/Поглед.инфо/ Докато целият свят обсъждаше колко много момичета са били преследвани от американския филмов продуцент Харви Уейнстейн, много важно събитие се случи в света: Китай обяви създаването на междубанкова платежна система (PVP) за взаимно разплащане при операции в китайски юани и руски рубли. Както се посочва в китайския доклад, целта на системата ще бъде "намаляване на рисковете и повишаване на ефективността" на националните валутни системи.

Това е символично, че тази система стартира точно преди XIX конгрес на Комунистическата партия на Китай, след като получи одобрението на Централната банка на Китай. Целта на тази система е да се конкурират с дългогодишния монопол на системата за междубанково разплащане на САЩ SWIFT (предоставяне на едновременни операции в две различни валути). Заслужава да се отбележи факта, че въвеждането на системата стана в навечерието на доклада на генералния секретар на Централния комитет на ККП Си Цзинпин, който подчерта, че изпълнението на китайската мечта е невъзможно без мир и просперитет в съседните страни, където Русия е на първо място. За тази цел, Китай създаде "общност с обща съдба", което помага на съседите чрез "Един пояс - един път" (същият нов път на коприната или големият Евразийски съюз). С една дума - партията каза, че трябва, централната банка отговори да и стартира PVP.

Защо изборът на китайската система падна точно върху рублата също не е тайна. Според бизнес портал Zero Hedge: «China Foreign Exchange Trade System (CFETS) обяви, че планира въз основа на програмата "Един пояс - един път" и в съответствие с интернационализацията на юана, да се въведе системата PVP за сделки на юана с други валути. Русия обаче е основен приоритет: най-големият световен доставчик на нефт наскоро стана най-големият източник на петрол за Китай, най-големият потребител на енергия в света. Несъмнено паричното взаимодействие между Пекин и Москва едва ли е ново нещо. Най-значимото последно събитие се състоя на 14 март, когато руската централна банка откри първия си офис в чужбина в Пекин, отбелязвайки следващата стъпка напред за създаване на съюз Москва-Пекин и за заобикаляне на щатския долар в глобалната валутна система, като постепенно ще направи преход към "поддържани от златото" стандарти за търговият. Както беше съобщено по време на South China Morning Post, новият офис е част от споразумения, сключени между двете съседни страни "за изграждане на по-тесни икономически връзки", тъй като Западът наложи санкции срещу Русия заради кризата в Украйна, а резкият спад в цените на петрола удари руската икономика."

Ако преведем на нормален език, става въпрос затова, че Китай и Русия се презастраховат срещу евентуално желание на САЩ да отсече Русия от своята система за плащане, въпреки че инициативата идва от Китай, за когото ние сме основен доставчик на петрол. Китай е увеличил вноса на петрол от Русия през септември 2017 г. с 61% в сравнение със същия месец на миналата година до рекордните 6.35 милиона тона, според данни на Общата митническа администрация на Китай. Русия остана най-големият доставчик на петрол за Китай за седми пореден месец. Покупките на руски петрол от Китай през септември се увеличиха с 43% в сравнение с август.

/рус.ез./

С другой стороны, ввод PVP — это еще один шаг к избавлению от власти доллара. И шаг немалый, который хотя и не вызвал истерики в СМИ, но взбудоражил финансовые круги. Как принято на Западе, истерика там будет по другому поводу — допинг у спортсменов, КНДР, Филиппины, Мьянма, Тайвань или права педерастов — если нужен будет повод «укусить» товарища Си, то там его найдут.

«Финансовые воротилы на Уолл-стрит видят в этом шаге акт агрессии - вызов доминированию доллара США как глобальной резервной валюты планеты, который неразрывно связан и практически полностью зависит от американского “Нефтедоллара” - поддерживающего покупательную способность американских бумажных денег», — сообщает популярный американский журнал 21st Century Wire. — «Ученые Джорджтаунского университета отмечают: «Так как нефтедоллары и излишки нефтедолларов по определению номинируются в долларах США, то покупательная способность зависит от уровня инфляции в США и курса, по которому доллар США обменивается (каждый раз, когда есть потребность в конвертации) на другие валюты на международных валютных рынках. Из этого следует, что каждый раз, когда экономические или другие факторы затрагивают доллар США, то и нефтедоллары также будут затронуты в той же самой степени. Поэтому, связь между долларом США и излишками нефтедолларов в особенности, имеет значительные экономические, политические, и другие последствия. Размещение излишков нефтедолларов арабских нефтяных стран-экспортеров в Соединенных Штатах может, с политической точки зрения, рассматриваться как капитал-заложник. В случае крупного политического конфликта между Соединенными Штатами и арабской страной-экспортером нефти, первые, со всей ее военной мощью, могут конфисковать или заморозить эти активы или иначе ограничить их использование».

Этот важный шаг совпадает с другими недавними событиями, включая новость, что Китай «заставит» Саудовскую Аравию торговать нефтью за юани. Если это произойдет, то остальная часть глобального нефтяного рынка может последовать его примеру, что означало бы катастрофу для доллара США как мировой резервной валюты.

«Я полагаю, что цена нефти в юанях уже на подходе…» — говорит экономист каналу CNBC. Эти две истории тесно связаны между собой. Это - видимый во всех деталях вызов англо-американскому мировому порядку. Кроме того, Россия и Китай без лишнего шума работают над тем, чтобы укрепить свои позиции в торговле драгметаллами/золотом, возможно готовясь к введению новых, «обеспеченных золотом» стандартов торговли».

Если информация о возможном присоединении саудитов к новой платежной системе соответствует действительности, то это действительно будут если не «Последние дни Помпей» для американской гегемонии, то очень близко к тому. Притом, к данной системе гарантированно присоединятся еще два экспортера нефти из первой десятки — Иран и Венесуэла. Причины те же, что и у РФ — не самые теплые отношения с США.

Чтобы не быть голословным, просто посмотрим на статистику. Всего по данным ОПЕК в прошлом году было добыто 75476 тысяч баррелей в день. А вот первая десятка стран по добычи нефти.

Как несложно подсчитать, то в перспективе новая платежная система может обслуживать страны с общей добычей 26776,2 тысяч баррелей в день или треть от мировой добычи. Само собой, саудиты не будут уходить из долларов полностью, да и все это пока далекие перспективы, но ведь и сама платежная система каких-то пять лет назад казалась фантастикой.

К слову, об обеспечении золотом новой мировой валюты — глава департамента развития финансового рынка Банка России, Владимир Шаповалов заявил, что два центробанка разрабатывают меморандум о взаимопонимании для решения технических вопросов, связанных с поставками золота в Китай из России и что подробности будут опубликованы в ближайшее время. Как сообщают Вести, если Россия - четвертый по величине производитель золота в мире после Китая, Японии и США - действительно намерена стать крупным поставщиком золота в Китай, вероятность сценария, намечавшегося на протяжении многих лет, вырастает в разы.

Естественно, говорить, что завтра доллару придет конец, нельзя — впереди еще долгая и кропотливая работа по выстраиванию новой мировой финансовой системы, работы над которой ведутся уже свыше десяти лет. С другой стороны, кризис глобального либерализма на Западе и политика Трампа, как против России, так и против Китая, не только не стихает, а наоборот — набирает обороты и подталкивает наши страны к более быстрому созданию альтернативных механизмов. Растет и число государств, которые недовольны нынешним положением вещей. А значит построение нового, многополярного мира, о котором в 2007 году заявил наш президент, будет продолжено ускоренными темпами.

К слову, интересно посмотреть на реакцию «ведущих американских экспертов», которые три года твердят о полной изоляции России в мире и ее порванной экономике. Впрочем, им переобуваться в воздухе не привыкать — работа такая.

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