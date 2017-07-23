/Поглед.инфо/ Най-бдителните представители на американската демократична общественост винаги са твърдяли, че от Владимир Путин не може да се очаква нищо добро. Той е професионален разузнавач и никога няма да пропусне възможността да завербува някой заплеснал се западен политик.

Това се случи например с бившия германски канцлер Герхард Шрьодер, който беше хипнотизиран от руския президент. Същата участ сполетя и италианския премиер Силвио Берлускони. Най-новата жертва на Путин е новият американски президент, което предизвиква дълбока тревога у патриотите на Америка. Трябва добре да се „раздруса” преводача на Тръмп, който се оказа далеч от президента си в момента, когато Путин го завербува, за да се затвори, най-после, кръгът от „факти”, необходими за вот на недоверие, с други думи – за импийчмънт. Америка няма да се примири с агентурните машинации на Москва!

(рус.ез.)

Как русские Трампа вербовали

Наиболее бдительные представители американской демократической общественности всегда утверждали, что от Владимира Путина нельзя ожидать ничего хорошего. Он является профессиональным разведчиком и никогда не упустит случая для вербовки зазевавшегося западного политика.

Например, такая беда произошла с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, который попал под гипноз российского президента и пошёл у него на поводу, согласившись возглавить управляющий совет компании Nord Stream 2, который подрывает энергетическую безопасность не только Евросоюза, но и всего свободного мира. Да и в своих политических выступлениях бывший канцлер выступает с резкой критикой санкций и других справедливых мер возмездия Запада в отношении России. Типичный агент Путина.

Ещё раньше по этой скользкой дорожке пошел итальянский премьер Сильвио Берлускони, договорившийся до того, что без России Европа не сможет выжить в ХХI веке. Берлускони пришлось отлучать от власти с применением всего арсенала средств, включая несовершеннолетних проституток. Едва справились, но теперь очередной жертвой Путина может стать новый американский президент, и это вызывает глубокую обеспокоенность у патриотов Америки.

Члены Конгресса США полгода расследовали набор подозрительных данных о происках Путина в отношении Трампа, но никаких подтверждений своим подозрениям не находили. Ни откровения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, ни раскопки комиссии Роберта Мюллера, ни специальные расследования лучших журналистов CNN, NBC и других крупнейших СМИ не давали нужных результатов.

Не помог даже прокол неопытного Дональда Трампа-младшего, надеявшегося получить компромат от российского адвоката Натальи Весельницкой на Хиллари Клинтон: Весельницкая на спецагента Путина совсем не потянула.

И вот, наконец, фортуна повернулась к американским патриотам лицом.

Была, была-таки тайная встреча Путина с Трампом, на ней, скорее всего, и произошло самое страшное!

Как это бывает в демократических СМИ, первая информация на данную тему выпорхнула из-под руки человека, не причастного к политическим скандалам. Президент консалтингово-аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер просто написал о тайной вечере двух президентов в письме своим клиентам. Где-то узнал и написал. Из чистой тяги к добросовестному освещению мировой политики. Мол, если он узнал, что такое событие состоялось, то и его клиенты должны о нём узнать. А дальше посыпалась клюква, какую не каждый день встретишь.

В изложении Бреммера во время неофициального обеда, данного Ангелой Меркель для глав делегаций на саммите G-20 в Гамбурге, Трамп встал из-за стола, подошёл к В. Путину и в течение часа беседовал с ним без своего переводчика. То есть только с русским переводчиком. Бреммер на обеде не присутствовал, но описывает сцену так, будто всё видел своими глазами. Мол, два президента целый час оживлённо и дружески что-то обсуждали. Целый час без американского переводчика, джентльмены!

А присутствующие на обеде гости были обескуражены происходящим, пишет Бреммер. Это же вопиющее нарушение протокола! Выходит, Трамп не просто попрал правила безопасности, а ещё и сознательно скрыл жизненно важное для Америки событие. Бдительные члены конгресса тут же установили, что отчёта об этой беседе в протоколах Белого дома не зафиксировано.

Администрация Трампа тут же стала утверждать, что это, мол, был неофициальный обед, на таких мероприятиях уединиться на пару слов вполне допустимо. Однако NBC уже разместила снимок обеда с высоты птичьего полёта, на котором видно, что гости все сидят чинно за столом, а Трамп и Путин находятся вообще далековато друг от друга. Значит, не так всё было. Уединялись потом.Трамп начал говорить, что, мол, его Меланья сидела рядом с Путиным, поэтому он и подошел к ним, но подозрительно, что подошёл без переводчика. Почему?

Главные ответственные лица за безопасность возбудились и включили сирены. Председатель внешнеполитического комитета в палате представителей конгресса демократ Элиот Энгел не позволил Трампу замести подозрения под ковер. «Сведения о второй, до сих пор неизвестной встрече президента с Путиным в Гамбурге должны заставить бить в набат все колокола тревоги. Что там обсуждалось, чего не было на первой двухчасовой встрече? Почему в разговоре не принимал участие ни один представитель администрации и даже не было американского переводчика? И почему Белый дом делает из этой встречи тайну? Трамп обязан объяснить всё это Америке в специальном заявлении».

Реакция самого Трампа в Twitter на этот наскок в том смысле, что фальшивые новости выглядят всё более ужасающими, и объяснения заместителя пресс-секретаря Сары Сандерс потонули в раскатах новых спекуляций. Возможно, скоро прочитаем в американских СМИ, что в Гамбурге Трамп получил новое задание от Путина. С них станется.

К тому же пресса вдруг «узнала», что на встрече сына американского президента с Весельницкой присутствовал русско-американский лоббист Ринат Ахметшин, а он, оказывается, бывший офицер российской контрразведки. AP и Washington Post сообщили, что Р. Ахметшин подтвердил свое участие в разговоре, но отверг утверждения о связи с российскими спецслужбами как клеветнические. Неважно, что отверг, Washington Post подмечает, что «этот человек служил в российских спецслужбах и ими вышколен», а значит ни за какие пряники не признается, что бывших разведчиков не бывает. Получается, встреча русских с Трампом-младшим была не такой уж и безобидной. Следует копать дальше.

Короче говоря, круг вокруг Трампа сужается. Нужно будет хорошенько потрясти его переводчика и вызнать, почему тот оказался где-то далеко от президента в момент его вербовки Путиным, и это, возможно, добавит последние штрихи к тому, чтобы всерьёз думать о недоверии, иными словами, об импичменте президенту.

Америка с агентурными происками Москвы мириться не станет.

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