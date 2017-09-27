/Поглед.инфо/ Издаден за американската армия "Наръчник за руското военно дело ново поколение", който има за цел да повиши осведомеността на американската армия за тактиката на Русия в хибридната война, продължава да вълнува политиците. Днес руското външно министерство се присъедини към това дело.

"Предложени са конкретни мерки по методите за обучение на персонала как да действа точно срещу руските въоръжени сили. Подобен вид доказателства за обучение на американските военни за пряк конфликт с Русия е много тревожен, особено в текущата и вече особено трудната ситуация в областта на европейската сигурност ", - се казва в изявление на прессекретаря на руското посолство в САЩ Николай Лахонин. Дипломатът отбеляза, че съдържанието на инструкциите за провеждане на операции срещу руската армия е в "рязък контраст с конструктивния характер" на срещата на министъра на външните работи на РФ Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Рекс Тилърсън миналата седмица. "На нас ни е нужно прагматично сътрудничество по ключови предизвикателства за сигурността на нашите две страни, а не да тиражираме страховити истории" - се казва в изявление прессекретарят.

От Пентагона признаха за наличието на такъв наръчник, но помолиха да не се тревожим много, тъй като той не може да се използва. Но може обаче и да се използва. Пресслужбата на Американското министерство на отбраната подчерта, че Пентагонът има различни аналитични центрове, които се занимават с изследвания в различни области. Тези публикации обаче "не представляват непременно официалната политика на правителството". въпросите на журналистите за неформална политика и дали това издание отидоха На въпрос на журналисти относно неофициалната политика, а също и дали наръчникът е стигнал до военните части и образователните институции, представители на американското министерство на отбраната не отговориха.

Да напомним, че скандалът избухна в резултат на публикация в американското списание The National Interest с гръмкото заглавие" Ръководство на американската армия за победата над Русия във войната ", която съдържа извадки от 62-страничния "Руски боен наръчник на новото поколение", където се разглежда рускита хибридна военна тактика и как американската армия може да се противопостави.

/рус.ез./

В брошюре собраны фото и данные о российской технике, которая была задействована в «российских операциях на Украине и в Крыму» и могла бы использоваться для ведения асимметричной войны. Там рассказывается, что российская стратегия основана на «достижении смены режима путем объединения с местными силами», а не на обычных военных действиях, а для достижения своих целей Россия взяла на вооружение американский подход, заключающийся в разведке поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных разведывательных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией, отмечается в справочнике. Кроме того, в руководстве, в частности, дается рекомендация, чтобы силы США тренировались для борьбы в условиях, когда средствами радиоэлектронной борьбы забиваются частоты GPS и радиосвязи.

Сообщает «учебник» и о слабых местах, среди которых указаны «низкая мотивация призывников», а также то, что армейское руководство мыслит стереотипно, материально-техническое обеспечение находится на низком уровне, а авиационная и артиллерийская поддержка имеет тенденцию быть жесткой и зависит от объема, а не от точности. Уже по выходу в сеть полного текста, данный учебник осмеяли практически все военные эксперты, и не только российские. Говорить о стереотипном мышлении командования после операций с окружением и уничтожением террористов в Сирии несколько смешно, как смешно говорить и о низком техническом уровне или отсутствии мотивации у русских солдат, где даже на примере Донбасса простое народное ополчение показало гораздо большую готовность бороться за свои дома, нежели проамериканская украинская армия, вместе с наемниками НАТО.

Отмечают американцы и то, что для победы над Россией им достаточно преодолеть «первый шквал», так как основные системы ПВО сосредоточены в Калининграде, Украине и Сирии. «Потеря даже одной из этих систем является значительным ударом по российским силам и создает брешь в их обороне, которые могут быть использованы», — цитирует издание данное пособие.

«Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда. А то, что американцы ведут войну чужими руками, — это тренд, в котором мы не участвуем. У нас нет никаких стремлений к захватническим войнам. Мы решаем только задачи, которые отстаивают национальные интересы России и мирового сообщества, например, ведём борьбу с международным терроризмом. Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации», — прокомментировал выход «учебника» первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич.

И вот что тут интересно, пособие по войне с Россией на деле не выдерживает вообще никакой критики. За основу учебника, который выпущен в декабре 2016 года, взяты Донбасс и Крым, где учитывается действия ополчения и добровольцев и вооружение, в большинстве своем, из арсеналов украинской армии. Там полностью игнорирован сирийский опыт, с использованием наших новых самолетов и бронетехники, равно как и ракетных комплексов. Более того, еще в 2015 году Андрей Ваджра более чем подробно рассказал о том, что было бы, если «Российская агрессия» стала явью.

Тогда почему же все это не было включено в «учебник»? Ответом тут может быть только то, что либо мы имеем дело с первой частью пособия и во второй, секретной, как раз и расписана война с ядерной державой и второй армией планеты. Либо там изначально США не готовятся к полномасштабной и ядерной войне, а расчитывают на предательство, когда некие силы в самой России не дадут использовать наш военный потенциал полностью, а Родину будут защищать отдельные военные части и примкнувшие к ним патриоты-ополченцы. Потому и взяли за основной пример русский Донбасс.

Впрочем, никто не отменял и отсутствие у «крутых аналитических центров» простого профессионализма и выдачу данной книги «для галочки» и отчета о потраченных средствах. В таком случае становиться еще страшней — рассказывая о нашей «слабой армии», которую можно победить легко и непринужденно, американцы невольно толкают собственных военных к решению всех «проблем с русскими» военным путем. А помимо всего прочего, там почему-то забыли в наличии у РФ 521 средства-носителя с 1 735 ядерными боезарядами, которые не только быстро охладят желание оккупировать, но и начнут реальную ядерную войну с предсказуемыми последствиями для всех сторон.

«Думаю, что этого бы никто не пережил», — сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну о возможных последствиях реальной ядерной войны с США. И об этом стоило бы помнить не только Путину.

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