/Поглед.инфо/ Китайските медии нетърпеливо изчакваха момента, в който Путин ще обяви участието си в руските президентски избори през март 2018 г. Путин се смята за силен политик по целия свят. Няма съмнение, че той ще спечели. Може да не се притеснявате за пенсионера, който почти професионално играе хокей. Анализаторите обаче смятат, че след изборите, президентът ще се изправи пред много нови проблеми.

Според изданието „Чжэньчжоу ван”, най-големият проблем на Путин е как да реши съществуващите проблеми не само във вътрешната политика, но и във външната, например, да урегулира отношенията си със САЩ и страните от Европейския съюз. Досега тези проблеми остават неразрешени.

Според електронното издание „Sina.com”, руският президент се оказа не само умен, но и силен! Мнозина се притесняваха, че през следващия си президентски мандат Путин вече ще бъде "стар пенсионер". Но Путин не се притеснява. Президентът често демонстрира мускулите си и като цяло Путин изглежда много добре. Всичко това е благодарение на активните му занимания със спорт.

Електронното издание „Cri online” сочи, че през последните години, Путин успя да спечели широката подкрепа на руския народ благодарение на активната си външна политика. След победата Путин ще се нуждае от стимули да продължи напред и да разреши закостенялите проблеми, най-вече – пропастта между богатите и бедните, корупцията и също да даде тласък на руската икономика.

(рус.ез.)

СМИ Китая: Этот пенсионер победит всех!

Выборы президента России 2018 года

СМИ Китая с нетерпением ждали момента, когда Путин объявит о своём участии в выборах в марте 2018 года. Путин считается сильным политиком во всем мире. Нет сомнений, что он одержит победу. Если пенсионер почти профессионально играет в хоккей, то за него можно не переживать. Однако аналитики считают, что после избрания президент столкнется с множеством проблем и новых вызовов.

Чжэньчжоу ван: Еще 6 лет впереди! Путин четвертый раз участвует в выборах!

Аналитики сходятся во мнении, что самая большая проблема Путина заключается не в том, чтобы выиграть на выборах, а в том, как разрешить существующие проблемы не только во внутренней политике, но и во внешней, например: наладить отношения с США и странами Европейского союза. Безусловно, рейтинг нынешнего президента беспрецедентно высокий и народ его активно поддерживает. Однако эти вопросы до сих пор остаются не разрешенными.

Sina.com: После того, как президент объявил о намерении принять участие в выборах, он показал, что занимается разными видами спорта

Оказывается, российский президент не только умён, но еще и силен! Многие беспокоятся о том, что в течение следующего президентского срока Путин уже будет «старым пенсионером». Однако Путину это не грозит. Президент часто демонстрирует свои мышцы, и в целом Путин выглядит очень хорошо. Все благодаря активным занятиям спортом. Если пенсионер почти профессионально играет в хоккей, то за него можно не переживать.

Путин — самый сильный кандидат в президенты

Безусловно, у Путина больше всего шансов на победу в марте 2018 года.

Zhongjin zaiwang: Одинокий кандидат: Путин заявил об участии в выборах

Реализация политических амбиций? Если Путин одержит победу на выборах, то получится, что он будет находиться у власти более 24 лет. Не каждый русский царь или император так долго правил страной. Владимира Владимировича поддерживает порядка 70% населения. Победа нынешнего президента почти безоговорочная. У него, безусловно, есть конкуренты, но большинство народа отдает предпочтение нынешнему президенту. К концу нового президентского срока Путину будет 72 года и, однозначно, поднимается вопрос о выборе преемника. За эти годы Путин многого достиг во всех сферах, особенно в военной.

Cri online: Изменится ли что-то после избрания Путина?

За последние годы, благодаря активной внешней политике, Путин смог заручиться широкой поддержкой российского народа. После победы Путину необходимы стимулы двигаться вперед и решать укоренившиеся проблемы: разрыв между богатыми и бедными, коррупция, а также необходимо стимулировать российскую экономику.

Соху: Какая история у Горьковского автомобильного завода? Неудивительно, что Путин объявил о намерении баллотироваться именно там!

Путин заявил об участии в выборах на Горьковском заводе потому, что хочет вернуть былую славу не только этому заводу, но и всей России.

Zhongguo qinnianbao: Путин объявил об участии в выборах. Русские уже закупаются «успокоительным»

Велика вероятность, что Путин будет выбран на еще один срок. Все слышали о митингах, которые периодически проходят в городах России. Однако эти митинги больше связаны с ухудшением благосостояния народа, а не с недовольством по отношению к нынешнему правительству. В этом году российское правительство приложило много усилий для стабилизации ситуации. С этой и другими проблемами столкнётся Путин после победы на выборах.

Nanhai news: Путин заявил о полной победе в Сирии, а в добавок и об участии в выборах в марте 2018 года

Путин в один день объявил о двух важных событиях, сделав акцент на безоговорочной победе на «Исламским государством» (запрещена в РФ — прим. ред.).

China Daily: Путин будет «на престоле» до 2024 года

Путин впервые был избран в 2000 году. В 2008 внес поправки в Конституцию, чтобы увеличить срок до восьми лет. В 2024 Путину будет уже 72 года. За все это время политик смог получить широкое признание народа и уважение. 68% придут на выборы отдать свой голос за Путина.

Beijing news: Почему Путин объявил о намерении баллотироваться именно на заводе? Это несет в себе глубокий смысл

«Нет лучшего места, чтобы заявить это». Аналитики считают, что выбор пал на Горьковский завод не случайно: Нижний Новгород считается третьей столицей России, а во времена русско-польской войны именно это место оказало помощь в сохранении Российского царства. А вторая причина заключается в том, что Путин намерен поставить во главу угла политику индустриализации, а также сделать акцент на инновациях. Так как на данный момент основная проблема российской экономики — проблема отсталых технологий.

Tianjin riwang: Путин столкнется с вызовами только после победы на выборах

6 декабря Путин заявил о намерении баллотироваться. Российский лидер будет легко переизбран на еще один срок, в первую очередь, из-за отсутствия оппозиции. Оказывается, 81% россиян считает Путина успешным политиком, а 80% заявили о доверии к президенту.

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