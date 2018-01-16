Талантливи IT-специалисти са привлечени от възможността за кариера, които обещават китайските технологични гиганти Alibaba, Tencent и Baidu. Според данните за 2016 г. 432 500 професионалисти в областта на IT технологиите се завръщат в Китай, което е с 22% повече, отколкото през 2013 г., пише Bloomberg Businessweek.

Китайските IТ професионалисти, завършили в САЩ, стават основната движеща сила на китайската икономика. Те напускат работата си в Силиконовата долина и се завръщат вкъщи, защото родната им страна отваря за тях несравнимо по-голям потенциал за растеж и възможност да си започнат собствен печеливш бизнес.



Например, Уонг Йи, създателят на популярното приложение за изучаване на английски език LingoChamp, напусна работата си в Google и се премести в Шанхай. Това лято компанията му вече е оценена на 100 милиона долара, докато в Америка все още щеше да работи като продуктов мениджър. "Все повече талантливи специалисти се завръщат вкъщи, защото сега Китай се превръща в център на иновациите. И това е само началото "- увери ръководителят на Spencer Stuart Кен Ки.



Работата в Tencent, Baidu и Alibaba стана не по-малко престижна, отколкото в Microsoft, Facebook и Amazon. Китайските технологични гиганти са сред 10-те най-големи компании в света, а три от петте най-успешни компании са в Пекин, а не в Калифорния. IТ специалистите представляват 15,5% от общия брой професионалисти, които, след като се обучават в Америка, се завръщат вкъщи. Според данни за 2016 г. това са 432 500 души - с 22% повече, отколкото през 2013 г. Ясно е, че става въпрос за хора, родени и израснали в Китай. Етническите китайци, чиито семейства са живели в Съединените щати от няколко поколения и имат само номинална връзка с историческата си родина, предпочитат да живеят в Силиконовата долина.

/рус.ез./

Многие из тех, кто хочет вернуться в Китай, обеспокоены непростой ситуацией, сложившейся в местном интернете. Технологические компании компенсируют суровые ограничения со стороны правительства высоким уровнем зарплат для репатриантов, огромными возможностями и небывалыми темпами карьерного роста. Один стартап заключил четырехлетний контракт с ИИ-инженером на сумму $30 млн. А комфорт в офисах Alibaba, Tencent, Didi Chuxing и Baidu ничем не уступает калифорнийским конкурентам.

Еще больше, чем карьерный рост, ИТ-специалистов привлекает колоссальный объем персональных данных, с которыми в Китае можно спокойно работать и экспериментировать. Общество, воспитанное под тотальным контролем со стороны государства, совершенно не беспокоится, что эта информация будет использоваться технологическими гигантами. Например, стартап SenseTime открыто кооперируется с полицией, чтобы отслеживать абсолютно все: от передвижений до биометрических данных пользователей.



И, наконец, многие китайцы просто чувствуют себя очень одиноко в Америке. А родная страна дает им возможность жить в привычной культурной среде. «Работая в Microsoft, Google и Facebook, я выполнял скучные однообразные задачи. Это была скучная, изолированная жизнь. Непонятно было, как мой труд влияет на компанию или экономику в целом, — рассказывает ИТ-специалист Янг Шуйси. — Я чувствовал себя винтиком в огромной машине. Поэтому я и вернулся: друзья, которые остались в Китае, могли видеть картину в целом и понимать, как их работа влияет на жизнь в стране. И пусть пекинский смог убьет меня на 10 лет раньше, дома все равно лучше».

Одним из главных двигателей технологического и экономического развития в Китае считаются суперкомпьютеры. Китайские ученые поставили перед собой амбициозную задачу: к 2020 году закончить разработку суперкомпьютера Tianhe-3 со скоростью вычислений до квинтиллиона операций в секунду. Это выше, чем цели, заявленные их конкурентами из США и Японии.

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