/Поглед.инфо/ Миналата сряда, 25 октомври, в интервю за програмата "Ал-Хакка" на катарския телевизионния канал, високопоставен служител - бившият премиер на Катар шейх Хамад бин Ясим бин Джабер ал-Тани (Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani), направи сензационни разкрития, които могат да имат отражение в глобален мащаб.

Той заяви, че въоръжената опозиция и джихадистите в Сирия са били под прякото ръководство и са получавали въоръжена подкрепа от чужди държави: освен от Катар, също и от Саудитска Арабия, Турция и САЩ от самото начало на конфликта от 2011 г. до сега.

Още през 2014 г., когато хакери „пробиха” пощата на Хилъри Клинтън, се откриха документи, потвърждаващи споразумението, Катар да действа като държава-спонсор на т.нар. Ислямска държава...

(рус.ез.).

Катар раскрывает секреты войны в Сирии

Начали всплывать разоблачения мирового масштаба. В эту среду, 25го октября, на катарском телеканале, в интервью программе "Аль-Хакка", высокопоставленный чиновник, бывший премьер-министр Катара, шейх Хамад бин Джассим бин Джабр Аль Тани (Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani) открованно сообщил, что вооруженная оппозиция и джихадисты в Сирии находились под прямым командованием и вооруженным обеспечением иностранных государств (его страны, наряду с Саудовской Аравией, Турцией и США) с самого начала конфликта, с 2011 года.

В интервью, бывший премьер-министр Аль-Тани, дал понять, что у Катара есть «все документы» и записи, подтверждающие, что война в Сирии планировалась для смены режима:

We supported Al-Quaeda in Syria (www.BrkaQ8.com)

Примечательно, что данное интервью стало ответом Катара на его обвинение в поддержке терроризма в Сирии со стороны США и Саудовской Аравии.Аль-Тани сообщил, что мы (Катар), США и саудовцы изначально «были в одной окопе». Ранее, в одном американском телеинтервью, когда Аль-Тани спросили об поддержке Катаром терроризма, на что он ответил следующее:

«В Сирии все ошибались, в том числе и ваша страна». Когда началась война в Сирии, «все пользовались двумя каналами: одной в Иордании, а второй в Турции». Пресс-конференция в Лондоне. 2013 год. Премьер-министр Катара, шейх Хамад бин Джассим бин Джабр Аль Тани с государственным секретарем США Джоном Керри. Еще тогда, взломанная "хакерами" почта Хиллари Клинтон в 2014 году подтверждала договоренность в том, что Катар будет выступать в качестве государственного спонсора ИГИЛ.

Известный аналитик и советник по экономике Сирии, считает, что данное взрывное интервью является доказательством сговора между четырьмя странами для дестабилизации независимого государства, [включая] возможную поддержку Нусры/Аль-Каида. Дамаск видит в этом атаку на свою безопасность и суверенитет, что станет основой для претензий на компенсацию по востановлению Сирии.

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