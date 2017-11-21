/Поглед.инфо/ Китай поднесе на САЩ обилно угощение под формата на обещание да закупи американски стоки на обща стойност 253,5 млрд. долара. Въпреки това, за основния проблем с КНДР, Си Цзинпин каза само, че е необходимо "да продължи изпълнението на решението на Съвета за сигурност на ООН".

Той също така заяви, че в Тихия океан има достатъчно място и за Китай, и за Съединените щати. Тези думи обаче влизат в противоречие със "свободната и отворена индо-тихоокеанска стратегия" на Тръмп.

След срещата с Тръмп, Си Цзинпин се срещна с южнокорейския президент Мун Чже Ин, с когото постигна споразумение проблемът с КНДР да се "разрешава чрез диалог" – напълно различно от съдържанието на предхождащите преговори между САЩ и Южна Корея. Нещо повече, скоро след това южнокорейската страна се отказа от участие в тристранните военни учения със САЩ и Япония.

Южна Корея толкова ли се страхува от Китай, или действа под негов натиск? Реалното положение на нещата не е съвсем ясно, но вероятно Южна Корея счита, че примирение с Китай е по-изгодно за нея. Макар това да е неприемливо за Съединените щати.

Ако обобщим казаното, няма ли да стигнем до идеята дали със стратегията си Си Цзинпин не е измамил Южна Корея, Япония и дори Съединените щати?

(рус.ез.)

Напряженность в Южной Азии продолжается.

Япония, США и Южная Корея, обманутые политикой Китая

Господин Трамп все же не президент, а предприниматель

Визит в Азию, ход которого был неожиданным.

Результаты визита оказались неожиданными. Китай оказал господину Трампу теплый прием на исключительном уровне как «почетному гостю плюс». Это походит на радушный прием, когда на один день бронируют старинный замок, входящий в список всемирного наследия.

Более того, господин Си Цзиньпин, говоря о проблеме усиливающегося торгового дисбаланса между США и Китаем, заявил, что «обе страны подписали торговый договор на более чем 250 миллиардов долларов и соглашение об инвестициях ». Китай преподнес США богатое угощение в виде обещания купить американские товары на общую сумму 253,5 миллиарда долларов в сферах энергетики и обрабатывающей промышленности. Однако о главной проблеме КНДР господин Си Цзиньпин сказал лишь, что нужно «всесторонне и строго продолжать исполнение решения Совета безопасности ООН». То есть, он не говорил об «усилении давления».

В сентябрьском решении Совета безопасности ООН довольно много отговорок, то есть, фактически, это поддержание текущего положения дел — на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов установлен максимум, равный результатам за прошлый год. Нынешняя ситуация сохраняется и с наймом северокорейских рабочих за рубежом.

Причем господин Трамп не сделал никаких возражений по отношению к заявлению господина Си Цзиньпина, а выразил понимание, и даже сказал: «Китай — это чрезвычайно важная для США страна».

Есть еще более удивительные факты. Господин Си Цзиньпин заявил, что «в Тихом океане достаточно свободного пространства для того, чтобы вместить Китай и США». Это означает разграничение Тихого океана между двумя странами — США и Китаем. Такие слова абсолютно противоречат «свободной и открытой Индо-Тихоокеанской стратегии», которую старается развивать господин Трамп. Индо-Тихоокеанская стратегия — это меры противодействия Китаю.

Между тем, кажется, что господин Трамп принял за чистую монету заявление господина Си Цзиньпина о «разграничении Тихого океана между двумя странами — США и Китаем».

События развивались неожиданно и дальше. На переговорах в верхах между Китаем и Кореей 11 числа между господином Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином было достигнуто соглашение, основная цель которого добиваться «разрешения путем диалога» проблемы КНДР. Это совершенно отличается от содержания переговоров в верхах между США и Южной Кореей.

На китайско-российских переговорах в верхах, прошедших во Вьетнаме 10 числа, господин Си Цзиньпин и президент Путин в отношении проблемы КНДР заявили, что намерены решить ее путем сотрудничества между Китаем и Россией и диалога с Северной Кореей.

После этого еще больше стало ясно, что корейская сторона отказалась от идеи совместных учений между тремя странами — Японией, Кореей и США.

Есть мнение, что за этим стояло давление со стороны Си Цзиньпина. Перед этим Китай выразил сильный протест против расположения южнокорейских систем ПРО для высотного перехвата ракет средней дальности (THAAD). Однако господин Си Цзиньпин и господин Мун Чжэ Ин примирились перед визитом Трампа в Южную Корею.

Южная Корея так сильно боится Китая или же действует под его давлением? Реальное положение дел точно неизвестно, но, по крайней мере, Южная Корея, наверное, считает, что перемирие с Китаем для нее выгоднее. Хотя это и неприятно для США. Если обдумать сказанное выше, то приходишь к мысли, не обманула ли стратегия Си Цзиньпина Корею, Японию и даже США.

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