому гостю свою резиденцию. А глава МИД РФ подарил Ким Чен Ыну шкатулку для хранения «секретных вещей» и выразил готовность принять его персону в России. «Приезжайте в Россию, будем вам очень рады», — заявил Лавров, ставший первым россиянином, пообщавшимся с Ким Чен Ыном.

Такие вещи озвучиваются публично не просто так. В обозримой перспективе северокорейский лидер встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Также 31 мая стало известно, что визит в КНДР совершит третье лицо российского государства — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

К руководителю Северной Кореи зачистили зарубежные гости. Ранее он побеседовал с госсекретарем США Майклом Помпео, президентом Южной Кореи и высокопоставленными представителями Китая. С большой вероятностью 12 июня в Сингапуре председатель Госсовета КНДР встретится со своим главным визави — президентом США Дональдом Трампом. Белый дом до сих пор не предоставил окончательного ответа. Тем не менее, судя по сообщениям в зарубежных СМИ, подготовка к историческому саммиту идет полным ходом. Совсем недавно Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменивались воинственными заявлениями, мерились размерами ядерных кнопок и говорили о готовности устроить друг другу «море огня» при малейшей провокации. Экстравагантный постоялец Овального кабинета продолжает дразнить северокорейского «диктатора», но от прежнего агрессивного самовлюбленного напора не осталось и следа. Переговоры с Трампом станут невероятным по значению событием для Ким Чен Ына лично и всей коммунистической страны.

С 1950-х годов Северная Корея остается самым изолированным государством в мире с архаичной системой госуправления, слабой экономикой и населением, которое по-прежнему фанатично предано идеалам чучхе (идеология, разработанная Ким Ир Сеном). КНДР — это страна-изгой в полном смысле этого слова. До 2018 года международные контакты Пхеньяна ограничивались в основном переговорами с южнокорейскими и китайскими силовиками и дипломатами. Даже СССР и Россия прохладно воспринимали происходящее в республике, поддерживая общение с северянами в большей степени из соображений вежливости. Пхеньян важен для Китая и России как один из противовесов США в регионе. Страну неоднократно спасали от голода и поддерживали валютой, принимая северокорейскую рабочую силу. При этом Пекин и Москву всегда раздражала непослушность Пхеньяна и его нарочитое стремление войти в клуб ядерных держав. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) была заветной мечтой многих поколений северян, и она осуществилась при молодом Ким Чен Ыне в 2017 году. После бурных политических баталий, усиления санкционного режима Совбезом ООН, угроз со стороны США в начале 2018 года между Вашингтоном, Сеулом и Пхеньяном начался интенсивный диалог, который привел к выходу из изоляции, который происходит на наших глазах. Теперь на Ким Чен Ына сложно повесить ярлык «хулигана», а его страну не назовешь «изгоем».

«Выходом в свет» КНДР обязана отнюдь не филигранной дипломатией или инвестпривлекательностью (как, например, коммунистический Китай). Единственная причина — это ракеты с термоядерными боезарядами, которые гипотетически способны долететь до берегов США. Гипотетически — потому что северокорейский арсенал по тактико-техническим характеристикам не превосходит ядерное оружие СССР 1960-х годов. Как неоднократно отмечали российские и зарубежные аналитики, ракеты Пхеньяна вряд ли отличаются высокой точностью и хорошей защитой от зенитных комплексов. Тем не менее американцы и южнокорейцы не решились проверять на практике достоинства и недостатки МБР северян, и пошли на уступки. Конечно, КНДР также сделала шаг навстречу, в сторону денуклеаризации, введя мораторий на взрывы ядерных боеприпасов и пуски баллистических ракет. Однако северянам не могут не льстить теплые объятия и крепкие рукопожатия представителей ведущих держав мира, которые совсем недавно не скрывали своего презрения и надменности по отношению к ним. Ким Чен Ын наконец-то перестал быть «токсичным» как для условных союзников (Китай и Россия), так и для врагов (США, Южная Корея).

Он добился признания своей страны, и это действительно безумно важное событие для дальнейшего развития КНДР! Путь Северной Кореи к «успеху» учит циничным истинам и не очень приятным для осознания истинам, которые не меняются на протяжении последних 70 лет. Главная из них состоит в том, что ядерный арсенал является единственным гарантом суверенитета для любого нелояльного США режима. Без оружия, способного нанести неприемлемый ущерб заокеанской державе, ни одно непокорное государство не может чувствовать себя в безопасности. Однако за стремление обладать ядерным арсеналам независимым странам приходится платить огромную цену. По приблизительным подсчетам, оборонный сектор КНДР занимает до трети экономики республики. Граждане лишены элементарных материальных благ, а проблема голода была решена только в 2000-е годы. Путин не зря однажды сказал, что северяне будут «есть траву», но ракеты на вооружение поставят. Наверное, не очень корректно сравнивать КНДР и нашу страну, но закономерность, о которой мы говорим, продолжает оставаться актуальной для России. Необходимость держать большую армию и постоянно совершенствовать ракетно-ядерной арсенал накладывала отпечаток на благополучие СССР, который испытывал огромные трудности с обеспечением населения продовольствием и различным ширпотребом. Выезжавшие за рубеж советские граждане чувствовали колоссальную разницу в уровне жизни у себя на Родине и даже в странах соцблока. Современная российская экономика не испытывает такой чудовищной нагрузки, но проблема перенапряжения материальных, финансовых и военных ресурсов (причем, не таких больших, которые были в годы СССР) по-прежнему не уходит с повестки дня. За выбор в пользу обеспечения суверенитета россияне расплачиваются бедностью, низким уровнем развития предпринимательства, стагнацией политической системы и коррупцией.

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