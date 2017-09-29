/Поглед.инфо/ Сравнете последствията от нашествието на Хитлер и управлението на Елцин – тоест, 1945 г. и 1999 г.

В икономиката: По време на войната са разрушени корпусите на фабрични сгради в европейската част на СССР, унищожени са 50% от производствените мощности; но Хитлер не успя да унищожи икономиката: към 1945 г. бяха построени и възстановени 30 доменни пещи; 169 мартенови; 88 прокатни стана; 78 коксови батерии. Икономиката се върна на устойчивото си равнище.

Елцин надмина Хитлер и на практика унищожи икономиката на цялата страна. Спадът в машиностроенето е 70%, военно-промишления комплекс – 90%.

Сумарните загуби от разрушаване икономиката на страната само за една (1996) година, превишават две и половина пъти загубите във Великата отечествена война...

(рус.ез.)

Кто больше навредил России - Гитлер или Ельцин?

Сравним последствия нашествия Гитлера и правления Ельцина, 1945 год и 1999 год.

Экономика

Во время войны были разрушены корпуса заводов на европейской части СССР, потеряно 50% производственных мощностей.Гитлер не сумел уничтожить экономику: к 45 году было построено и восстановлено 30 доменных печей, 169 мартенов, 88 прокатных станов, 78 коксовых батарей. Экономика была на устойчивом уровне.

Ельцин превзошел Гитлера и практически уничтожил экономику всей страны. Падение машиностроения на 70%, ВПК – на 90%.

Суммарные потери от разрушения экономики страны за один только (один!) 1996-ой год, в два с половиной раза превысили потери в Великой Отечественной войне.

Конституция и законы

Гитлер не сумел уничтожить законодательную систему. Она продолжала работать на укрепление страны. Конституция запрещала частную собственность на землю, недра, средства производства, а также наемный труд. Интересы государства были выше личных свобод, т.е. был патриотизм.

Законы жестко пресекали попытки разрушения экономики страны и общественно-политической системы. А также законы способствовали повышению рождаемости, укреплению института семьи, нравственности.

Ельцин сумел поменять законодательную систему. Конституцию перекроили во вред государству: убрали идеологию, разрешили продажу земли в частные руки, личные интересы поставлены выше государственных (погублен патриотизм), финансовая и судебная системы оказалась в иностранном подчинении.

Законы приняли для уничтожения экономики (приватизация) и разрушения общественно-политической системы (свобода секса, незначительные наказания за антигосударственные выступления).

Общество

Гитлер не сумел разрушить единство народа. Все граждане СССР сплотились в борьбе за свою страну, объединенные званием «советский народ». Гитлер не сумел побороть духовность. Сохранилось общественное мнение, направленное на повышение нравственности и пресечение преступлений и разврата. Семья и дети – высшая ценность каждого. Единая цель – укрепление страны.

Люди жили с гордостью за свою страну, за свою историю!

Ельцин сумел раздробить единое общество по всевозможным различиям: национальность, возраст, социальное положение, уровень дохода, место проживания и т.п.

Ельцин сумел направить общественное мнение на сторону потребительства, преступлений, разврата (мальчики мечтали стать бандитами, а девочки – проститутками). Семья, как основа государства, в кризисе.

Люди начали стыдиться своей страны, своей истории.

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