/Поглед.инфо/ Хакерската група „КиберБеркут” реши да подпомогне разследването на нашумелите скандали за пране на пари на МВФ, предоставени от Националната банка на Украйна на украински търговски банки. Материалите от разследването са публикувани в интернет: оказва се, че две от разследваните финансови институции – "Кредит Днiпро" и "Дельта Банк", са превели най-много средства в офшорки. Тези банки са тясно свързани с един от най-богатите украински олигарси - Виктор Пинчук, зет на бившия украински президент Леонид Кучма.

През последните пет години от фондация „Пинчук” към фондация „Клинтън” са били преведени от 10 до 25 милиона долара. Най-големите траншове са през 2015 и 2016 г., „случайно” съвпадащи с обстоятелството, че точно в този период Хилъри Клинтън се бори за президентския пост в САЩ.

(рус.ез.)

КиберБеркут: Украина спонсировала Хиллари Клинтон за счет кредитов от МВФ

КиберБеркут решили помочь расследованию громкого дела, связанного с отмыванием рядом украинских коммерческих банков денежных средств МВФ, полученных от Национального банка Украины. По данным следствия, в этой преступной схеме участвовали такие банки как "Таврика", "Пiвденкомбанк", "Автокразбанк", "Мiський комерцiйний банк" ("КонверсБанк"), "Фiнростбанк", "Терра Банк", "Киiвська Русь", "Вернум Банк", "Кредит Днiпро" и "Дельта Банк". Средства выводились из страны через австрийский банк "Meinl Bank AG".

Внимательно изучив материалы следствия, опубликованные в Интернете, мы обратили внимание на две финансовые организации "Кредит Днiпро" и "Дельта Банк", которые вывели в офшоры больше всего средств. Данные банки тесно связаны с одним из богатейших украинских олигархов – Виктором Пинчуком, зятем бывшего президента Украины Л.Кучмы. Офшорные организации "Melfa Group LTD" (Белиз), "Tandice Limited" (Кипр), "Tosalan Trading Limited" (Кипр), "Agalusko Investment Limited" (Кипр), "Winten Trading LTD" (Кипр), "Silisten Trading Limited", "Nasterno Commercial Limited", в которые уходили кредиты МВФ, как оказалось, также связаны с данным господином. Более того, большая часть денег из этих зарубежных активов Пинчука уходила на счета его основной "прачечной машины" – "Фонда Виктора Пинчука" (The Victor Pinchuk Foundation).

Мы решили выяснить дальнейшее движение украденных у страны средств со счетов вышеупомянутого фонда.

Нами была взломана электронная почта главы правления "Фонда Виктора Пинчука" Томаса Вайе. Как следует из его переписки, фонд олигарха тесно сотрудничает с "Фондом Клинтон" (The Clinton Foundation), а сам Пинчук и его жена достаточно часто проводят время с членами семьи бывшего американского президента. Вайе регулярно общается с руководителями "Фонда Клинтон" и на постоянной основе организовывает встречи между Пинчуками и семьей Клинтон. Вот примеры некоторых электронных писем из ящика господина Вайе.

С полным архивом писем можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Кроме того, за последние пять лет в "Фонд Клинтон" со счетов "Фонда Пинчука" перечислено от 10 до 25 млн. долларов. Причем крупнейшие транши денежных средств от "Фонда Пинчука" в "Фонд Клинтон" были проведены в 2015 и 2016 годах. По "случайному" стечению обстоятельств именно в это время Хиллари Клинтон боролась за пост президента США.

В итоге получается следующая схема финансирования предвыборной кампании Х. Клинтон за счет разворовывания кредитов МВФ, выделенных Украине.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели