/Поглед.инфо/ В началото на септември китайските медии съобщиха, че Китай започва да търгува с фючърси за суров петрол. Фючърсните сделки за петрол ще бъдат търгувани на Шанхайската международна енергийна борса, а търговията ще бъде отворена за чуждестранни компании.

Търговията с петролни фючърси беше успешно тествана през това лято. За да стане този инструмент по-привлекателен, на клиентите е дадена възможност да осъществяват разчетите си по тези сделки в злато. И за това, на две китайски борси (от април 2016 г. в Шанхай и от юли 2017 г. в Хонконг) започнаха да търгуват със златни фючърси, номинирани в юани.

Експертите оценяват тези събития като революционни. След време те ще могат да трансформират не само китайската, но и световната икономика.

Впрочем, в началото на четвъртото тримесечие на миналата година броят на търговските партньори на Китай и Хонгконг, които осъществяваха най-малко 10% от разчетите си в юани, достигна 57. През последната година броят на страните, които използват в разчетите си юана, достигна 101.

(рус.ез)

Китайский треугольник: нефть – юань – золото

Подготовка к замещению доллара юанем идёт давно и незаметно

Хорошо известно, что важнейшей вехой в установлении гегемонии доллара США в мире стал массовый переход в торговле нефтью на эту валюту. Одновременно с ликвидацией золотодолларового стандарта в 70-е годы ХХ века происходило формирование валютного стандарта, который базируется на нефтедолларе. Решающую роль в рождении такого стандарта сыграл тогдашний государственный секретарь США Генри Киссинджер, который провёл серию переговоров с руководителями Саудовской Аравии и других стран-экспортеров нефти. Он убедил их перейти к продаже чёрного золота исключительно за доллары США, обещая взамен политическую и военную поддержку. При этом предлагалось получаемые нефтедоллары размещать в американских банках под приличный процент. Уже к концу 70-х гг. монополия доллара США как валюты цены и валюты расчётов на мировом рынке чёрного золота была безраздельной.

За четыре десятилетия мир сильно изменился. Возникли серьёзные риски для долларовой гегемонии. Всё большее количество стран заявляют о необходимости освобождаться от засилья американской валюты, которая из скромного инструмента платежей, расчётов и инвестирования превратилась в инструмент политического шантажа Вашингтона. Одно из приоритетных направлений дедолларизации – переход стран в международных расчётах на национальные валюты стран - участниц торгово-экономических отношений. Наибольшими возможностями здесь располагают те страны, которые являются крупными экспортёрами и импортёрами нефти.

В мире есть уже немало примеров успешной эмансипации от доллара США. Например, Иран. В силу экономических санкций, введённых Вашингтоном, Тегеран был вынужден в торговле с другими странами переходить на бартерные схемы, а также иранский риал, национальные валюты стран-партнёров и монетарное золото.

Другой пример – Китай. Его стремление перейти к использованию в международных расчётах юаня обусловлено не экономическими санкциями, а далеко идущими планами превращения в мирового экономического и финансового лидера. Подготовка к замещению доллара юанем идёт давно и незаметно. Важной вехой в этом процессе стало получение юанем статуса резервной валюты, входящей в «корзину СДР». Решение об этом было принято МВФ в декабре 2015 года и вступило в силу 1 октября 2016 года. Доля юаня в этой корзине – 11 процентов, он занял третье место после доллара США (40%) и евро (31%), опередив британский фунт стерлингов и японскую иену. На момент получения юанем статуса резервной валюты он уже входил в состав официальных валютных резервов 38 из 130 центральных банков мира.

Получение юанем статуса резервной валюты – событие важное, но, скорее, символическое. Нет признаков того, что какие-то центробанки бросились наращивать долю юаня в своих валютных резервах. За 11 месяцев после вступления в силу решения МВФ позиции юаня в международных расчётах и международных резервах мало изменились, они остаются весьма скромными. По данным международной расчетной системы SWIFT, на середину текущего года доля юаня в международных расчётах составляла 1,98%. Это шестое место после доллара США (40,47%), евро (32,89%), британского фунта стерлингов (7,29%), японской иены (3,16%), канадского доллара (2,04%). В августе 2015 года китайская валюта впервые поднималась на четвёртое место по популярности для международных расчётов, опередив японскую иену и канадский доллар. Последующее проседание позиций юаня отчасти можно объяснить ухудшением отношений между США и Китаем после прихода в Белый дом Трампа.

Тем не менее Пекин упорно борется за повышение доли юаня в международных расчётах. На начало IV квартала прошлого года число стран-торговых партнёров Китая и Гонконга, которые не менее 10% расчётов осуществляли в юанях, достигло 57. За два года число таких стран увеличилось на 7. В целом же число стран, использовавших в своих расчетах юань, год назад достигло 101.

Одним из заметных шагов в деле превращения юаня в международную валюту стали следующие события на китайских биржах.

В начале сентября китайские СМИ сообщили, что в Китае начинается торговля фьючерсами на сырую нефть. Фьючерсные контракты на нефть будут обращаться на Шанхайской международной энергетической бирже, и торговля будет открыта для иностранных компаний. Торговля нефтяными фьючерсами уже успешно прошла в тестовом режиме летом этого года.

Для того чтобы этот инструмент стал более привлекательным, клиентам будет предоставлена возможность осуществлять расчёты по нему в золоте. А для этого на двух китайских биржах (с апреля 2016 года в Шанхае и с июля 2017 года в Гонконге) стартовала торговля фьючерсами на золото, номинированными в юанях.

Эксперты оценивают указанные события как революционные. Через некоторое время они могут преобразовать не только китайскую, но и мировую экономику.

Во-первых, может начаться поэтапный демонтаж торговли чёрным золотом, основанной на монопольном положении доллара США. Постепенно всё большее количество контрактов на поставки нефти (не только фьючерсных, но и на условиях «спот») будет заключаться в юанях. Примеру Китая могут последовать другие крупные страны-экспортёры и импортёры нефти, можно ожидать появления контрактов в индийских рупиях, иранских риалах, российских рублях и т. п.

Во-вторых, предоставленную Китаем участникам сделок по нефти опцию конвертировать выручку в золотые фьючерсы некоторые эксперты расценивают как гарантии обеспечения юаня золотом. И делаются далеко идущие прогнозы возможного возрождения золотого стандарта сначала в Китае, а потом и в некоторых других странах. Напомню, что в 1944 году на конференции в Бреттон-Вудсе был утверждён золотодолларовый стандарт, который предусматривал фиксированное содержание жёлтого металла в долларе США (35 долларов США за тройскую унцию золота). В китайской схеме юань просто обеспечивается золотом, которое можно приобрести на рынке. Это, как считают эксперты, модель нового «мягкого» золотого стандарта.

Справедливости ради надо признать, что торги нефтяными фьючерсами за национальную валюту первым начал не Китай. Такая идея родилась в России четверть века назад, первые попытки были предприняты в начале 90-х годов на Московской нефтяной бирже. Тогда они не увенчались успехом. И вот вторая попытка: 29 ноября 2016 года торговля за рубли была запущена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. На питерской бирже была задумана торговля экспортными фьючерсами, т.е. это площадка для иностранных покупателей. Предполагается, что в Петербурге будет происходить ценообразование на нефть сорта Urals; участники сделок с российской нефтью смогут наконец освободиться от привязки к лондонской цене марки Brent.

Пока, правда, масштабных операций с рублёвыми нефтяными фьючерсами замечено не было. Это и понятно: российская валюта характеризуется повышенной волатильностью. Ею могут играть спекулянты, но она не удобна для тех, кому нужна физическая нефть. Волатильность юная существенно ниже, чем рубля. К тому же юань подстраховывается золотом. В России золотого обеспечения нефтяных фьючерсов нет. В результате рубль пока остаётся лишь «транзитной» валютой, рублёвая выручка будет конвертироваться в доллары, евро, другие валюты. Доллары и другие иностранные валюты нужны российским экспортёрам для покрытия своих валютных издержек, которые зачастую превышают рублёвые издержки.

На сегодняшний день Китай – крупнейший в мире импортер чёрного золота. Ведущие поставщики нефти в Китай – Россия, Венесуэла, Катар, Ангола, как полагают эксперты, без особых возражений согласятся перейти на получение китайской валюты за свой товар. Иран так уже сделал. Под вопросом Саудовская Аравия, крупный поставщик нефти в Китай. Китай, как сообщают некоторые источники, уже давно ведёт секретные переговоры с Эр-Риядом по теме расчётов за нефть в юанях. Эксперты полагают, что Пекину удастся «дожать» Эр-Рияд в этом вопросе.

Нефть – лишь первая ласточка в далеко идущих планах Пекина по превращению юаня в международную валюту. В ближайшие десять лет значительная часть внешней торговли Китая может осуществляться в юанях. Уже готовятся проекты биржевой торговли в юанях по таким товарам, как природный газ, медь, другие цветные металлы. Оказывать содействие в выведении юаня на мировую орбиту будет и Народный банк Китая, который поддержит стабильный курс юная с помощью валютных интервенций (если потребуется). Китайские эксперты рассчитывают, что вытеснение доллара юанем будет облегчено в связи с плохими перспективами американской экономики, сохранением большого дефицита торгового и платёжного баланса США и ожидаемым ослаблением американского доллара.

Запуск торговли нефтяными и золотыми фьючерсами на китайских биржах повлёк много публикаций, посвящённых оценке золотых запасов Китая. Согласно официальным данным, золотые резервы КНР на конец августа текущего года составили 1842,6 тонны.Это пятое место в мире после США, Германии, Италии, Франции. Однако китайская статистика лукава, Пекин не раскрывает действительных масштабов золотых резервов государства. Оценки экспертов, основанные на статистике добычи золота и внешней торговли жёлтым металлом, в несколько раз превышают официальные данные. Минимальные экспертные оценки – 5 тысяч тонн. Чаще называется цифра 10 тысяч тонн. А это больше официального золотого запаса США, который в конце августа 2017 года был равен 8133,5 тонны. Кроме того, имеются большие резервы золота у банков, фондов, частных компаний и населения. Суммарная величина накопленного в Китае золота оценивается в 20 тысяч тонн. Такие гигантские объёмы драгоценного металла могут стать хорошей подпорой юаню в период превращения его в мировую валюту.

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