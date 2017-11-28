/Поглед.инфо/ Между Пекин и Дамаск има много повече общи неща, отколкото може да изглежда на пръв поглед. Става дума за терористичната организация "Ислямското движение на Източен Туркестан" (ИДИТ). Нейни бойци се сражават в Сирия на страната на т.нар. Ислямска държава, по спецално, в редовете на „Джабхат ан-Нусра”.

Въпреки факта, че ИДИТ е квази-образование, поставило си анекдотичната цел да превърне милиард китайци в мюсюлмани, терористичните им действия въобще не са анекдотични. От 1993 г. само в Небесната империя те извършват повече от 200 терористични акта, които водят до много жертви сред цивилното население.

Припомняме, че още през 2015 г. Дамаск позволи на Пекин да въведе на територията си петхиляден китайки военен контингент, включващ и китайски спецназ, за борба с терористите на ИДИТ, сражаващи се в Сирия; за което писа Поглед.инфо.

(рус.ез.)

Китай отправляет спецназ для уничтожения террористов в Сирии

На встрече советника президента Сирии с военными Китая основной темой обсуждения стал вопрос участия спецназа Поднебесной в уничтожении боевиков ИДВТ, которые были выявлены сирийскими спецслужбами в Восточной Гуте – пригороде Дамаска.

Прошедшая неделя стала богатой на переговоры мировых лидеров. Сначала президент Аль-Асад приехал в Сочи к российскому главе государства Владимиру Путину, затем стало известно о трехсторонних переговорах лидеров Ирана, Турции и России с последующем общением русского президента по телефону со своими коллегами из США, Израиля, Катара и Саудовской Аравии. Также телефонный разговор состоялся между сирийским президентом и главой Ирана Хасаном Роухани.

На фоне всех этих глобальный событий в тень ушла целая серия сирийско-китайских переговоров. Тем не менее, об этом стоит сказать пару слов.

Для начала отметим, что у Пекина и Дамаска гораздо больше общего, чем может показаться простому обывателю на первый взгляд. Здесь речь идет о террористической организации «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ). Несмотря на то, что это квазиобразование ставит перед собой абсолютно анекдотические цели по обращению всего миллиардного китайского народа в ислам, деятельность его террористических организаций совсем не юмористическая.

С 1993 года только на территории Поднебесной ими было проведено свыше 200 терактов, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. На территории же арабской республики боевики ИДВТ воюют в составе отрядов «Хайят Тахрир аш-Шам», известной также как «Джабхат ан-Нусра».

Итак, 22 ноября гостем сирийского правительства стал посол Китая в Дамаске. По информации издания арабской республики «Sana», китайский дипломат провел многочасовые переговоры с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой Аль-Кадери. Стороны обсуждали преимущественно вопросы гуманитарного характера, а также послевоенного восстановления государства на берегах Евфрата. Однако, как нам стало известно, у представителя Пекина также состоялась встреча с рядом чиновников оборонного ведомства.В пятницу же сирийские власти сообщили о том, что министр иностранных дел Китая Ван И принял советника президента САР по политическим и информационным вопросам Бусейну Шаабан, находящуюся с официальным визитом в КНР.

В ходе встречи стороны обсудили международную обстановку, складывающуюся вокруг сирийского конфликта. Ван И высоко оценил усилия сирийского руководства в достижении политического урегулирования, а также выразил благодарность Дамаску за оказание помощи в борьбе с уйгурской террористической организацией «Исламское движение Восточного Туркестана».

Советник президента САР Бусейна Шаабан в интервью, опубликованном сегодня китайским информационным агентством Синьхуа, подчеркнула, что Сирия продолжит свою борьбу с терроризмом, находящуюся в завершающей стадии, и примет активное участие в политическом процессе с целью поиска решения для урегулирования кризиса.

Также Шаабан приветствовала конструктивную роль Москвы в достижении политического урегулирования кризиса в стране, отметив, что Россия является союзником, участником и партнером в борьбе с терроризмом, и «естественно должна принимать участие в политическом урегулировании».

По информации китайских журналистов, представитель Дамаска также провела ряд переговоров и в оборонном ведомстве Поднебесной. Как нам сообщил один из референтов госпожи Шаабан, основной темой обсуждения с военными Китая стал вопрос участия китайского спецназа в уничтожении боевиков ИДВТ, которые были выявлены сирийскими спецслужбами в одном из пригородов столицы Сирии в Восточной Гуте.

По предварительным данным, Пекин может направить в Сирию отряды «Сибирские тигры» из Синцзянского военного округа и «Ночные тигры» из военного округа Ланчжоу, бойцы этих формирований считаются одними из лучших в своем деле.

Напомним, что официальный Дамаск разрешил Пекину ввести пять тысяч военных на свою территорию еще в 2015 году. В этом же году в Китае был принят первый антитеррористический закон, в связи с чем местное Национальное собрание санкционировало направление в Сирию элитных подразделений китайской армии.

Что ж, сам факт сирийско-китайского сотрудничества на международном уровне для официального Дамаска означает очень многое. Ведь в сложившейся геополитической обстановке, когда большинство стран Запада открыто поддерживают различные террористические группировки в Сирии, а с парламентских трибун Америки и Европы мы слышим без стеснения о том, что государства, так называемой международной коалиции во главе с США не признают законные органы власти в арабской республике, поддержка столь влиятельного игрока на международной арене, является как минимум нелишней.Возможное же участие китайских военных в уничтожении боевиков в Восточной Гуте является свидетельством того, что еще одна мировая держава приняла позицию официального Дамаска по статусу террористов в этом районе столичного города.

В заключении же хочется обратить внимание и на тот факт, что кровопролитная война в Сирии привела к весьма неожиданным для зачинщиков этого конфликта последствиям: на мировой арене была сформирована межгосударственная коалиция из столь разных по политическому устройству и столь разных по своей культуре стран. В нее вошли такие мировые державы как Россия и Китай, сильнейшие государства Ближнего Востока Иран и Турция. Что же касается Соединенных Штатов, то это непонятное образование, созданное преступниками, бежавшими из Европы и возомнившими себя «мировыми полицейскими» в XXI веке, напротив, утратили свой авторитет как на международной арене, так и среди союзников.

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