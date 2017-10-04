/Поглед.инфо/ Днес всички пишат за Северна Корея - и онези, които я познават, и онези, които нямат представа за това (вторите много повече). На Запад я представят като чудовище, способно да доведе човека до ужас. Ето как става това, например, Fox News. Експлозията на водородната бомба над Съединените щати и създадените от това електромагнитни импулси ще извадят от строя цялата енергосистема и ще доведе до изключително сериозни последици.

"Светът преди не се е сблъсквал с това", отбелязва вестникът. - Според специалисти по отбраната и сигурността, сега ведомства, претендиращи за обезпечаване на безопасност на критическиважната инфраструктура на страната, рискуват живота на милиони американци, защото истината е, че никой не знае какво ще се случи и как да се подготвим за това. " И водородна бомба, и средства за доставката й от Пхенян са налице. "Колкото по-високо се взриви бомбата, толкова по-широк областта на поражение ще обхване ... и много малко научни данни има, за да се разберат мащабите на разрушенията на модерната инфраструктура" - пише Fox News.

/рус.ез./

Все остальные тоже пишут, что радиоактивные осадки будут чудовищными, что 90 процентов населения США погибнет в первый год после такой атаки, что будут разрушены все коммунальные, медицинские, транспортные, телекоммуникационные службы. При этом, оказывается, у США нет единой службы безопасности энергосистемы, обслуживающей более 300 миллионов человек. И не забудьте, напоминает Fox News, что, кроме Северной Кореи, возможностью атаковать Соединённые Штаты таким же способом обладают Иран, Россия и Китай. «Само существование нации на кону. Перед нами явная угроза использования электромагнитного импульса против нас из Северной Кореи – и большие возможности для проведения такой атаки в руках наших врагов», – сообщает Fox News. Короче – катастрофа.

Однако американцы не были бы американцами, если бы решили при этом искать мира. Как обнаружили их СМИ, «Северная Корея не имеет ни возможности, ни намерения атаковать бомбардировщики и истребители США, хоть дипломаты этой страны и утверждают, что имеют право это делать… Не совсем ясно, может ли Северная Корея хотя бы обнаруживать современные военные самолеты США на подлете… Устаревшие радарные системы не смогли обнаружить бомбардировщики В-1В, когда они летели восточнее Северной Кореи», – сообщает Associated Press. И напоминает, что в последний раз Пхеньян сбил американский вертолет аж в 1994 году. Так что можно не бояться?

Конечно, можно, подсказывает агентство Reuters, утверждающее, что «несмотря на то, что США относятся к Северной Корее как к самой большой угрозе в мире… войска Пхеньяна не меняют своих позиций». Глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд успокоил комитет по вооружённым силам сената: «Несмотря на то, что политическое пространство сейчас очень напряжено, мы не видим изменений в дислокации войск Северной Кореи, а мы наблюдаем за этим очень внимательно». Зато «мы, ясное дело, расположили наши силы так, чтобы ответить в случае провокации или конфликта».

Нетрудно понять из слов генерала, кто кого здесь провоцирует и кого требуется сдерживать. Однако это только на наш взгляд. США на всё это смотрят по-другому. В такой атмосфере у «главного миротворца» уже должны быть конкретные планы действий в отношении Северной Кореи. И они действительно есть.

«США проигрывают четыре-пять различных сценариев того, как кризис с Северной Кореей будет разрешён, – пишет агентство Вloomberg. – Пентагон говорит, что у президента «большой арсенал» для использования, если потребуется». При этом неважно, соглашается ли Вашингтон с министром иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо, заявившим в ООН, что «Дональд Трамп объявил войну» его стране: юридически США и КНДР находятся в состоянии войны с 1953 года. Важно, что Трамп демонстрирует всем свою готовность применить оружие.

Не знаю, как глубоко заглянул в коридоры Пентагона Stratfor, но он представляет себе это так: «Разработчики плана должны начать с военных баз вокруг Пхеньяна, боевых судов в океане и портах, известных военных транспортных узлов, узлов связи и антенн, военных целей в столице, затем – ядерные объекты и ликвидация лидеров, например Ким Чен Ына». И далее: «Продвижение от одной цели к другой проблематично, так как увеличивает шансы (и в итоге уверенность) в контратаке Кима. Как только такая стадия эскалации наступит, её будет трудно контролировать. Такие атаки должны быть тщательно подготовлены и, возможно, ограничены бомбами в 900 килограмм… И только на самом высоком уровне использования силы нужно будет использовать оружие MOAB, больше известное как «мать всех бомб»… В итоге, конечно, должно быть применено тактическое ядерное оружие… Это должен быть, конечно, деликатный танец, который, скорее всего, не удастся. Как только начнут летать пули, тяжело предсказать итог с уверенностью».

Занимательные танцы миролюбия! На такой же путь указывает и обозрение Asia.Nikkei: развёртывание дополнительных систем противовоздушной обороны THAAD, батарей Patriot на земле и систем Aegis на кораблях в море, полная морская блокада, перекрывающая морской экспорт оружия Северной Кореи, приносящий ей доход, жёсткие кибератаки с целью разрушения инфраструктуры и программ вооружения. Затем – ликвидация северокорейского руководства и налёты бомбардировщиков с базы Гуам. Наконец, «мать всех бомб» и использование тактического ядерного оружия. Как видим, «блюда» не очень разнятся…

Да, есть ещё позиция России, Китая, Германии, не приемлющих такие танцы на Корейском полуострове. Есть ещё Южная Корея, большая часть которой будет превращена в прах в случае конфликта. Есть и такие уязвимые цели, как американская морская пехота на военной базе Осан (Osan) в городе Пхёнтхэк, где размещаются 51-е авиационное крыло истребителей-перехватчиков и штаб 7-й воздушной армии США, авиабаза Кёнсан, лагерь Хамфри (Camp Humphreys), где базируются около 17 000 американских военнослужащих… Stratfor, правда, уверяет, что «они, конечно, готовы сражаться прямо сегодня, если поступит команда».

Как пишет South China Morning Post, Пентагон уже подсчитал, что «каждый день в Южной Корее будут гибнуть 20 тысяч человек, до того, как стороны используют ядерное оружие». И всё для того, чтобы американский военный сапог шагнул по корейской земле ещё дальше.

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