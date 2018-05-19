/Поглед.инфо/ Цялата тази национално-ориентирана загриженост към небратските народи от бившия СССР, щастливо измъкнали се от сянката на руския имперски стандарт, за да не ги сполети участта на местното население на САЩ; разгръщайки до гигантски размери под сянката на ленинската национална политика ЧСВ (чувството за собственото си величие); и лековато повярвали на сладкогласните момчета от Държавния департамент, че са самодостатъчни, изключителни, но недооценени от „коварните московчани”; поемащи целият западен стоков запас от „екскременти”, с които се залива Русия; едни след други изведнъж се оказват дълбоко затънали до ушите в резултатите от собствената си жизнедеятелност, наподобяваща шоколад, освен ако не го помиришат...

С изостянето на обонянието на небратята, се изостря и чувството им за дълг, тоест чувството, че Русия нещо им е длъжна...

Че Русия е длъжна да се върне и да правя това, което е правила през цялата обозрима история – именно, да им плаща дълговете, да им поддържа неремонтираната от съветската ера инфраструктура, да проведе национал-небратска реиндустриализация...

(рус.ез.)

Кто должен вешать русофобов?

Вся национально-озабоченная тусовка небратских народов бывшего СССР, счастливо избежавшая под сенью российского имперского штандарта участи коренных народов США, раскормившая под сенью ленинской национальной политики до грандиозных размеров титульное ЧСВ (чувство собственного величия), легко поверившая сладкоголосым пацанам из Госдепа о самодостаточности, исключительности и недооцененности "клятыми москалями", использовав весь запас экскрементов для швыряния в сторону России, один за другим вдруг обнаруживают себя по уши в результатах собственной жизнедеятельности, внешне напоминающей шоколад, если только не принюхиваться.

По мере обострения обоняния у небратьев обостряется чувство долга, то есть чувство что Россия им что-то должна… Должна вернуться и сделать то, что она делала всю обозримую историю - оплатить небратские долги, привести в порядок неремонтированную с советских времен инфраструктуру, провести национально-небратскую реиндустриализацию, как-то порешать вопросы с Империей Добра, которая почему-то считает таких гордых и независимых небратьев своими рабами... Ну и, чтобы два раза не вставать - разогнать и перевешать "эту бандоту” в титульных правительствах, которая думает почему-то, что они -национальные элиты, а на самом деле являются вненациональными ворюгами, в силу своего национального происхождения попавшими в министры и теперь жизнерадостно набивающими карманы...

Такое оригинальное чувство долга самым дивным образом уживается в головах небратьев с их уверенностью, что Россия - агрессор, оккупант, душитель их национальных свобод, из которых в реальности сегодня существует только свобода таскаться по улицам с флагами ЛГБТ, качественно гадить на голову русским и исправно нести всё, что успели накопить или украсть, в самые демократические и гуманные финансовые учреждения транскорпов, ибо зачем пацакам деньги? Пацак должен цак в носу носить и радоваться...

Привлекать "клятых москалей" к наведению порядка в национальных небратских домах, превращенных самими небратьями в авгиевы конюшни, будут изобретательно и разнообразно. Самые банальные варианты "объявить войну и сдаться", а равно "попросить помощи и слиться", будут соседствовать с изощрённой эклектикой, типа "умолять помочь, но неофициально" при одновременных публичных обвинениях в агрессии как бы невзначай...

И тут самое главное - не поддаться соблазну поучаствовать. А он, соблазн, очень велик, тем более, что на руках у небратских деятелей самая настоящая русская кровь, а за плечами геноцид русского населения, которого они не только не стесняются, а вполне им гордятся. Каждый из национально-ушибленных небратьев бзусловно набрал себе на свой личный, персональный нюрнберг...

Но вот выносить приговоры и вешать... Это неоднозначное развлечение необходимо оставить только самим собратьям небратьев, их, так сказать, единокровным единоверцам. Тем более, что после 25 лет непрерывной "свободы, демократии и национального процветания" небратья готовы грызть друг друга зубами и душить голыми руками, являя собой наглядную иллюстрацию к состоявшимся похоронам мультикультурализма, толерантности и прочим песням Госдепа на музыку ФРС...

Опыт денацификации после Победы России 1945го выявил слабость, являющуюся естественным продолжением её достоинств, а именно - фатальную подверженность милосердию и состраданию, в результате чего репарации не взимались, коллаборационисты прощались, экономика поверженного врага восстанавливалась за счет победителя, в результате чего мы получаем сегодня совершенно дикую инфернальную русофобию и всемерную поддержку геноцида русских со стороны всех тех, кого в 1945м недовешали и недострелили.

Исходя из данного опыта, России пора, наконец, перейти на тренерскую (судейскую) работу, оставив себе право диктовать условия и сверять результаты, но не пытаясь чисто по-русски "да ты не умеешь, дай покажу как надо..." лезть на небратскую кухню.

Торгово-экономические отношения, без которых небратьям медленно, но верно приходит симпатичный такой и всеобъемлющий кирдык, Россия вполне может поставить в зависимость от трибунала над разнокалиберными русофобами-неонацистами...

Условие поставить может, а дальше, господа небратья, сами-сами-сами… Можно ещё подарить методичку имени де Голя, который очень даже образцово-показательно (до третьего колена) “мочил в сортире” собственных коллаборационистов, а равно - имеющих несчастье сидеть с ними на одном квадратном километре. И ничего так, демократичненько получилось, никто не жалуется...

Да и у англосаксов можно позаимствовать опыт эксгумации жертв нацистского геноцида руками денацифицируемого населения с последующей идентификацией и назначением пожизенных компенсаций пострадавшим и их родственникам за счёт всей "арийской расы" независимо от того, активное или пассивное участие в геноциде принимали отдельные её части... Кавказ, Закавказье, Азия, а теперь и Украина просто требуют распространения этого передового опыта борьбы с нацизмом на свою территорию...

А место России за столиком внешнего и, заметьте, абсолютно независимого арбитра, определяющего, насколько активно и качественно проводятся мероприятия по денацификации и дерусофобизации, насколько эстетично раскачиваются на ветру тушки преступников-неонацистов, насколько крепко инсталируется в школьные программы небратьев история их преступлений на почве русофобии, как часто и насколько усердно проводятся уроки покаяния за геноцид русских, удовлетворителен ли размер регулярных компенсаций (куда, несомненно, должны быть включены компенсации за моральный ущерб всему населению России, нанесенный небратьями в ходе ведущейся сегодня антироссийской информвойны)...

Передовикам раскаяния за преступления перед Россией и русскими - так и быть - временное разрешение на право прильнуть к российскому рынку и к российским ресурсам (не бесплатно, конечно, а исключительно по ценам рынка, за который небратья так с Россией боролись). Двоечникам - в загон к Большому Брату - на личном опыте изучать историю апачей и сиу. Они там недолго будут расстраиваться... Как открыто говорят уже в самой Прибалтике - ещё 30-50 лет и ругать "клятых москалей" будет просто некому. Это тоже трибунал, и он уже вынес свой приговор. Обжалованию не подлежит....

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