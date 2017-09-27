/Поглед.инфо/ От лятото на 2017 обществеността на Армения отново започнаха да я облъчват с информация, че скоро ще бъде подписано някакво ново споразумение с Европейския съюз (ЕС), нещо като асоцииране.

И не е изненадващо, че от началото на есента парламентарната група на открито прозападния блок "ЕЛК" ("Изход") се опитва да актуализира такива въпроси, като преустановяване членството на страната в Евроазиатската икономическа общност (Евратом), или "да се отървем от комунистическото минало" . Най-важното е, че тези - и очевидно някой "отвън" им диктува - пропагандистки крачки на "елковците" стартират на фона на това, че вече и прозападни икономисти-специалисти не без изненада отбелязват: преференции от участието на Армения в ЕАИС дадоха някакво увеличаване на търговския баланс, дори и само с Русия, и, съответно, определен ръст на икономическите показатели.

/рус.ез./

Что в «общем пакете евро-ценностей» и «евро-стандартов» для Армении?

С лета 2017 года общественность Армении вновь начали пичкать информациями о том, что-де вскоре будет подписано некое новое Соглашение с Евросоюзом (ЕС), нечто из ряда вон выходящее, но тоже в стиле «Ассоциации». И неудивительно, что с началом осени парламентская фракция откровенно прозападного блока «Елк» («Выход») пытается актуализировать такие вопросы, как выход страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), или «избавление от коммунистического прошлого» - в виде акций по «переименованию» этого или того-то. Самое главное, что эти – и явно кем-то «со стороны» продиктованные - пропагандистские шаги «елковцев» начаты на фоне того, что уже и прозападные экономисты-профессионалы не без доли удивления отмечают: преференции от участия Армении в ЕАЭС дали какой-никакой прирост торгового баланса, пусть и только с Россией, и, соответственно, обозначили определённый рост экономических показателей.

Ну, а «акция» по переименованию – извините, след насколько тухлый, что за истоками вони особо и в поиски не надо впадать: Польша и Украина. Это и переименования, и разрушения памятников недавней «советской эпохи», даме – памятники известным военачальникам СССР и просто солдатам и офицерам армии-победительницы Великой Отечественной войны. Кто же «вдохновляет» ультра-фашистов поляков и украинцев – известно, лично президент США Дональд Трамп. Кто не верит – то пусть отследит заявления Трампа, когда он побывал с визитом в Польше. Связь же США с «рывылюсией гидности» на «турецком мейдане» Киева в доказательствах не нуждается – вспоминайте «печенюшки Нюланд», вспоминайте, что в СБУ целые этажи отведены под агентов ЦРУ США . Вспоминайте, как вице-президент США Джо Байден восседал в кресле президента Украины, а Порошенко, сидючи рядышком, подобострастно смотрел в рот «хозяину» - и всё встанет на свои места. Мы далеки от мысли, что на ереванско-ванадзорскую «тусовку» под вывеской «Елк», на которую, если верить другому прозападному оппозиционеру – бывшему депутату Армену Мартиросяну из партии «Жарангутюн» («Наследие»), раскошелились чуть не из самых властных верхов Армении, США тратят столько же, сколько на ультра-нацистов в Польше и на Украине. Армянских предателей Родины можно купить гораздо дешевле – так, одного из таких псевдо-патриотов, как оказалось, можно было купить за одно лишь оформление «членства» в Атлантическом совете США, а сейчас – посулив 100%-ое восстановление здоровья в Америке. Но, как говорится, неисповедимы Пути Господни, и да не углубляйтесь, человеки, в Божий Промысел – у каждого своя карма…

Но когда сопоставляешь осеннюю активность с ярко выраженной «окраской» у «елковцев» с разговорами о близком времени подписания с ЕС нового Соглашения, то начинаешь понимать, что, оказывается, кое-что, из того, что происходило в Ереване в мае текущего года – то был намёк на весьма неотдалённые «толстые обстоятельства». 17 мая в Ереване посольство Великобритании отмечало так называемый «Международный день по борьбе с гомофобией и трансфобией». Этот, оказывается, «праздник», который должен отмечаться со всей серьёзностью. Посольство Великобритании в связи с этим водрузило флаг ЛГБТ в Ереване. Многие СМИ в Армении или делали вид, что «не поняли», или в действительности «не понимали», что происходит. Справедливости ради, товарищи англо-саксы своим навязыванием «любви к ЛГБТ» удивляли не только армян. В тот день англичане вывесили такую же тряпку также в Минске, а посольство США - в Риге. Естественно, что в Армении этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны подавляющей части общества. Однако нашлись также и сторонники этой акции, которые, ничего не понимая в дипломатической службе, стали повторять «заклинание» о том, что здание посольства – территория Великобритании, поэтому они имеют право делать там все, что захотят. Меж тем, воздружать чужое знамя над госучреждением – а посольство же не просто госучреждение, это ещё и представительство страны за рубежом – это свидетельствовать о том, что в метрополии…произошёл госпереворот, идёт смена власти! И это даже где-то символично – вакханалия Запада по поводу секс-свобод в бывшей Восточной Европе и на постсоветском пространстве это не просто дань моде, это целенаправленная политика, цель которой – уничтожение этносов, среди которых стремятся распространить «знания» о ЛГБТ. Эти люди абсолютно далеки от понимания вопросов дипломатической службы и, тем более, дипломатической этики. Любое дипломатическое представительство действует в стране пребывания исключительно в целях налаживания дипломатических отношений со страной пребывания, а не для представления или навязывания своих сексуальных пристрастий и наклонностей. Читайте «Венскую конвенцию» от 1961 года, а также учебники первого и второго курсов факультета международных отношений.

Через чуть более недели после водружения флага секс-меньшинств, в самом центре Еревана были размещены рекламные баннеры на тематику ЛГБТ, где двое мужчин обнимаясь, хотят, чтобы им пожелали счастья. Заказчиком рекламы выступила одна из самых активных общественных организаций по защите прав ЛГБТ в Армении - «Пинк Армения». После демонтажа рекламных баннеров мэрией Еревана (по словам мэрии, они были размещены «нелегально»), организация «Пинк Армения» заявила, что выступит по данному поводу, так как нарушаются права ЛГБТ в Армении. То есть, демонтаж данных баннеров – это нарушение прав ЛГБТ, а установление такого рода рекламы на гомосексуальную тематику в общественном месте, где много детей и несовершеннолетних - является абсолютно нормальным? Где же было в мае и где сейчас посольство Великобритании? Представительство ЕС? Посольство США? Почему они не думают о правах несовершеннолетних, которые подвергаются такой пропаганде? Или это тоже в рамках нормы?

Давайте будем честны. Это – явление не только 2017 года. В последние годы иностранные НКО и местные «грантоеды» импортируют в Армению модельные законы Запада о «гендерном равенстве», о семейном насилии и «ювенальной юстиции», которые среди прочего пропагандируют проведение гей-парадов. Агрессивная гей-пропаганда, проводимая на средства ЕС и США, является вмешательством в дела семьи и угрозой подрыва традиционных ценностей. А «ювеналка», как видно по тем же США и Европе, это прекрасное средство для изъятия детей пусть и из не совсем благополучных (допустим, в финансовом плане), но традиционных семей, а дальше…. Либо такие дети оказываются на воспитании двух гомосексуалистов, двух лесбиянок и т.д., и т.п. Наиболее неудачливые из деток удостаиваются участи послужить донорами для «чёрных трансплантолгов» по всему миру. Кому-то нужны доказательства? Поройтесь в вашем любимом Интернете – и сами сумеете найти тысячи доказательств.

Под традиционными ценностями Армении армянский народ должен понимать сохранение института брака и семьи, не поддаваясь навязчивой пропаганде однополых браков, гомосексуализма и других деструктивных социальных явлений, продвигаемых западными и местными прозападными ЛГБТ-сообществами. Армении, как одному из древнейших христианских государств, необходимо сохранить собственную систему ценностей, в основе которой лежат такие элементарные истины как трудолюбие, семья, уважение человеческого достоинства, любовь к Родине и готовность с оружием в руках защищать её. Такая система формирует взгляды личности, её ориентацию и предпочтения. Однако, в сложившихся современных реалиях мы вынуждены констатировать факт начала процесса по разложению исторических армянских ценностей, культивировавшихся Армянской Святой Апостольской Православной церковью (АСАПЦ) многими веками. Новая, предложенная Западом система, продвигаемая на законодательном уровне, является противоречивой и парадоксальной.

Я помню ситуацию в прошлом, 2016 году. Тогда я с удивлением заметил, что после апрельского обострения на фронтах в Ереване крайне активизировались…именно члены так называемых «ЛГБТ-сообществ». Так и хочется сказать – следовательно, в 2016-м, убедившись в том, что среди армян всё ещё «живуч» дух мужества и стремление защищать свою землю, извращенцы и извращенки, при этом – при явном подзуживании со стороны Запада, объявили своему народу войну. И цель войны – превратить армян в стадо трусливых и похотливых «трансгендеров». А почему бы и нет? Многие и многократно обращали внимание – 30 и 31 марта 2016 г. госсекретарь США Джон Керри и вице-президент США Джо Байден не просто гарантировали Азербайджану «территориальную целостность», но и провозгласили апшеронский режим «одним из лидеров Южного газового коридора». «Обмен» воистину императорский – армянам надо бы «заняться» правами и свободами геев и лесбиянок и др., а азербайджанцам – армянские земли, газовые преференции и т.д. Фактов было и есть более чем достаточно. Ими пестрили и пестрят СМИ Армении, причём в том числе и провластные, и оппозиционные. Помалкивают только те, кто на содержании, на грантах из посольств западных стран или «Фонда Сороса». К примеру, 17 мая 2016 г. (т.е. накануне пресловутого «международного дня борьбы против гомофобии и трнасфобии») посольство США в Армении опубликовало видео-ролик с участием пресс-атташе посольства Джейка Гошерта, в котором последний открыто пропагандировал гомосексуализм. Через три дня видеоролик был удалён, тем не менее, его успели скопировать (https://www.youtube.com/watch?v=72OKIjzrLNw), и каждый, кто владеет армянской речью, без труда поймёт, к чему полузавуалированно призывает армянское общество господин или «госпожа» Гошерт. Дело в том, что, по информации сайта Asekose.am, до прибытия в Армению Джейк Гошерт работал в армянской церкви Нью-Йорка и в Ереван он прибыл со своим «мужем». В тот же день, согласно информации организации «Общественная информация и нужда знаний НПО», «Пинк-Армения», ОБСЕ опубликовало заявление, где, в частности, говорится: «Трансгендерам наносят ножевые ранения прямо на улице, или они подвергаются насилиям в своих домах. Парад геев запрещается или же работники правоохранительных органов не контролируют этот процесс как положено, на улицах видны стенды с угрозами убийств представителей ЛГБТ, закрываются горячие линии и сайты, которые оказывают помощь молодым людям нетрадиционной ориентации, полицейские проводят неэффективное уголовное расследование по имеющимся фактам насилия по отношению к гомофобам и трансфобам. Всё это происходит в Европе, и эти правонарушения фиксируются периодически». Комиссия ОБСЕ обратилась к депутатам и другим должностным лицам со следующим призывом: - «Необходимо периодически осуждать все нападения на лиц с нетрадиционной ориентацией. Надо покончить с атмосферой безнаказанности и распространения вражды. Должно быть застраховано право свободы слова и проведения акций протеста лицами ЛГБТ. Надо разрешить гражданскому обществу действовать в защиту тех людей, которые подвергаются дискриминации из-за своей нетрадиционной ориентации. Реализовать предложение, зафиксированные в формате 2048 по отношению трансгендеров в Европе Парламентской ассамблеей». В ОБСЕ также заявили, что необходимо декриминализировать гомосексуализм в странах, где это уголовнонаказуемо.

Также 17 мая 2016 г., как сообщали СМИ Армении, прошла некая закрытая встреча послов Великобритании и Германии в Армении с извращенцами (можно просмотреть информацию об этом: https://www.youtube.com/watch?v=YP0lP5uxvQY). Шабаш имел место в ереванском отеле «Ани Плаза» по инициативе общественной организации «Новое поколение» («Нор серунд»), а также других организаций, в виде «заседания» представителей «ЛГБТ». Как отмечал ряд СМИ, на это мероприятие не были приглашены журналисты, и это не было случайностью, или проявлением «забывчивости» организаторов о представителях СМИ. Есть все основания думать о том, что или они стеснялись, поскольку на заседании главной темой было обсуждение зашиты прав представителей «ЛГБТ», или же они были насторожены, хорошо представляя о том, какие могут быть в дальнейшем о них публикации. Например, автор статьи в издании Lurer.com пишет о том, что если бы у него не было бы собственного источника, который проинформировал его об этом мероприятии, то он, как и многие другие журналисты, не смог бы участвовать на этом собрании и не получилось бы передать армянскому обществу ту информацию, в которой чётко были отмечены те общественные организации, которые всеми усилиями пытаются реализовать программы по так называемой «защите прав представителей ЛГБТ». Автор статьи отмечает также, что на этом мероприятии участвовали вице-посол Нидерландов Флур Нултен-Элзинги, посол Германии Матиас Кислер, посол Великобритании Джудит Фарнуорт. Сайт в своей публикации даёт резкую оценку участникам и, в частности, пишет, что если бы они были на месте президента Армении или МИД Армении, то признали бы персоной нон-грата этих дипломатов. Кстати, на этом мероприятии должна была участвовать министр юстиции РА Арпине Ованнисян. Вероятнее всего, с ней была заранее достигнутая договоренность, но госпожа Ованнисян по каким-то неизвестным причинам не приехала на это мероприятие. Там не было также и омбудсмена Армении, несмотря на то, что с ним тоже было заранее обговорено. Во время интервью с корреспондентом Lurer.com начальник управления по связям с общественностью и информации министерства юстиции РА Лусине Мартиросян заявила, что участие министра юстиции Армении в самом начале не предусматривалось. Она также отметила, что госпожа Ованнисян в эти дни находилась с рабочим визитом в Санкт-Петербурге и вообще никто из работников министерства не был на этом заседании.

Газета «Айоц ашхар» к этому добавляла, что не было на шабаше в «Ани Плаза» и советника министра юстиции. А вот замминистра юстиции должен был представить участникам заседания некоторые позиции министерства, проводимые работы по вопросу борьбы против «гендерной» дискриминации в Армении. Участники «конференции», в свою очередь, должны были передать готовые законодательные инициативы министерству юстиции Армении. Но отсутствие министра и его заместителя провалило их планы. Несмотря на это, заседание прошло в бурных обсуждениях и с докладами, в частности, активно выступали организация «Фонд Открытое общество-Армения» (т.е. «Фонд Сороса»), Ванадзорский офис ХГА (который возглавляет печально известный «демократ» и русофоб Сакунц), общественная организация «Социоскоп», «Коалиция против дискриминации», директор армянских программ «Фонда сотрудничества Евразия» Изабелла Саргсян. По сведениям источников «Айоц ашхар», в последнее время эти организации предлагают большие ресурсы с целью создания и распространения информационных материалов для внедрения новых людей в свои ряды. Кстати, президент общественной организации «Новое поколение» Сергей Габриелян во время мероприятия открыто заявил о сотрудничестве во исполнение всех предложенных программ и заявил: «K сожалению, руководство страны не поддерживает программы по борьбе дискриминации представителей ЛГБТ, а также по защите их прав, и это связано как с внешними, так и с внутренними факторами, которые препятствуют свободному проживанию представителей ЛГБТ, а также их защитников. Эта конференция должна быть началом узаконивания защиты прав представителей ЛГБТ. Это первый шаг преодоления дискриминации людей нетрадиционной ориентации». Отметим темы, которые предлагал сей «деятель» - «Юридическое урегулирование хирургических операций по смене пола» и «Служба лиц из ЛГБТ в рядах Вооружённых сил Армении». На наш взгляд, комментарии излишни – «спущенные сверху» цели и задачи членам «ЛГБТ сообществ» налицо, и в их число входит способствование резкому снижению боеспособности армянской армии.

Выкрутасы Минюста Армении в связи с описываемой «конференцией» ЛГБТ-шников 17 мая 2016 г. не случайны и понятны. Ведь корни активизации таких «членов общества» (и это – после того, как 2-4 апреля 2016 г. гибли молодые защитники Родины, отражая широкомасштабную попытку Азербайджана возобновить войну!..) лежат, конечно, не в том, что Запад скомандовал своей «пятой колонне» в Ереване ярко отметить 17 мая как «международный день борьбы против гомофобии и трнасфобии». Активность дипломатов США и Европы нам понятна. И раз уж были «ростки» этой активности и 17 мая 2017 г., то это – устойчивая тенденция, это политика. К примеру, многие авторы и не первый год писали, что Европа давно уже – типичная колония и лаборатория для массовых опытов над сознанием и телами людей, в которые превратили США уже почти все страны Старого Света. Почему США? А вот это очень просто. Я напомню - однополые браки были легализованы по всей территории США 26 июня 2015 г., когда Верховный суд страны вынес решение по делу «Обергефелл против Ходжеса». Высшая судебная инстанция Соединённых Штатов постановила, что Конституция США гарантирует право однополых пар заключить брак. Своим решением Верховный суд США обязал власти всех штатов регистрировать однополые браки, а также признавать такие браки, если они заключены в других юрисдикциях. Как видим, даже в США стояла задача «уломать» 14 штатов, в основном «традиционалистов»-южан. Но ведь этим всё не окончилось. Президент США Барак Обама на своей странице в Facebook прокомментировал решение суда, написав: «Любовь только что победила». Он назвал решение Верховного суда страны, узаконившего однополые браки, «победой для Америки», которая сделает американцев более равными и свободными. Тут же распорядился – отныне это задача номер 1 и для Госдепартамента США! И госсекретарь Джон Керри обещал сделать всё, чтобы распространять «достижения США» по всему миру. Так что к чему удивляться прыти (аж армянские слова заучил!) пресс-атташе посольства США в Ереване Джейка Гошерта? Он только прилежно исполняет приказы своего президента и своего непосредственного шефа – Джона Керри. И пропагандирует сексуальные извращения в Армении.

Да и к дипломатам из Европы нет претензий. Ещё раз обратимся к 2013-15 гг. ЕС заставил Армению лихорадочно менять свыше 1100 национальных законов, ибо власти страны умоляли их «принять» в любые формы интеграции с Западом, в те годы речь шла о «сплошной» интеграции в виде Соглашении об ассоциации с ЕС. Ну, по типу того, что осуществили над Украиной, сейчас то ли осуществляют над Молдавией и Грузией, толи «затормозили», и т.д., и т.п. Да, с сентября 2013-го, как казалось, поголовная «евро-стандартизация» Армении отошла на второй план, но, тем не менее, власти Армении и по сей день тешат себя надеждами хотя бы на «усеченную» интеграцию с Западом. А летом 2015-го евро-«специалисты», видите ли, «инспектировали» проект конституционных изменений в Армении. Заявления члена так называемой Венецианской комиссии Кристофа Грабенвартера, сделанные в Ереване 25 августа 2015 г. от имени Европейского суда по правам человека (читаем: как минимум, от имени Еврокомиссии в Брюсселе), по-видимому, тогда не дошли до большинства членов армянской общественности. Вынуждены ещё раз заострить внимание Армении на словах г-на Грабенвартера. В ответ на вопрос о том, пришли ли они к согласию с членами комиссии по конституционным реформам в Армении в ходе встреч в Ереване по поводу статей, касающихся однополых браков, посланец «цивилизованного Запада» ответил: «Наш комментарий никоим образом не был направлен на ограничение защиты семьи или брачных прав. Это просто информация для властей Армении, что, по мнению Европейского суда по правам человека, однополые браки должны быть разрешены. В настоящее время таков европейский стандарт. В этих рамках следует рассматривать наше предложение». Как известно, ранее эта Венецианская комиссия в своих предложениях также отметила, что статьи 34 и 15 проекта конституционных изменений в Армении не должны восприниматься как запрет однополых браков.

Власти Армении, по большому счёту, молчали тогда, в августе 2015-го, молчат и сейчас. Хотя до августа 2015-го именно её высокопоставленные представители даже обмолвились, что не нужны в стране никакие «гендерные законы», да и само выражение «гендер» - не к месту в Армении. Молчит прозападная оппозиция (впрочем, и непрозападная в основном молчит) – создаётся впечатление, что ей либо не до того, во что стремятся переродить Армению их друзья с Запада, либо она руками и ногами «за» узаконение однополых браков в стране. Это же сейчас «европейский стандарт»! Тот самый, в которых очень хотят затащить Армению и армян всякие «Елк»-и. Молчат ветераны национально-освободительной войны, которые олицетворяют в глазах нации символ мужества и непоколебимой стойкости при столкновениях с врагом. Так вот ведь он уже пришёл в Армению – этот новый враг! И именуется он – «таков европейский стандарт». Молчит Минобороны страны – а не военным ли забеспокоиться о том, что подобный закон приведёт…ну хотя бы к сокращению числа потенциальных призывников (рано или поздно…) или же к появлению гомосексуалистов в рядах Вооружённых сил. Один из докладов «лидера» организации «Новое поколение» - разве он не об этом? Наконец, молчат высшие иерархи Армянской Святой Апостольской Православной церкви – видимо, у сегодняшнего руководства АСАПЦ нет возражений, видимо, они готовы исполнять обряд венчания однополых пар… Так что прилежный «цивилизованный» содомит Грабенвартер из Европы ничего «особенного» в августе 2015-го в Ереване не сделал – как покорный европейский раб Америки, он всего лишь со рвением выполнял задачу, спущенную госсекретарём США. И ведь предупредил армян – «таков европейский стандарт», ваших мальчиков следует превращать пропагандой в геев, девочек – в лесби, рождаемость должна быть сведена к положению «ниже ноля», и т.д. Когда всё это осознаёшь и сопоставляешь – то уже не понимаешь: когда искренен гарант Конституиции, т.е. президент Армении? Когда умышленно ведёт Армению к подписанию Соглашения с ЕС? Или когда внезапно призывает к повышению рождаемости в стране?.. Серж Азатович – выбирайте: или «евро-стандарты», или рождаемость!..

Что же происходит? В США, в Европе, теперь вот в Армении… Может быть, это – новый жупел Запада для остального мира, вместо изрядно утратившего лоск и блеск термина «демократия»? Тогда планету ждут гомосексовые революции – ну а вдруг кто откажется примкнуть к «евро-стандартам»? Ну как не побомбить такие неразумные страны и народы?! Однако …и тут всё гораздо сложней. Влиятельнейший и именно американский политик, республиканец-«ястреб» Патрик Джозеф Бьюкенен в 2002 г. опубликовал свою книгу «Смерть Запада», в которой продолжил идеи Шпенглера и Фукуямы о внутреннем кризисе европейской цивилизации, причины которого Бьюкенен видит в дехристианизации США и стран Европы, снижении рождаемости, распаде общества на конфликтующие этнические, конфессиональные и прочие сообщества и группы. Анализируя демографическую ситуацию в современном мире, Бьюкенен пессимистически смотрит на перспективы США и европейских народов. Процессы депопуляции, вызванные разрушением семьи, приводят к вымиранию коренных европейских народов и белого населения США. Неконтролируемая миграция делает возможным быстрое их замещение выходцами из стран «третьего мира». «Дехристианизация Америки - рискованная игра, ставкой в которой выступает наша цивилизация. Америка швырнула за борт «этический компас», по которому республика держала путь в течение 200 лет, и теперь плывёт наугад», - с горечью констатирует Бьюкенен.

Это утверждают не армяне, не русские, даже не европейцы – мы видим признания американца, одного из ярчайших представителей актуальной политической элиты США, одного из отпрысков самых зажиточных семей «шотландского клана» американского политикума. Бьюкенен с 1983 г. является президентом фонда «Американское дело». Баллотировался в кандидаты в президенты США в 1992 и 1996 гг. от Республиканской партии и в президенты в 2000 г. от Реформистской партии. В 1969-2000 гг. - идеолог крайне правой фракции Республиканской партии. Но выводы Бьюкенена можно и обобщить. Массированная попытка дехристианизации (а однополые браки, как Содом и Гоморра в чистом виде, это явное объявление войны Христианству, в особенности – Восточному Христианству), будь то в Америке, Европе или Закавказье, - по факту, это война против всех монотеистских Авраамических религий. В принципе, это война против Бога. В Армении же с гордостью веками говорят, что мы первая нация, первая страна, провозгласившая Христианство государственной религией. А потому, дабы другие сопротивлялись меньше, а то и капитулировали, основы Христианской морали действительно надо уничтожить именно в Армении, среди армян. Ведь если сдадутся «самые первые христиане», то что останется делать другим? Капитулировать.

Что ж, таковы глобалистские планы группки негодяев, обосновавшихся в США и Европе. Вернёмся к нашим вопросам – почему молчит Армения, начиная с властей и кончая, скажем, деятелями культуры и церкви, ветеранами освободительной войны? Неужели армянская общественность готова подчиниться «инструкциям» Госдепартамента США и Европейского суда по правам человека и начать дехристианизироваться? А на деле – отказаться от Бога… Может быть, потому молчат власти и прозападная оппозиция Армении, что 11 декабря 2015 г. между официальным Ереваном и ЕС было подписано соглашение о бюджетном финансировании «Поддержка в Армении защиты прав человека», которым ЕС принуждала армянские власти до конца 2016 г. принять законы по защите прав извращенцев? И, как следовала из публикаций СМИ в 2016 г., как будто бы правительство уже тогда приступило к делу. Во всяком случае, заявление президента Армении Сержа Саркисяна от 7 июня 2016 г. о том, что «Переговоры вокруг нового всеобъемлющего юридического документа Армения-ЕС протекают успешно, и в Армении надеются, что в разумные сроки документ будет подписан», как и заявления в течение текущего 2017-го, внушают общественности в большей степени не радость за успешную политику с ЕС, а серьёзные и обоснованные опасения по поводу того, что власти Армении КАПИТУЛИРОВАЛИ перед формулировкой «таков европейский стандарт». Уже ведь ясно, что без принятия законов о «защите» членов «ЛГБТ сообществ» в Армении с официального Еревана и «отчёт по деньгам» затребуют, и никакого «всеобъемлющего юридического документа» не дадут, который с таким вожделением ожидают власти Армении. Мы предлагаем читателям ознакомиться с рядом интернет-материалов по данной теме (http://stop-g7.com/ru/2016/05/mets-britania-germania-pak-havaq-aylasevatsner/; http://stop-g7.com/ru/2016/05/aylaservatsneri-operatsian-hayastanum/; http://stop-g7.com/ru/2016/06/lara-aharonyan/) – чтобы узнать имена тех, кто подрядился в ряды адептов Запада и его «новейших стандартов». Например, Лара Агаронян, лидер организации «Женский ресурсный центр»; сооснователь «Женского ресурсного центра» Гоар Шахназарян; «защитница прав» извращенцев Мара Матосян; «феминистка» Лала Асликян; глава организации «Институт прав человека и демократии» Армине Аракелян; гей Мамикон Овсепян – исполнительный «директор» ОО «Пинк-Армения»; активистка феминистического движения в Армении и апологет «гендерных теорий» Анна Шахназарян и др. И понятно, почему многие из упомянутых – всегда лучшие гости в посольстве США в Армении и лично у господина американского посла, в особенности у бывшего – Джона Хефферна. Впрочем, и у послов Великобритании.

Возмущает вот ещё что. Всему миру известно, что 12 февраля 2016 г. Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл приняли совместную Гаванскую декларацию, в которой два наиболее влиятельных Высших Христианских иерарха мира одну из главнейших угроз и Христианству (стало быть, и учению о Боге Едином), и миру в целом увидели именно в попытке дехристианизации Европы. Глава РПЦ и понтифик дали знать миру, что у католиков и православных, если они – подлинно верующие, ценности общие, и это не те «западные ценности», которые «отцы западной демократии» и «евроинтеграции» навязывали и навязывают и странам Восточной Европы, и пост-советским республикам, и даже пытаются распространить на весь мир. Для ЭТОЙ ЧАСТИ Запада предназначены слова Кирилла и Франциска: «Нашу озабоченность вызывает ситуация, складывающаяся в столь многих странах, где христиане всё чаще сталкиваются с ограничением религиозной свободы и права свидетельствовать о своих убеждениях, жить в соответствии с ними… Превращение некоторых стран в секуляризованные общества, чуждые всякой памяти о Боге и Его правде, влечёт за собой серьёзную опасность для религиозной свободы. Мы обеспокоены нынешним ограничением прав христиан, не говоря уже об их дискриминации, когда некоторые политические силы, руководствуясь идеологией секуляризма, столь часто становящегося агрессивным, стремятся вытеснить их на обочину общественной жизни… Мы предостерегаем против такой интеграции, которая не уважает религиозную идентичность. Будучи открыты к вкладу иных религий в нашу цивилизацию, мы убеждены, что Европа нуждается в верности своим христианским корням. Призываем христиан Западной и Восточной Европы объединиться для совместного свидетельства о Христе и Евангелии, дабы Европа сохранила свою душу, сформированную двухтысячелетней христианской традицией». Надо же, до чего мир дошёл – католический и православный Первосвященники вынуждены особыми пунктами Совместной декларации «напоминать» сверх-демократам и сверх-либералам о том, что такое семья и брак: «Семья - естественное средоточие жизни человека и общества. Мы обеспокоены кризисом семьи во многих странах. Православные и католики, разделяя одно и то же представление о семье, призваны свидетельствовать о семье как пути к святости, являющем верность супругов по отношению друг к другу, их готовность к рождению и воспитанию детей, солидарность между поколениями и уважение к немощным. Семья основана на браке как акте свободной и верной любви между мужчиной и женщиной… Мы сожалеем, что иные формы сожительства ныне уравниваются с этим союзом, а освящённые библейской традицией представления об отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и женщины в браке вытесняются из общественного сознания».

Так с кем же современная Армения – с принимающими рабство от США либералами-извращенцами или с Первосвященниками Христианского мира? И с кем высшие иерархи Армянской Святой Апостольской Православной церкви? Призыв Римской Католической и Русской Православной церквей – услышан властями Армении и высшими иерархами АСАПЦ? Думаем, что уже пора актуальным элитам Армении полновесно осознать, что на «стульях» самой первой нации, принявшей Христианство в качестве государственной религии, и «современной нации», возжелавшей (якобы!) примкнуть к «современным европейским стандартам», никому не усидеть. Придётся делать выбор – или оставаться в Лоне Бога, или же послушно по «рецептам Запада» превращать Армению в один из очагов «Содома и Гоморры».

Другая часть «западной оперы» для Армении – это…пропаганда религиозного сектантства. Действующие на территории республики религиозные организации или, как их можно назвать проще - секты, становятся всё более популярными, привлекательными для населения. Но не только потому, что традиционная религиозная деятельность АСАПЦ в чём-то уже меньше удовлетворяет духовные потребности нации. Нет – это не так. Недавнее заявление Киликийского Католикоса Арама I на форуме Армения-Спюрк в Ереване ещё раз показало – отнюдь не все иерархи АСАПЦ отдалились от народа. Но вопрос в том, что секты получают существенные финансовые вливания…с Запада. И на деньги, по сути, рекрутируют себе всё новых и новых адептов. В Ереване живёт и работает очень осведомлённый человек по этой теме – Александр Амарян, глава Центра реабилитации и помощи жертвам деструктивных культов в Армении. У него скопилось так много информационного материала на эту тему, что любой, кто знакомится с подробностями, просто ужасается. И всего, что успел скопить господин Амарян – увы, в рамках одного письменного материала не разместить. Приведу лишь одну его цитату. Александр Амарян считает, что многие секты, действующие в Армении, используют веру для достижения политических целей, об этом он заявил 10 ноября в Москве, сообщает корреспондент ИА REX. «Секты для Армении представляют большую угрозу. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 350 тыс. сектантов. В самой секте нет ничего страшного. Самое страшное – это деструктивные секты. Они используют в своей деятельности, методы внушения и технические средства», - подчеркнул Амарян. По его словам, в основном деструктивные сектанты имеют происхождение из Запада: «В течение 20 лет, вера, которая была у армян, дала большую трещину. Это проблема и мы должны объединиться в одно целое. Секты используются и в политических целях. Сектанты в Армении используют системы партизанской войны. В книжных магазинах много сектантской литературы. Люди попадают в кабалу, отдают имущество. У нас не хватает специалистов психологов, которые могли бы работать по данному направлению. Проблема специалистов в Армении влияет на это. Учебники сектантов, напоминают по содержанию учебники по вербовке. Вера стала орудием для политиков, которые используют веру в своих целях».

К сожалению, истинными задачами иностранных сект являются разрушение единства нации, подрыв её духовных и нравственных основ. А также – способствование образованию разрыва между поколениями. Власти замалчивают данные факты, опасаясь возможных общественных волнений. Ещё одна цитата – «Ещё 24 молодых человека отказались от альтернативной воинской службы, причём в один и тот же день и час», – сообщил 11 декабря 2010 г. на пресс-конференции в Ереване Александр Амарян. По его словам, «Свидетели Йеговы», по своей сути, не признают государственность как таковую. «Эти секты постепенно ведут наше государство к гибели», – подчеркнул Амарян. Со своей стороны, психолог Карине Налчаджян отметила, что подобные действия являются «ударом в спину, который наносит сектантство государству». «Они постоянно говорят о гуманизме, но отказываются от работы, которая направлена на то, чтобы помочь людям», – сказала она. А вот что заявлял А.Амарян в феврале 2012 г. – следует обнародовать список армянских политических партий, сотрудничающих с сектами, отметив, что его организация намерена сделать это до майских выборов в парламент республики, передаёт ИА Regnum. По словам Амаряна, подобное сотрудничество представляет угрозу для национальной безопасности страны. Эксперт утверждал, что уже на протяжении полугода (2011-12 гг.) сектантские структуры, в частности, баптистские, ведут переговоры с руководителями различных партий Армении, стремясь «продать» им голоса своих адептов на выборах. Амарян напомнил, что в Армении действуют филиалы сектантских структур, активно проявивших себя ранее в странах, где произошли «цветные революции». В числе последних – «Посольство Господа» на Украине и «Слово веры» в Грузии. В Армении в настоящее время действуют секты «Слово жизни» и «Воины Господа». В целом же, по последним данным, в Армении зарегистрировано 67 религиозных организаций, не имеющих отношения вообще ни к какой традиционной церкви. Помимо этого, существует и ряд незарегистрированных сект.

В 2013 г. Амарян ещё больше встревожил общественность Армении. «Есть много примеров того, что сектанты начали активно действовать в армии и пытаются проповедовать. То есть осуществляется «охота за душами»,- заявил он на пресс-конференции 11 декабря 2013 г., добавив, что лично он знает о восьми подобных случаях.

Амарян добавил, что хотя руководство Минобороны знает об этой проблеме, однако он удивлён тем, что никаких шагов для противодействия этому не предпринимается. На вопрос агентства «Новости-Армения», связан ли интерес сект к армии и силовым структурам лишь с «охотой за душами», Амарян отметил, что поскольку в Армении все секты и аналогичные структуры финансируются и управляются из заграницы, то «помимо «охоты за душами», не исключается, что это вопрос сбора шпионских сведений». В этой связи он добавил, что анализ географического расположения сектантских структур показывает, что часто они располагаются вблизи военных частей. Самые опасные – это, конечно, тоталитарные секты типа «йеговистов», мормонов, харизматов, сайентологов и ещё ряд сект.

Приведу также слова Архиепископа Паргева, главы Арцахской епархии АСАПЦ. В конце ноября 2014 г. он, отвечая на вопрос о действиях Церкви против сектантства, заявил в одном из интервью: «Безусловно, наша церковь активно действует в этом направлении. Приведу такой пример. Помните времена горбачевской перестройки и гласности? Так вот, у меня имеются абсолютно точные данные насчет того, что уже с начала 1980-х годов, когда еще почти никто не предполагал, что нагрянет перестройка, в Соединённых Штатах готовился массовый духовный «десант» для засылки на территорию Советского Союза. Готовили огромное количество миссионеров, обучали их языкам союзных республик. А уже в СССР эти миссионеры печатали литературу на этих языках и распространяли ее. То есть был заранее разработанный план, который и начал приводиться в исполнение. Потом началась перестройка, за ней последовал развал Советского Союза. Мы, поместные церкви на территории тогдашнего Союза и «соцлагеря» Восточной Европы, оказались явно не готовы к этому. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется тот самый многопрофильный «десант», в котором были свидетели Иеговы, пятидесятники, харизматы, сайентологи и прочее, и прочее. Армянская Апостольская Церковь в конце 1980-х имела всего 29 действующих церквей в Армении, две — в Азербайджане (в Баку и Кировабаде), были церкви в Грузии, в Ростове-на-Дону, в Москве, и др. Сил у нас было очень мало. Сегодня, слава Богу, ситуация иная: в структуре ААЦ действует уже более 600 церквей, значительно возросло число церковнослужителей. Резко активизировалась и информационно-издательская деятельность: печатаются десятки, сотни книг, выпускаются журналы и газеты, организуются регулярные теле- и радиопередачи, осваивается Интернет. В общеобразовательных школах преподается история церкви, действуют воскресные школы. Сформирован институт армейских капелланов, которые трудятся в воинских частях. Между прочим, такой институт зародился именно у нас в Арцахе, а потом, в 2004 году, этот опыт переняла и Армения. Так что церковь реально ведет активную работу в плане противодействия сектантству. И, знаете, если в недавнем прошлом в Армении наблюдался подъём сектантского движения, то, думаю, года три назад этот пик уже прошел. И сейчас он постепенно идет на спад. В этом свою роль сыграла и ААЦ. Но, конечно, свой весомый вклад внесли и наши госструктуры, и армия, и интеллигенция. Результата удаётся добиться, когда борешься совместными усилиями. Однако проблема, обусловленная деятельностью сект, все еще остаётся актуальной. Так что борьбу нужно продолжать».

Конечно, распространение сектантства – это задуманное Западом «ноу-хау» не специально для Армении. Что и подчёркивает Святейший Паргев. Грузинский исследователь Шота Апхаидзе в своей статье «Иностранные секты как политическое оружие Запада» (см. http://www.kavkazgeoclub.ru/content/inostrannye-sekty-kak-politicheskoe-oruzhie-zapada) очень подробно и наглядно раскрыл механизмы создания и деятельности западных сект на территории Грузии. И он в сущности доказывает – мир в лице опекаемых Западом, и прежде всего – США, тоталитарных сект фактически давно сталкивается с пресловутыми «гибридными войнами», в ведении которых, как известно, те же США в 2014 г. в связи с Украиной и Крымом обвиняли Россию. Вот что говорит Ш.Апхаидзе: «Социальная активность западных религиозных сект в Грузии носит скрытно политизированный характер. Декларативно они занимаются благотворительностью. Например, Евангелическо-баптистская церковь Грузии (ЕБЦГ) в 2005 г. открыла центр «Бетель» в Тбилиси. В его открытии приняли участие президент и губернатор Мцхета-Мтианети. Открытие центра было в прямой связи с чеченскими беженцами. В 1996-1997 гг., во время войны в Чечне, в Грузии укрылись до 1000 чеченских беженцев. Усилиями аккредитованных в Грузии дипломатических представительств Запада евангелическо-баптистская церковь Грузии начала благотворительную работу с чеченскими беженцами… ЕБЦГ помогала чеченским беженцам и денежными средствами. Паства церкви заселяла беженцев в своих домах, потом, когда этого оказалось недостаточно, был создан центр «Бетель». Гуманная, на первый взгляд, акция, содержала значительные угрозы. В рамках центра ЕБЦГ сотрудники западных спецслужб активно работали с чеченскими беженцами для их вербовки и получали разведывательную информацию о происходящих процессах в Чечне. Здесь же происходило рекрутирование беженцев офицерами спецслужб…Во время вышеназванной благотворительной деятельности сект часто скрытно происходит религиозная пропаганда и целенаправленное дезинформирование о политических процессах, идущих в мире. Секты распространяют лишь ту информацию, которая входит в интересы западных стран, в частности, США». Он же утверждает о связи режима Михаила Саакашвили с сектами: «Во время «революции роз» в 2003 г. тогдашнюю оппозицию, т.е. ЕНД и его партнёров, по указанию западного политического истеблишмента и спецслужб поддержали религиозные меньшинства и секты. Со своей стороны, ещё задолго до «революции роз» неправительственные организации – Институт свободы и другие идеологи революции, успешно «торговали» с западным обществом религиозной тематикой. Например, самой популярной темой было «преследование» членов «свидетелей Йеговы» со стороны отлученного от церкви священники Басила Мкалавишвили и его сторонников. Этот факт доносился до Запада в искаженном виде, к чему прилагал руку «Институт свободы» под руководством Гига Бокерия».

Об участии сектантов в событиях 2013-14 гг. на Украине, о роли двух виднейших сектантов – «кровавого пастора» Турчинова и сайентолога Яценюка достаточно много свидетельств. А вот связь «грузинских революционеров» 2003 г. с сектами была менее явственной – но, как видим, в Грузии исследователи смогли отыскать эти следы. В случае же с Арменией парадоксально то, что вход в страну, в частности, мормонам, дали…сами власти Армении, в те годы – администрация президента Левона Тер-Петросяна. И, как говорится, пошло-поехало… Вот, например, зимой-летом 2013 г. в Армении происходили несколько странные события. Мормон Дж.Хантсман-младший, уже успевший и побывать кандидатом в президенты США, расторг связи с депутатом от партии «Процветающей Армении», главой Фонда «Сивилитас», экс-министром иностранных дел Армении (1998-2008 гг.) Варданом Осканяном. Американская газета «The Washington Post» писала, что с 1988 г. Хантсман «пожертвовал» Армении более $20 млн. В 2010 г. компания «Huntsman International» покинула Армению, переведя оставшиеся средства на счёт Фонда «Сивилитас», открытого Осканяном. С той поры, кстати, возникли и претензии у властей Армении к В.Осканяну, которому угрожали даже уголовным преследованием из-за «пожертвований» Хантсмана. И вот в начале апреля 2013-го Хантсман прекратил даже финансирование фонда Осканяна. «Примечательно, что большой меценат Хантсман принял подобное решение не после того, как ему стало известно об уголовном деле по обвинению в отмывании денег в отношении Осканяна, а недавно», – отмечала тогда ереванская газета «Жоговурд» со ссылкой на свои источники. Почему Хантсман заморозил отношения с Осканяном, издание попыталось уточнить у директора фонда Салби Казарян, которая дала краткий ответ: «У меня не комментариев». Эпизод лишь на первый взгляд малозначителен и связан исключительной с некой «чёрной кошкой», пробежавшей в отношениях мормона-миллиардера и экс-министра иностранных дел Армении. Ведь в республике именно в 2013-м были последние очередные президентские выборы, и Запад тогда делал свои ставки, прозападно настроенные партии и личности пытались путём «уличной демократии» дестабилизировать Армению.

А теперь вспомним, какой была активность США в 2013 г, накануне тогдашних очередных президентских выборов в Армении. В результате прошедших 30 января того года переговоров премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна с директором Ереванского фонда Международного агентства развития США (USAID) Карен Хиллиард и послом Хефферном была достигнута договоренность о подписании до 31 марта того года некого особого, «беспрецедентного» (по лексике Хиллиард) договора о содействии программам развития в Армении демократии и сферы управления. В рамках договора, USAID в течение ближайших 5 лет намеревается предоставить Армении финансовую помощь в размере $32 млн. для так называемого «проведения демократических и управленческих реформ». Ранее же именно Хиллиард впервые во время встречи со спикером Национального собрания Армении Овиком Абраамяном 26 сентября 2012 г. оговаривала условия продолжения американской «помощи». Конкретизацию же данных условий традиционно озвучивал в армянских СМИ сам посол США Хефферн уже в январе 2013-го: «Мы стремимся, чтобы Армения направила свои взгляды на Запад» (из интервью проамериканскому интернет-ресурсу Lragir.am и 16 января – в Конгрессе США). Кстати, напомним также - ещё с 60-70-х гг. XX века хорошо известно, что именно под крышей USAID правящие круги США маскировали диверсионные операции и сценарии госпереворотов в странах Латинской Америки, Африки и Азии, осуществлявшиеся под непосредственным контролем и руководством ЦРУ США. Сейчас же ведётся разговор о том, что USAID намеревается свернуть свою деятельность в Армении… Хорошо известно, там, где должны, по мнению США, «рулить» марионетки, Вашингтон никакого экономического развития «не предвидит». Прозападные круги в Ереване любят погундосить о том, что «всё продано России» и т.д. Но в том-то и дело, что при этом они резко умолкают, когда их просишь хотя бы в сравнительном анализе поговорить о прямых инвестициях США в армянскую экономику. Но кого из проамерикански настроенных граждан Армении всерьёз волновали интересы и тяготы простых рядовых граждан страны? Их задача же – распределение между собой западной «грантовой помощи», и всё. «Помощь США» - это забота о том, чтобы американские разведслужбы под «чужими вывесками» физически присутствовали бы на территориях, почему-то понадобившихся Вашингтону. Вторая задача – это способствование взращиванию в Армении политических сил, которые (под видом НПО или иных структур «гражданского общества») «направят свои взгляды на Запад».

Как и вчера, позавчера, на сегодняшний день страны Запада продвигают идеи пересмотра фундаментальных ценностей человечества, которые подрывают не только незыблемые основы морали и нравственности, но и уничтожают сложившиеся исторически нормы армянского общества. Об этом свидетельствует их подход к пересмотру института семьи как союза мужчины и женщины, и процесс внедрения идеологии однополых браков. Но и – то, что внедрением и распространением сект подрываются основы АСАПЦ, ведь мы же признаём, что наша Церковь – тоже из разряда традиционных цивилизационных ценностей армянского народа. И поэтому в 2017 г., намного раньше, чем будет та или иная встреча Армения-ЕС, на которой предполагается подписание злосчастного «Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС», армянские власти обязаны опубликовать полный текст этого документа до его принятия и вынести на общенародное обсуждение все обязательства, которые Запад навязывает армянскому народу. Сам международный договор должен пройти через общеармянский референдум. Если власть этого не делает, она скрывает от народу правду. А примеры Грузии и Украины говорят о том, что ни к чему хорошему сокрытие правды от рядовых граждан не приводит.

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