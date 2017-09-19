/Поглед.инфо/ На 14 септември 1867 г. в една от хамбургските типографии се отпечатва първият том на книгата, която променя историята на човечеството. Вярно, историята протича не така, както си е мечтал авторът, германският социалист Карл Маркс. Но публикуването на "Капиталът" дава тласък на появата на социалистически партии и дори исторически катаклизми - като революцията в Русия. С тълкуването на фундаменталния труд на Маркс в съветските години се занимаваха цели институции. В някои страни произведенията на Маркс се изгаряха (нацистка Германия) и забраняваха (САЩ).

„Капиталът” е най-известната недописана книга в историята. Маркс така и не успява да завърши основния труд на своя живот. Икономистът и политическият мислител оставя толкова богато писмено наследство, че след смъртта му, най-близкият му приятел Фридрих Енгелс е принуден да напише кратък, опростен преразказ на първия том на "Капиталът". Съветските учебниците по политическа икономия също се придържаха към опростената и преработена версия на "Капиталът". Учебниците се състояха в две части: първата разглеждаше капиталистическа икономика (тя е преписана от Маркс); втората - на социализма (т.е. на СССР). Тази втора част имаше опосредствено отношение към произведенията на Маркс. В капиталното си съчинение самият Маркс не пише нищо за социализма, той е бързал да опише капитализма и не му е стигнало времето да го направи. Вторият и третият том на "Капиталът" са публикувани от Енгелс въз основа на ръкописите на Маркс; а четвъртият том е публикуван след смъртта му от Карл Кауцки. (рус.ез.)

Сколотить «Капитал»: 150 лет назад вышла самая известная книга Карла Маркса

14 сентября 1867 года в одной из гамбургских типографий отпечатали тираж первого тома книги, которая изменила историю человечества. Правда, произошло это совсем не так, как мечтал её автор, немецкий социалист Карл Маркс. Следствием выхода «Капитала» стало массовое появление социалистических партий и даже исторические потрясения — такие, как революция в России. Трактовкой непростого труда в советские годы занимались целые институты. В некоторых странах произведение Маркса ждала непростая судьба. О том, как книгу сжигали в нацистской Германии и запрещали в США в период гонений на коммунистов, — в материале RT.«Капитал» — самая известная недописанная книга в истории: Маркс так и не закончил главный труд своей жизни. Экономист и политический мыслитель оставил богатое наследие — настолько непростое, что вскоре после того, как он умер, его ближайший друг Фридрих Энгельс был вынужден написать краткий упрощённый пересказ первого тома «Капитала». А в советские годы трактовкой и объяснением Маркса занимались целые институты.Советские учебники по политэкономии, по сути, тоже являлись упрощённой и переработанной версией «Капитала». Хотя в этом можно было обнаружить некоторый подлог: учебники состояли из двух частей, и в первой рассматривалась экономика капитализма (это был переписанный Маркс), а во второй — социализма (то есть СССР). Эта вторая часть имела достаточно опосредованное отношение к трудам Маркса. Ведь сам Маркс про социализм в своей главной работе ничего не писал, он торопился рассказать о капитализме и не успел этого сделать. Второй и третий тома «Капитала» на основании черновиков публиковал уже Энгельс, а до издания четвёртого не дожил и он, его публикацией занимался немецкий марксист Карл Каутский.«Капитал» — книга с непростой судьбой, в его истории были грандиозные взлёты и великие падения. Если бы автором этой книги был некий тихий экономист, вряд ли бы она пережила все выпавшие на её долю приключения. Но «Капиталу», в котором не содержится никаких радикальных призывов или обещаний, пришлось отвечать за всё, что писал Маркс и делали его последователи.

«Капитал» в России

Маркс не очень верил в успешную революцию в России, он вообще эту страну недолюбливал, но первый перевод «Капитала» был сделан именно на русский язык. При всей неприязни к российскому самодержавию автор знаменитой книги тесно общался и дружил со множеством российских эмигрантов.

А один из основателей анархизма, русский дворянин Михаил Бакунин вместе с Марксом создавал Международное товарищество рабочих — Первый интернационал.

Меньше чем через год после издания первого тома конгресс Первого интернационала, в котором заседали Маркс и Бакунин, рекомендовал издание «Капитала» на других языках.

Бакунин и стал первым переводчиком «Капитала» — точнее, попытался им стать: горячему и импульсивному анархисту не хватило усидчивости, чтобы перевести книгу на русский язык. Позже Бакунин с Марксом поссорился — навсегда разошлись не только их личные судьбы, но и дороги анархизма и коммунизма. Но флаг Бакунина подхватили другие переводчики, тоже из русской революционной интеллигенции.

Социалистический кружок, участники которого Герман Лопатин и Николай Даниельсон взялись за дальнейший перевод «Капитала», состоял из группы служащих Общества взаимного кредита. Экономическому труду повезло, что переводили его люди, напрямую связанные с товарно-денежными отношениями и оборотом капитала. Суровая цензура без проблем пропустила работу, которой суждено было впоследствии стать одним из факторов, уничтоживших Российскую империю. «Капитал» произвёл на цензоров тяжёлое впечатление, и они решили, что вряд ли такая сложная книга может представлять государственную угрозу. Однако портрет автора печатать запретили, чтобы читатель не проникся уважением к немецкому социалисту.

Первый тираж «Капитала» в России вышел в 1872 году. Экземпляров было больше, чем у гамбургского издания: три тысячи против одной. В историю же вошёл следующий перевод «Капитала», который группа социалистов сделала в начале ХХ века. Этот перевод высоко оценил Владимир Ленин, и именно в нём «Капитал» выходил в советские годы, когда начал печататься миллионными тиражами в государственных типографиях.

Запретный плод

Если в СССР «Капитал» стал главной книгой страны, то в других государствах дела обстояли далеко не так радужно. На родине автора, в Германии, книгу буквально сжигали. «Капитал», как и другие сочинения Маркса, вошли в составленный нацистами список запрещённой и подлежащей уничтожению литературы. Потомки героев революции 1848 года, на которую Маркс когда-то потратил все свои сбережения, распевая песни, швыряли в огонь работы своего великого соотечественника. Запрещали «Капитал» и в других странах. Обычно книге доставалось как «коммунистической пропаганде». Апологетике коммунизма у Маркса посвящены другие труды, однако запрещали их обычно скопом. Целая волна неприятностей обрушилась на «Капитал» с началом холодной войны. Даже в дни гонений на коммунистов в 1950-е годы в США не дошло до полного запрета Маркса, но многие библиотеки отказывались от его работ по собственной инициативе или помещали их в аналоги спецхранов, чтобы оградить читателей от «коммунистической заразы». Несмотря на активное давление со стороны самого известного антикоммуниста Соединённых Штатов — сенатора Маккарти, от запрета Маркса спас президент Эйзенхауэр. Он резонно заявил, что коммунизм не получится критиковать, если ничего о нём не знать.

Авторы работы «100 запрещённых книг: Цензурная история мировой литературы» приводят такой список стран, где Маркс был запрещён в послевоенные годы: Греция, Турция, Ливан, Сирия, Корея, Бирма, Индонезия, Индокитай, Малайзия, Португалия, Испания, Перу, Боливия, Чили, Бразилия и Венесуэла.

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