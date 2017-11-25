/Поглед.инфо/ Това е главната интрига на първия ден от срещата на върха на ATES в Дананг - Виетнам - Руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп все пак се срещнаха и си стиснаха ръцете. Тръмп се приближи към Путин по време на фотосесията, държавните глави размениха поздрави. В същото време руският президентски прессекретар Дмитрий Песков отбеляза, че лидерите на Съединените щати и Русия все още не са общували лично в кулоарите на срещата. Всъщност, стискането на ръце е основната новина за гладните за сензации журналисти, главното събитие на върха е от полза на Китай, на фона на вече отдавна планирани срещи за обсъждане на планирани проекти и проблеми - всички обсъждаха как Си Цзинпин върти на пръста си "Глупака Доналд".

Въпреки това, много се очаква от срещата на Путин с Тръмп, особено на фона на новината за намерението на САЩ да вкарат наведнъж 20 хиляди миротворци под егидата на ОССЕ, а не на ООН, но Тръмп се изплаши. И причината са прословутите "неуловими руски хакери", за които пишат американските журналисти, в екипа на Тръмп се разгоряха дискусии за това, както и много го посъветваха да не се среща с Путин, защото те не знаят как Тръмп да извлече полза и да не започне нов кръг истерии на американските медии. Официално, прессекретарят на президента на САЩ Сара Сандърс пише, че такава среща не може да се организира заради плътния работен график на US президента.

И докато лидерът на "световния хегемон" бяга от президента на Русия, страхувайки се да се появи пред очите му, пропускайки едно след друго редица заседания, което предизвика смях дори в американските социални мрежи, истинските царе бяха китайците.



След срещата с Тръмп, Си Цзинпин незабавно обяви, че ще разкаже какво са си говорили за Путин и по този начин действа като посредник, но тази новина се загуби след разкриването на информацията за "китайското чудо" на Доналд Тръмп, за което през последните 24 часа само мързеливите не писаха.

/рус.ез./

За день до начала саммита Трамп побывал с визитом в Пекине, где подписал коммерческие соглашения объемом в 250 миллиардов, причем все эти миллиарды — плата китайской стороны.

Поставки газа из СПГ, самолеты и много еще чего — президент США ходил гоголем, а все СМИ, включая наши, соловьями пели ему оды. Как оказалось зря, китайцы улыбались не зря — подписанные соглашения не более чем договоры о намерениях, которые могут и не состояться, если США вздумают вести себя неправильно. По сути, Трампа посадили на цепь, притом за их же американские долговые обязательства, от которых Пекин избавился столь интересным способом.

Начнем с газа. Как было заявлено на встрече, сумма китайских инвестиций — 43 миллиарда долларов, а максимальный объем производства СПГ в рамках проекта — 20 миллионов тонн в год. Для сравнения: мощность российского проекта "Ямал СПГ", в который тоже инвестированы китайские деньги, составляет 16,5 миллиона тонн в год.

По факту было заявлено, что госкомпании Китая «интересует возможность» за 46 миллиардов долларов выкупить контракт на разработку газовых месторождений на Аляске. Причем поднебесная планирует рассчитаться с Вашингтоном не чем-нибудь, а его же долговыми обязательствами. При этом Китай становится монополистом по добыче природного газа Аляски, и одновременно сбрасывает часть своих долговых обязательств. Но и это не было бы для Трампа критичным - радость обломали в Блумберг, где со ссылкой на китайскую компанию Sinopec, китайская сторона всего лишь "заинтересована в возможности" покупки СПГ из Аляски. Более того, агентство Рейтер сообщает, что окончательное решение по инвестициям и закупкам будет принято в четвертом квартале 2019 года. В своей статье, с говорящем названием «Трофей Трампа на 250 миллиардов долларов оказался почти бессодержательным», они рассказали, что даже в самом позитивном сценарии только часть полученного газа будет куплена китайской стороной, притом что, как отмечает аналитик Wood Mackenzie Керри-Энн Шэнкс, "Синопек может быть в состоянии найти более дешевый СПГ у других источников".

«Реальность, однако, заключается в том, что примерно 15 соглашений обнародованных в четверг — в основном ничего не обязывающие меморандумы о взаимопонимании и их реализация может занять годы, чтобы материализоваться, если они вообще материализуются», — сообщает американское издание.

В переводе на человеческий это означает, что Китай заберет у американцев весь газ Аляски за их же долги и то, если Трампы и Маккейны будут себя вести ну очень хорошо. Хотите контракты вместо намерений — дружно поем интернационал под дудочку товарища Си. Не хотите – как хотите, значит и миллиардов никаких не будет, чай без вашего дорогого газа не останемся. А чтобы думалось лучше, давайте обсудим это дело в году эдак 19-ом, лучше в конце, дабы мы могли посмотреть на ваше поведение.

Если это «триумф американской дипломатии», то только на фоне кризиса с КНДР и вечно смеющегося над Трампом товарища Кима.

К слову, обломал радостные вопли своего президента и его же госсекретарь. «Говоря о торговле в Пекине в четверг, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что “то, что мы видели до сих пор довольно маленькие” в свете того, что он назвал дефицит торгового баланса $от 300 до 500 миллиардов долларов (в пользу Китая). США дефицит с Китаем в прошлом году составил $327 млрд, по данным Международного валютного фонда данных», — продолжает сообщать Блумберг. То есть «подлые китайцы» наобещав Трампу целые 250 миллиардов на много лет вперед и при хорошем поведении, потратят на 100 миллиардов меньше, чем полученные ими из США деньги всего за один год. Вот уже перемога, так всем перемогам перемога, хоть рядом с покупкой американского угля Украиной ставь.

Лучше всего итог подвел бывший посол США в Китае Макс Бокус. «Это классический китайский прием. Они делали это в течение тысяч лет. Их метод состоит в том, чтобы попытаться сыграть на вашем самомнении, а затем выставить вас же дураком. Я думаю, что все это церемония назначена китайцами, чтобы предотвратить любой серьезный разговор», — рассказал Бокус Блумбергу.

А серьезный разговор действительно предстоит, но только у Трампа со своими спонсорами, которым он клятвенно обещал, что закроет рынок для китайцев, изменит торговый баланс и сделает Америку снова великой, а не мальчиком на побегушкам у китайских коммунистов.

Правда и для России данное соглашение не несет ничего хорошего, так как СПГ «собственного производства», если появятся, то будут создавать конкуренцию для российско-китайских проектов. «Китай взял паузу для изучения дополнительных возможностей на рынке сжиженного природного (СПГ), а также может пересмотреть график перехода предприятий с угля на газ. «Китай не готов принимать (сейчас) решение», — дословно сообщает агентство Рейтер полученную информацию от некого источника на российско-китайских переговорах. А вот далее Рейтер пишет то, что российские СМИ растиражировали как истину в последней инстанции.

«Аналитики агентства считают, что Газпрому, возможно, придется умерить амбиции или совсем похоронить идею строительства западного маршрута в Китай - “Сила Сибири 2” - и дальневосточного - с острова Сахалин, ограничившись поставками по восточной магистрали - “Силе Сибири”, где контракт уже подписан.

Однако Газпром не теряет надежды заключить новые газовые сделки с Китаем: глава концерна Алексей Миллер сказал на прошлой неделе, что переговоры о сахалинском маршруте перешли в “конкретную” стадию, и компания планирует до конца этого года договориться с CNPC об основных условиях поставок газа по этому направлению», — сообщает Рейтер.

То есть никакой реальной информации об отказе Китая от «Силы Сибири 2» в природе не существует, есть только мнение экспертов Рейтер, которые, для примера, утверждали со ссылкой на самые надежные источники в России, что Кремль готов убрать Асада еще в декабре 2015 года.

Зато есть, что-то более реальное, чем домыслы экспертов агентства: в «Газпроме» заявили, что не исключают начало поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» еще до декабря 2019 года. Об этом говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций российского газового холдинга. «Поставки по контракту планируется начать в декабре 2019 года или ранее», – сообщил «Газпром». То есть аккурат в то время, как китайцы будут думать – нужен им СПГ Аляски и достаточно ли хорошо вел себя Трамп.

Так что будем смотреть как сложатся отношения с Китаем в газовой отрасли, но вот кой чему поучится, как вести дела с американцами нам у них все-таки следует.

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