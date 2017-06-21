/Поглед.инфо/ Шефът на Държавния департамент на САЩ Рекс Тилърсън е съставил нова пътна карта за сближаване с Русия, насочена към подобряване на отношенията между двете страни. Макар и секретен, според някои медии иде реч за три принципа, към които ще се придържа Белият дом спрямо Русия.

На първо място Вашингтон "трябва да накара Русия да разбере, че агресивните й действия срещу САЩ са контрапродуктивни." Второ – сътрудничество областите от стратегическо значение, вкл. Сирия, ядрената програма на КНДР, киберсигурността. Трето, т. нар. "стратегическа стабилност", чрез която се предполага постигане на геополитическите цели на САЩ.

Впрочем, отчитането на интересите на другите държави никога не е било прерогатив на Съединените щати...

(рус.ез.)

Как США намерены сближаться с Россией: 3 принципа из секретного документа

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон составил новую дорожную карту по сближению с Россией, направленную на улучшение отношений двух стран. Такая информация появилась в нью-йоркском новостном издании BuzzFeed, которое ссылается на собственные источники в американском истеблишменте. В данный момент документ засекречен, однако СМИ стало известно о трёх основных принципах, которых будут придерживаться в Белом Доме на пути к установлению взаимодействия с нашей страной.

Надо отдать должное – то, что новая администрация Белого Дома ведёт работу по улучшению отношений с РФ – уже хороший сигнал. Но в то же время, это происходит на фоне того, как в американском сенате рассматривается введение новых санкций. Ох уж эта внутриполитическая борьба в США – бессмысленная и беспощадная, вследствие чего работа Тиллерсона, направленная на улучшение отношений с РФ, резко контрастирует на фоне происходящих событий. Масса противоречий возникает и в ходе ознакомления с этой самой тройкой принципов из документа главы Госдепа.

Вот, например, под номером один, как сообщают заокеанские СМИ, в нём указано намерение Вашингтона «дать России понять, что агрессивные действия в отношении США контрпродуктивны». Задаёшься вопросом: а что же они имеют в виду? Может, военная агрессия какая? Но нет, российские войска дальше своих границ не дислоцируются, за исключением Сирии, где идёт борьба с ИГИЛ и прочими головорезами. А что же тогда, может речь идёт об информационной агрессии? Ну, уж извините, даже обернувшись к истокам этого явления, к эпохе «холодной войны», мы видим, что такие методы борьбы – изобретение не российское, а западные СМИ уже «набили костяшки» по части демонизации РФ и Путина в частности. Ещё и своего президента клевать успевают. А потому – непонятно.

Пункт второй – сотрудничество в области стратегической важности, включая вопросы Сирии, ядерной программы КНДР и кибербезопасности. А здесь и вовсе, примеры американской агрессии в самой прямой, её военной форме, скоро пальцев рук не хватит перечислять. Каждый новый удар коалиции, то по сирийскому аэродрому, то по ВВС САР, ничего, кроме оскаленных клыков не показывает. И едва ли в России слово сотрудничество понимают как-то неправильно, когда оценивают такие действия в адрес своих союзников не иначе, как военную агрессию. Как будем сотрудничать, когда вы по нашим лупите, игнорируя любые правила? Вопрос открытый.

Третье – так называемая «стратегическая стабильность», которая подразумевает собой достижение геополитических целей». Формулировка, конечно, многообещающая, но Украина уже в огне и едва ли вмешательство в дела некогда близкой нам страны имело важное геополитическое значение для Штатов. Даже Обама перед своим уходом подтвердил в интервью, что нет, не имело. Куда важнее было использовать это для ослабления России, именно этим руководствовалась предыдущая администрация Белого Дома, руководствуются и в блоке НАТО, пробираясь всё ближе к границам нашей страны. Так, как же установить ту самую стабильность стратегического толка, если ваши действия направлены против России? И снова ответов нет.Не хочется в этом контексте использовать слово «перезагрузка», которое звучит уже даже как-то неприлично, когда речь идёт о РФ и США, но этому взаимодействию край, как нужен новый подход. Россия к этому готова и всегда была, а готовы ли вы? В пору постыдных раздоров в политической сфере в США, скорее нет, не готовы. Ну а учитывать интересы других государств никогда и не было прерогативой Соединённых Штатов. Так что, возможно, данный вопрос таков, что его и не уместить в рамках одного документа, но при наличии здорового диалога – мир, действительно, может стать лучше.

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