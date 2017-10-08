/Поглед.инфо/ На 18 октомври започва работа 19-тия конгрес на водещата и управляваща Комунистическа партия на Китай (ККП) – най-голямата партия в света с около 90 милиона члена. Ролята на компартията в китайската политическа система е изключителна. Нейният монопол върху държавната власт е закрепен законодателно и това определя принципната важност на предстоящото събитие.

Посещавайки на 26 септември откритото в Пекин изложение на постиженията на националната икономика през последните пет години, китайският президент Си Цзинпин призова да се реализира "китайската мечта за национално възраждане". Китайските лидери рядко говорят за "китайската мечта", предпочитайки да свързват бъдещето на Китай с "изграждането на социализъм с китайска специфика". Но Си Дзинпин спомена "китайската мечта" в по-широк контекст, свързвайки я с перспективите за "национално възраждане". В Китай не виждат противоречие в това: развитието на социално-политическия модел на "социализъм с китайска специфика" напълно се оправда и се счита за път към национално възраждане.

(рус.ез.)

«Китайская мечта» и «социализм с китайской спецификой»

Накануне XIX съезда КПК

18 октября в Китайской Народной Республике начнёт работу XIX съезд ведущей и правящей Коммунистической партии Китая (КПК), самой большой по численности партии в мире (около 90 миллионов членов). Роль компартии в политической системе китайской сверхдержавы является исключительной. Её монополия на государственную власть закреплена законодательно, и это определяет принципиальную важность предстоящего в октябре события.

Участники съезда представляют всё многообразие общественных интересов. Согласно информации орготдела ЦК КПК, для участия в съезде избрано 2 тысячи 287 делегатов. Съезду предстоит обнародовать направления политики партии и приоритеты развития страны на ближайшие годы, принять план социально-экономического развития КНР, избрать новый состав ЦК. Центральный комитет в свою очередь изберёт генерального секретаря ЦК КПК, Политбюро и его Постоянный комитет, Центральный военный комитет и завершит формирование нового высшего руководства партии и государства.

Об атмосфере в Китае накануне съезда говорят организованные по всей стране многочисленные выставки, конференции, теоретические семинары. На днях опубликована книга Records of China: 2012-2017 о достижениях КНР во всех сферах – от политики и экономики до обороны и дипломатии за период после XVIII съезда компартии, состоявшегося в 2012 году.

Посещая 26 сентября открытую в Пекине выставку выдающихся достижений народного хозяйства за последние пять лет, председатель КНР Си Цзиньпин призвал стремиться «к реализации китайской мечты о национальном возрождении». Руководители Китая нечасто говорят о «китайской мечте», предпочитая связывать будущее КНР с целью «построения социализма с китайской спецификой». Однако Си Цзиньпин упомянул «китайскую мечту» в широком контексте, связав её с перспективами «национального возрождения». В Китае не видят здесь противоречия: развитие социально-политической модели «социализма с китайской спецификой», которая полностью себя оправдала, считается путём к национальному возрождению.

26 сентября, незадолго до открытия съезда и в преддверии 100-летия Октябрьской революции в России, в Пекине состоялся теоретический семинар «Октябрьская революция и социализм с китайской спецификой». Выступивший на семинаре член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Лю Цибао подчеркнул необходимость «глубокого понимания великого значения и далеко идущего влияния Октябрьской революции, ещё большей приверженности социализму с китайской спецификой и его развития в условиях новой эпохи».

КНР никому не навязывает свой опыт преобразований, но собственным примером нескольких десятилетий, когда страна «ехала верхом на тигре», показывает альтернативный «шоковой терапии» и успешный путь перехода от административно-командной модели к управляемому рынку с сильным государством. В конечном счёте КНР успешно реализует незападную модель общественно-политического устройства, где рыночная экономика и многообразие форм собственности сочетаются с усовершенствованной советской системой политической власти и государственного управления.

С 2012 года страна вышла на передовые позиции в научно-техническом прогрессе, а на некоторых направлениях – в число его мировых лидеров. ВВП КНР к началу 2017 года составлял $11,3 трлн. За шесть лет (с 2010 по 2016 г.) он более чем в два раза превысил размер ВВП Японии, которая занимает по этому показателю третье место в мире.

Информационное Бюро Госсовета накануне съезда обнародовало «Белую книгу», согласно которой средняя продолжительность жизни китайцев выросла с 67,9 года в 1981 году до 76,5 года в 2016 году. Показатель материнской смертности снизился с 88.9 на 100 000 человек в 1990 г. до 19,9 на 100 000 человек в 2016 году; младенческая смертность снизилась с 34,7 на 1000 человек в 1981 году до 7,5 на 1000 человек в 2016 году.

Накануне XIX съезда КПК в повестке дня преобразований в стране – реформа государственных предприятий, создание цифровой и ресурсосберегающей экономики, переход обрабатывающих отраслей промышленности на полную автоматизацию и роботизацию, сокращение ограничений для доступа на китайский рынок зарубежного капитала, выравнивание доходов сельского населения до уровня городского, а менее развитых центральных провинций КНР – до уровня высокоразвитых приморских.

При этом в Китае уже обозначилась «ловушка средних доходов». По мере роста стоимости рабочей силы и затрат на производство растёт себестоимость китайской продукции на внешних рынках, что снижает её конкурентоспособность. В КНР встревожены и экономическим вызовом со стороны Индии, которая пытается перехватить у Китая его ранние конкурентные преимущества, созданные дешевизной рабочей силы.

Отдельной проблемой стоит реформа госпредприятий, которые играют стратегическую, определяющую роль в хозяйстве и оборонно-промышленном комплексе (тяжёлая промышленность, энергетика, авиакосмическая промышленность, транспорт). Выдвинута задача повысить их рентабельность и сократить избыточные мощности, добившись повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке без госдотаций.

Решение всех этих проблем, как признано в Китае, должно опираться на интеграцию инноваций и промышленности. Это позволит принципиально повысить производительность труда, сохраняя преимущества дешёвой и качественной продукции в условиях дорогой рабочей силы. Ожидается, что в 2017 году доля передовых инновационных производств будет составлять около 10% общего объёма ВВП, а к 2020 году совокупная мощность новых секторов в экономике КНР планируется на уровне 15% ВВП. Здесь главные направления – роботизация, внедрение ресурсосберегающих и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Дополнительным стимулом развития ИКТ являются их далеко идущие возможности в сфере общественной безопасности, контроля над процессами в обществе, что в условиях гигантского населения Китая играет решающую роль. Китай уже выступил новатором в этой области, начав внедрение «системы общественного кредита», а незадолго до открытия съезда стало известно о выпуске для членов КПК ста моделей похожих по своим функциям смартфон-приложений; члены КПК смогут оценивать деятельность почти 90 миллионов однопартийцев в видимой, доступной и интерактивной форме.

В целом КПК сегодня убедительно оправдывает метафору «руководящей и направляющей силы» китайского общества. Быстрое экономическое и научно-техническое развитие КНР, уверенный выход в число мировых лидеров и развёртывание собственного геополитического проекта «Пояс и путь» – такой багаж достижений позволит председателю Си Цзиньпину уверенно отчитаться перед съездом.

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