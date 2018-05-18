/Поглед.инфо/ Когато се появиха първите съобщения за това, че лидерът на Северна Корея се е съгласил на среща на високо равнище с американския президент Доналд Тръмп и предложил да се ликвидира ядрената програма на Северна Корея, помислих си, че другарят Ким просто е изгубил ума си.

Трябва човек да е много наивен, за да не разбере, че след ядреното разоръжаване на КНДР, ще последва военна интервенция и смяна на режима, и вече на оня свят Ким Чен-ун да се срещне с полковник Кадафи, и че на тази среща те ще обсъждат грешките си и собственото си доверие в западна гаранции за сигурност.

Номерът е в това, че в съвременния свят има само една гаранция за сигурност и е невъзможно тя да бъде написана на хартия, защото истинската гаранция за сигурност се измерва в мегатонове; при това много желателно е тези мегатонове да могат да достигнат директно до Вашингтон или дори до Сан Франциско.

Не че ние сме такива, животът е такъв.

Международното право и подписаните договори са хубаво нещо, но те не сработват, ако следващият американски президент реши за пореден път да бомбардира някой си...

(рус.ез.)

Ким Чен Ын передумал сливаться

Когда появились первые сообщения о том, что лидер КНДР согласился на саммит с Трампом и предложил ликвидировать северокорейскую ядерную программу, то я подумал, что товарищ Ким просто сошел с ума. Нужно быть ну очень наивным человеком, чтобы не понять, что за денуклеаризацией КНДР последует военная интервенция и смена режима, и уже на том свете Ким Чен Ын встретится с полковником Каддафи, и вот на этой встрече они обсудят свои ошибки и своё доверие западным гарантиям безопасности. Фишка в том, что в современно мире есть только одна гарантия безопасности. Её невозможно написать на бумаге, потому что настоящая гарантия безопасности измеряется в мегатоннах, причем очень желательно, чтобы эти мегатонны можно было доставить прямо в Вашингтон или хотя бы в Сан Франциско. Не мы такие, жизнь - такая. Международное право и подписанные договоры - это хорошая штука, но они не работают, если очередной американский президент решил в очередной раз кого-нибудь побомбить.

Единственное объяснение готовности руководства КНДР к уступкам и переговорам с Трампом заключалось в том, что Пекин пообещал выступить гарантом той сделки, которая будет заключена между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, тем более что Китай поддержал в ООН санкции против КНДР, чтобы принудить Ким Чен Ына к переговорам. Руководству КНДР, наверное, виднее, но даже какие-то китайские гарантии, даже если они есть, и даже если их как-то зафиксируют на бумаге, на самом деле ничего не стоят. Это не потому что китайцы хотят кого-то кинуть, а потому что если американские бомбардировщики в нарушение всех договоров полетят бомбить Пхеньян, то Китай просто не рискнет их сбивать. Вот и всё. Как я уже говорил, гарантия безопасности есть только одна - ядерное оружие и средства его доставки прямо в Белый Дом. Никакие другие методы и средства не работают. Это объективная реальность.

В том, что договоры с участием США не стоят даже бумаги, на которой эти договоры записаны, можно убедиться на примере Ирана, и того, с какой легкостью президент Трамп разорвал, без соблюдения каких-либо формальностей, ядерное соглашение с этой страной. И это даже не двусторонний договор был, а документ утвержденный на уровне ООН, который подписали кроме США все крупные геополитические игроки на планете. И что? А ничего. Если президент США захотел нарушить международное право, то он это сделает. А теперь вопрос: зачем вообще с США что-то подписывать? С Вашингтоном о чем-то можно договариваться только направив на Вашингтон свои собственные ядерные ракеты, да и то, американским политикам может показаться, что американское ПРО их собьет и они всё равно попытаются организовать какой-нибудь кидок.

Ким Чен Ын видимо оказался глубоко опечален ситуацией вокруг Ирана и поведением США. Возможно, кто-то из его помощников все-таки показал ему видеоролики Каддафи, который тоже когда-то подписал с западными странами соглашение о ликвидации ливийской ядерной программы в обмен на снятие санкций и гарантии безопасности. Программу-то свернули, а вот с гарантиями безопасности как-то совсем нехорошо вышло. Может быть ситуацию проанализировали в Пекине и пришли к выводу, что для имиджа Китая, как гаранта региональной стабильности и покровителя КНДР будет вредно, если Ким действительно отдаст ядерное оружие, а его потом расстреляет американский спецназ. Для Пекина это будет настоящая потеря лица, которую будет очень трудно исправить, тем более что Трамп 100% воспользуется этой ситуацией, чтобы как следует унизить китайское руководство и показать всем потенциальным союзникам Китая в Азии, что Китай никого не сможет защитить.

И вот тон дипломатических заявлений КНДР резко изменился, и уже не очень важно, кто испугался ливийского сценария - сам Ким или его пекинские покровители. Важно то, что американо-северокорейский саммит, который должен был стать триумфом американской дипломатии и личным триумфом Дональда Трампа оказался на грани срыва:

"КНДР приняла решение отменить намеченную на завтра встречу на высоком уровне с Южной Кореей и пригрозила также отменить саммит с участием США, запланированный на 12 июня. Об этом сообщает «Рёнхап». По информации агентства, Пхеньян пошел на такой шаг в знак протеста против американо-южнокорейских военных учений."

Впрочем, все понимают, что военные учения - это просто предлог. Посмотрим, захотят ли американцы пойти навстречу Пхеньяну и пообещать отмену учений или сворачивание военного сотрудничества с Южной Кореей. Я предполагаю, что никаких уступок не будет. Вашингтон сейчас вообще не понимает зачем США в чем-то кому-то идти на уступки. А вот если саммит все-таки провалится или вообще не состоится, то ситуация станет еще более напряженной, потому что у Вашингтона на руках вдруг вместо одной потенциальной войны окажутся сразу две войны - с Ираном и с КНДР. И это еще не все. Теперь Трампу нужно будет очень торопиться, чтобы успеть до того как Тегеран и Пхеньян создадут себе достаточное количество ядерного оружия, чтобы иметь возможность нанести неприемлемый ущерб если не США, то хотя бы их ближайшим союзникам.

Сможет ли США успешно и быстро провести две таких войны? Очень сомневаюсь. Это тот самый случай, когда глобальный гегемон много хочет, но уже не всё может, и чем дальше, тем меньше возможностей у него будет. Ну а то, что попытки США сохранить свою гегемонию повышают цену на нефть и помогают российскому бюджету - это приятный бонус, которым нужно успеть хорошо воспользоваться. Как минимум, наши баррели стоит превратить в дополнительные мегатонны нашего ядерного щита. Только там мы сможем спать спокойно.

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