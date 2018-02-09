/Поглед.инфо/ „Китай излезе на съвършено ново ниво на развитие на отбранително-промишления комплекс“. С такива думи военните експерти оценяват впечатляващото постижение на КНР – тя стана третата страна в света, успяла да прехване балистическа цел в космоса. Иначе казано, Китай направи гигантска крачка към изграждане на собствена система за ПРО.

Народоосвободителната армия на Китай за пръв път проведе успешни изпитания на наземния комплекс за противоракетна отбрана (ПРО) за прехващане на балистически цели на среден отвъдатмосферен участък от траекторията на полета (тоест по същество в космоса). Както съобщи във вторник ТАСС, по такъв начин Поднебесната стана третата страна след Русия и САЩ, усвоила подобна технология.

Министерството на отбраната на КНР доложи, че изпитанията са минали и „всички задачи са били изпълнени успешно“. Типът на използваните в хода на ученията ракети, а също системите за откриване и прехващане не се посочват в съобщенията на военните. В Министерството на отбраната на КНР само увериха, че „изпитанията са отбранителни и не са насочени срещу други държави“.

Първото изпитание на ракета за унищожаване на отвъдатмосферни цели КТ-1 Китай проведе през 2007 година, поразявайки своя собствен счупен метеорологичен спътник. Редовните изпитания с отвъдатмосферно прехващане на балистически цели китайците провеждат от 2010 година. Главната сложност при решаването на тази задача е в това, че противоракетата трябва да унищожи целта извън границите на земната атмосфера на височина няколко стотици километра. Три години по-късно Китай проведе успешни изпитания на противоракетата КТ-2 (по западната терминология SC-19) за подобно прехващане. Самата система за прехващане на цели получи название Dong Ning-2.

Както обясни на вестник ВЗГЛЯД бившият командващ зенитно-ракетните войски на ВВС на РФ генерал-лейтенант Александър Горков, за провеждане на изпитанията първо се създава система за разузнаване за предупреждение за ракетно нападение. В нея са включени в това число радиолокационни станции за откриване на балистически обекти. След това дадените обекти се идентифицират и техните координати се предават на огневите средства. „Ако Китай има такава система, тогава може да ги приветстваме, че те самите са стигнали до това“. - каза Горков пред вестник ВЗГЛЯД.

(рус.ез.)

Не менее сложна по конструкции и ракета-перехватчик, пояснил генерал-лейтенант. Помимо технической начинки у нее есть уникальный набор алгоритмов для поражения баллистической мишени.

«Здесь очень много сложностей. В 50-х годах, когда разрабатывались отечественные образцы, понадобилось около тысячи пусков, чтобы получить уверенный перехват и в дальнейшем принять эти системы на вооружение», – отметил генерал.

Горьков признался в сомнениях по поводу правдивости сообщений Пекина об успехе испытаний. «Хотя если у китайцев уже достаточно развиты комплексы ракетостроения и появились хорошие математические алгоритмы, которые закладывают в эти системы вооружения, то это вполне возможно. Здесь много вопросов, на которые хотелось бы получить хотя бы приблизительные ответы», – подчеркнул Горьков. При этом эксперт не думает, что Китай сумел каким-то образом позаимствовать советские технологии.

«В Пекине отслеживают все наши военные достижения», – напомнил он, однако Китай копирует больше те разработки, которые покупает у других стран. Россия, например, поставляет китайцам зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Пекин проявляет интерес и к системам С-400. На одной из международных выставок китайцы продемонстрировали собственную пусковую установку для систем С-300, и «такими мелкими шагами китайцы могут потихоньку создать под себя всю технологию».

На основе российских систем Китай создал собственные – ЗРК HQ-9 («Хунци-9»), в том числе морской вариант – HHQ-9. А на основе французской системы Thomson-CSF TAVITA китайцы построили аналог многофункциональной боевой информационно-управляющей системы Aegis.

«Эти комплексы имеют возможности перехвата баллистических объектов, но не на таких больших высотах. Системы, которые мы продаем Китаю, могут решать задачи тактической ПРО, то есть сбивать, например, «Скады» (одноступенчатые баллистические ракеты, или «керосинки»). Но чтобы перейти на стратегическую ПРО – нужно очень много сделать и теоретически, и практически. Какими фугасами и боевой частью они будут поражать такие объекты? Пока это тяжело понять», – отметил генерал.

Газета South China Morning Post (Гонконг) пишет: целью испытаний было поражение баллистической ракеты. По ее предположению, испытание ПРО связано с быстрым развитием ракетно-ядерной программы соседней КНДР.

«Испытание такого наземного комплекса ПРО свидетельствует о том, что Китай вышел на совершенно иной уровень развития оборонно-промышленного комплекса», – заявил газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

«Перед нами третья военная сверхдержава. Если раньше эту нишу занимали только Россия и США, то теперь к ним примкнул Китай, – признал эксперт. – Тем самым они обошли Евросоюз. Стоит признать, у китайцев наблюдается очень быстрое развитие научно-технического потенциала в сфере обороны».

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