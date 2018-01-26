/Поглед.инфо/ Ето някои от мненията, цитирани от френския всекидневник Le Figaro:

- Кюрдите заслужават своя държава. Турция, която се смята за велика нация, никога не е била способна нормално да реши конфликтите си със съседите.

- Като цяло, хаосът в този регион ще продължава още дълго.

- Време е да се каже на американците, че няма какво да правят в този регион.

- Надявам се международната общност да се намеси. Турция има експанзионистични намерения спрямо Сирия и Ирак.

- Кюрдите са 30 милиона, разпръснати между четири държави. Защо да нямат собствена държава?

- САЩ искат да заместят сирийското правителство с власт, която да изгони руснаците от Сирия. Турция иска да блокира дейността на кюрдското движение. Русия иска да запази базата си в Сирия. И всички страни се прикриват зад принципите на човешките права и международното право. Русия по-скоро няма да критикува операцията на Турция срещу кюрдите в Сирия (тя трябва да се радва, че тласъкът, създаден от американците, се унищожава от друг важен член на НАТО) в замяна на мълчанието на Анкара за завладяването на провинция Идлиб от сирийско-руската коалиция.

(рус.ез.)

А что думают французы по поводу операции Эрдогана против курдов. Комментарии из газеты Le Figaro

- Курды заслужили своё государство. Турция, считающая себя якобы великой нацией, никогда не была способна нормально решать конфликты с соседями.

- В общем хаос в этом регионе ещё надолго.

- Пора уже сказать американцам, что им нечего делать в этом регионе.

- Я надеюсь, что международное сообщество вмешается. У Турции эспансионистские намерения по отношению к Сирии и Ираку.

- Курдов 30 млн, они разбросаны по четырём странам. Почему им не иметь собственного государства ?

- США хотят заменить сирийское правительство властью, которая выгонит русских из Сирии. Турция хочет заблокировать деятельность курдского движения. Россия хочет сохранить свою базу в Сирии. И все стороны прячутся за принципами прав человека или международного права. Россия скорее всего не будет критиковать Турцию за операцию против курдов в Сирии ( она должно быть радуется ,что движение, созданное американцами, уничтожается другим важным членом НАТО) в обмен на молчание Анкары на завоевание провинции Идлиб сирийско-российской коалицией.

- Я не знаю должна ли PKK быть квалифицирована террористической. Понятно, что она виновна в жестоких акциях. Но как меньшинство, курды много страдали в Турции. А кто начал ? Яйцо или курица? Трудно сказать. Но зато очевидно, что вина на отношениях Турции с соседями/ Греция, Кипр и Армения/ лежит безусловно на турецкой стороне. Как пример : вот уже 40 лет Турция оккупирует часть Кипра, без всяких на то оснований. Возвращаясь к теме курдов, возможно что виновны обе стороны, и курды возможно даже больше. Но репутация турков в неумении налаживания отношений с соседями, заставляет меня в этом сомневаться. Я считаю, что турки, пользуются сложным положением Сирии, чтобы бороться со своими вечными врагами-курдами. Впрочем у турков много врагов, начиная со всех их соседей. Момент, когда турки задумаются почему, будет первым шагом к миру. Но они на это не способны, судя по протурецким комментариям здесь.

- Курды, светский народ, и они много сделали для борьбы с ИГИЛ. Хотя бы поэтому они заслуживают уважения. Возможно настало время международному сообществу дать им возможность иметь собственное государство. Мне кажется, они это заслужили. И если для этого придётся сократить территорию Турции, я лично не буду плакать по этому поводу. Турки в истории не стенялись сократить площадь соседних государств

- Операция « Оливковая ветвь ». Больше бы подошло название « Тотальное истребление ». Речь не идёт о том, чтобы защитить границы. Агрессия Турции вызвана созданием 30 000-й группировки из людей FDS, поддерживаемой коалицией. Курды сыграли важнейшую роль против ИГИЛ. Турки – сунниты, и ненавидят Башара. И здесь в кои веки они правы. Какой базар. Нам нужно убираться оттуда и больше туда ни ногой.

- Да оставаться там, это потеря времени. Есть гораздо более обещающие в будущем места

- Почему Эрдоган не использовал свою армию, когда ИГИЛ контролировал сирийско-турецкую границу ? Почему сейчас он использует армию против курдов, боровшихся с ИГИЛ ? Мы не должны позволить Турции захватить суверенную страну и атаковать союзника. Кстати было заключено перемирие с PKK, и именно турки его нарушили. НАТО и США должны поставить Эрдогана на место

- Перемирие было нарушено PKK.

- Вы не правы. ИГИЛ был создан, чтобы легитимизировать и помочь PVD, являющимися левой ветвью PKK. Эрдоган предложил мир PKK, но они отказались, так как американцы им сделали выгодное предложение. Сейчас у них 2 выхода : умереть или сдаться. НАТО не способно поставить Эрдогана на место

- Испанцам или французам понравилось бы, если бы американцы поставляли оружие корсикансикм или каталонским сепаратистам ? Ответ турков легитимен

- Вы забываете, что дело происходит не в Турции, а в Сирии

- Французам понравилось бы, если бы Испания бомбардировала французскую Каталонию ?

- Тотальное поражение Запада в Сирии. И последнюю пощечину ему наносит Турция, член НАТО. Владимир- ты гений. Нам остается только продолжать выписывать чеки Эрдогану, чтобы он удерживал мигрантов у себя, следить за набравшимися опыта французскими игиловцами, возращающимися во Францию и утирать слёзы на дипломатическом поприще. Прекрасный итог.

- Путин – не гений. Посмотрим, как он стабилизирует обстановку в Сирии. Для этого он должен избавиться от Асада

- Поставьте свечку... во имя Владимира

- Мне кажется, что Турция уже не в НАТО. Формируется ось Россия- Турция –Иран, самая сильная в регионе. И жестикуляции Дриана ничего не изменят.

- Нет такой оси. Есть главы государств России, Турции и Ирана , презирающие Запад и действующие в своих интересах/ ну или то что они считают своими интересами/

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