/Поглед.инфо/ Промените в световната икономика и търговия, и не на последно място отчетливите протекционистки тенденции и ниската инфлация по света, доведе до масово напускане на изглеждащата доскоро обетована земя на пазара.

През ноември 2016 г., за първи път от 2009 г. насам, по-малко от 30% от 20-трилионния американски дълг – според публикуваните през януари официалните данни на Федералния резерв и на американското Министерство на финансите, е в ръцете на чуждестранни инвеститори. Във Великобритания тази цифра е по-ниска - 27%, но е далеч от високите проценти през 2008 г.(36%). В Германия 49% от външния дълг на страната е в ръцете на чужденци, но през 2014 г. е бил 57%. През периода 2000-2014 г. китайските власти създадоха 4-трилионен валутен резерв. Пекин купуваше американски държавни ценни книжа (ДЦК) да поддържа валутата си слаба и да насърчава по такъв начин китайските износители. Но през януари т. г. валутните резерви на Китай се сведоха под 3 трилиона долара – най-ниското равнище за последните шест години.

В разгара на дълговата криза в еврозоната през 2010 г. намесата на ЕЦБ помогна пазарът на облигациите да се стабилизира. Въпреки това, членовете на еврозоната нямат пълен контрол над своята валута, защото ставките на облигациите рязко се сменят всеки път, когато инвеститорите са притеснени от способността на правителствата да погасяват дълговете си. Изключение е Германия, която, според инвеститорите, контролира еврото.

(рус.ез.)

Китай и другие страны сбрасывают госдолг США

Большую часть этого века мировые деньги упорно пытались прорваться на рынки ценных бумаг развитых стран, в первую очередь, США, Германии и Великобритании. В эти годы как физические лица, граждане упомянутых стран, так и компании могли занимать деньги под удивительно низкие проценты.

Изменения в глобальной экономике и торговле и не в последнюю очередь все отчетливее просматривающиеся сейчас протекционистские тенденции и низкая инфляция во всех уголках земного шара привели к смене этой тенденции. Иностранцы сейчас в массовом порядке покидают казавшиеся еще недавно землей обетованной рынки. В ноябре 2016 года впервые после 2009 г., менее 30% из 20-триллионного долга США, если верить официальным данным Минфина США и ФРС, опубликованным в январе, находились в руках иностранных инвесторов. В Британии эта цифра еще меньше – 27%, т.е. далека от рекордных 36%, зафиксированных в 2008 году. В Германии у иностранцев 49% долга страны. В 2014 году был пик на уровне 57%.

Последствия смены тенденции, считает Wall Street Journal (WSJ), не очень ясны. Высокий спрос помогает поднимать цены и понижать доходность гособлигаций по крайней мере в краткосрочной перспективе. Спрос на долг развитых стран поддерживали на высоком уровне такие покупатели, как Китай. В 2000-14 гг. китайские власти создали 4-триллионный валютный резерв. Пекин главным образом скупал казначейские бумаги США, чтобы сохранять слабый юань и помогать китайским экспортерам. Однако в январе этого года китайские валютные резервы опустились ниже 3 трлн долларов, самого низкого уровня почти за шесть лет. Сейчас Китай пытается подстегнуть свою валюту. В мае-ноябре 2016 г. его резервы американских облигаций сократились примерно на 200 млрд долларов.

Одним из последствий новой тенденции стал уход с рынков развитых стран таких выгодных покупателей, как пенсионные и суверенные фонды, а также центробанки, которым по долгу службы положено хранить деньги в самых безопасных активах. Сверхнизкая доходность отрицательно повлияла на аппетиты даже этих избегающих малейшего риска инвесторов.

В долгосрочной перспективе сокращение числа иностранных покупателей, возможно, и не так уж страшно. Для стран, печатающих собственные деньги, доходность облигаций и следовательно их стоимость определяется расчетами инвесторов относительно будущих ставок центробанка.

К тому же, на американском рынке ценных бумаг, если крупные зарубежные инвесторы неожиданно начинают продавать гособлигации, то их место могут занять местные и другие иностранные инвесторы.

Вместе с тем, ослабление спроса иностранного капитала на рынке облигаций может сделать их ставки волатильными и привести к краткосрочному дефициту.

Центробанки создавались еще в XVII веке для финансирования правительств. Большинство из них сейчас независимы, но они все равно продолжают проводить монетарную политику, покупая и продавая госдолг. Когда в 2008 году разразился финансовый кризис, на сцену, чтобы успокоить частные рынки облигационного долга, вышли ФРС и Bank of England. Они начали скупать в огромных количествах суверенные облигации, чтобы снизить их доходность.

Главный банк Японии сейчас открыто устанавливает ставки по 10-летним гособлигациям. Для правительства она равна нулю. 9,2% рынка правительственного долга принадлежит иностранцам, но тем не менее ставки по облигациям десятилетиями оставались на рекордно низких уровнях несмотря на то, что правительственный долг в 2,29 раза превосходит всю японскую экономику.

В 2010 году, в самый разгар долгового кризиса в еврозоне вмешательство ЕЦБ помогло стабилизировать рынки облигаций. Однако члены еврозоны не обладают полным контролем над своей валютой, поэтому ставки облигаций резко меняются всякий раз, когда инвесторы начинают тревожиться за способность правительства расплатиться по долгам. Исключением является ФРГ, которая, по мнению инвесторов, контролирует евро.

У ослабления интереса иностранных инвесторов к казначейским билетам США и облигациям других развитых стран есть несколько причин. Проценты по ним были настолько низки, что не терпящие даже малейшего риска иностранные инвесторы начинают уходить на рынки развивающихся стран в поисках более высоких ставок. В среднем от четверти до трети правительственных облигаций в главных развитых странах, по данным одного из крупнейших в Европе менеджеров по активам Amundi, сейчас принадлежат иностранцам. Десять лет назад эта цифра была ниже 20%.

На тех рынках, где мало покупателей и продавцов, ставки могут колебаться сильнее. Фредерик Ламотт, главный инвестор в Indosuez Wealth Management, парижском отделении Crédit Agricole SA, видит будущее американского рынка в мрачных красках. По его мнению, протекционистская риторика Дональда Трампа может сильно ослабить влияние американской экономики на глобальную.