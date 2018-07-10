/Поглед.инфо/ Вашингтон направи първия си ход. Как ще отговори Берлин?



Европейските лидери са изключително изнервени, защото американският президент Доналд Тръмп може да изпълни предизборното си обещание и да изтегли американски войски от Европа, ако приемащите държави не платят "справедлива цена" за тяхната защита.

Това заяви бившият министър на отбраната на САЩ Леон Панета. Според него европейските политици са "уплашени до смърт" от факта, че Тръмп върши неща, основаващи се не на най-добрите интереси..., а само на визията му "Америка преди всичко".

Преди дни американският президент се обърна към поддръжниците си в щата Монтана и остро разкритикува позицията на Германия. Съобщи, че при срещите си с германския канцлер Ангела Меркел, той й казал: "Ние ви защитаваме и това означава много повече за вас", защото "ние не знаем колко получаваме за това".

Тръмп добавил, че Берлин "сключва споразумение за милиарди долари с Русия за нефт и газ (в контекста на проекта "Северен поток-2"). Те искат от нас защита от Русия, но й плащат милиарди долари. А ние сме глупаците, които плащаме за всичко това".

Ръководителят на Белия дом възнамерява да повдигне този въпрос на предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в Брюксел на 11 и 12 юли.

(рус.ез.)

Кто первым разморозит диалог с Россией – США или Германия?

Вашингтон делает первый ход. Чем ответит Берлин? Европейские лидеры крайне нервничают из-за того, что президент США Дональд Трамп может выполнить свое предвыборное обещание и выведет американские войска из Европы, если принимающие страны не заплатят «справедливую цену» за их защиту. Об этом заявил бывший министр обороны США Леон Панетта. По его словам, европейские политики «напуганы до смерти» тем, что Трамп «собирается делать вещи, основанные не на лучших интересах… но исключительно на его видении «Америка прежде всего».

На днях американский президент выступил перед своими сторонниками в штате Монтана и резко раскритиковал позицию Германии. Он рассказал, что в общении с немецким канцлером Ангелой Меркель объяснил ей: «Мы защищаем вас, и это значит гораздо больше для вас», потому что «мы не знаем, сколько за это получаем».

Трамп также добавил, что Берлин «заключает соглашение по нефти и газу с Россией (в контексте проекта «Северный поток — 2» — С.С.) на миллиарды долларов. Они хотят защиты от России, но платят ей миллиарды долларов», констатировав: «А мы глупцы, которые за все это платят». Этот вопрос глава Белого дома намерен поднять на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11 — 12 июля. Но вот парадокс. В копилку альянса недоплачивают не только немцы, равно как не только они же участвуют в торговле энергетическими ресурсами с русскими или состоят в проекте «Северный поток — 2». Но гнев Трампа обрушивается в основном на Берлин.

Складывается впечатление, что администрация США намерена серьезно пересмотреть отношения с нынешним правительством Германии, что, среди прочего, создает новые вызовы и для России. Прежде всего отметим, что позиция Берлина в отношении Москвы, действительно, иногда выглядит странной. Немцы хотят монополизировать поставки российского газа в Европу, став чуть ли не единственным регулятором их дальнейшего распределения. Поэтому, например, главы некоторых европейских стран подозревают Берлин в «недобросовестных» действиях по срыву возможности создания трубопроводных соединений с Россией на альтернативных с Германией направлениях, в частности южном. При этом канцлер Меркель не дает снять санкции Европейского союза с Москвы, выдвигая заведомо неприемлемые требования. Таким образом получается, что немецкая экономика получает российский газ по вполне приемлемым ценам, получая возможность поддерживать свой высокий экспортный потенциал, а нашу экономику сдерживают.

Конечно, свои санкции наложили на Россию и американцы. Но здесь появляются определенные подвижки. Как заявил в интервью американскому изданию The Washington Examiner сенатор-республиканец Рон Джонсон, возглавляющий подкомитет по европейским делам, президент Трамп и законодатели должны пересмотреть существующие санкции против России, чтобы те больше фокусировались на российских олигархах. Такой вывод он сделал по итогам посещения Москвы в составе представительной делегации членов Конгресса США.

Как подчеркнул сенатор, он «всегда был обеспокоен тем, что обоюдоострый меч экономических санкций может быть использован (президентом России Владимиром Путиным — С.С.) с тем, чтобы обвинить Америку в каком-либо отсутствии экономического прогресса, но опять же, на местах, они, похоже, не имеют реального фатального экономического эффекта, не в Москве в любом случае». Однако, по его мнению, «целенаправленные» шаги в отношении «олигархов, членов правительства — это то, что, вероятно, даст наилучшие шансы повлиять на их поведение. Русский народ не волнует, если олигарх не сможет купить особняк за 10 миллионов долларов в Лондоне».

Вопрос в том, что стоит за этими высказываниями — обеспокоенность судьбой всех «олигархов» или только тех, кто ориентирован на Европу. В конце концов, нельзя исключать того, что республиканцам, которые ориентируются на Трампа, хотелось бы понизить степень влиятельности тех представителей российской элиты, что сделали ставку на контакты с Евросоюзом, в первую очередь, с Германией.

Если это так, если Вашингтон и дальше будет давить на правительство Меркель, то одним из вызовов в перспективе может стать переформатирование постсоветского пространства между восточной границей ЕС и Россией. Германское влияние здесь сейчас очень сильно. Не так давно немецкий журнал Der Spiegel вбросил тезис о том, что хотя Запад не может «официально» согласиться с тем, чтобы республики бывшего СССР (за исключением Прибалтики) вошли в зону влияния России, однако «благоразумие подразумевает, что Берлин де-факто должен больше учитывать российские интересы».

Но для начала кто-то на Западе должен разморозить отношения с Москвой, испорченные после государственного переворота на Украине в 2014 году. Кто им первым окажется? Может быть, США, может быть, Германия. Хотя теоретически возможен и третий вариант. Пока Вашингтон и Берлин будут раскачиваться, на определенные подвижки пойдет Варшава в ситуации, когда, как замечает сотрудник Фонда Потомака в Вашингтоне Яцек Бартощяк, у Польши появляется «больше пространства для проведения собственной политики, но мы должны быть очень бдительными, поскольку мир, который знали после 1989 года, уже рухнул». Встреча Трампа и Путина в Хельсинки способна многое прояснить.

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