/Поглед.инфо/ Представителят на комитета по разузнаването в палатата на представителите от републиканците Майк Конъуей, обяви в понеделник, че разследването на сговора между представителите на предизборния щаб на Тръмп и Русия е прекратено. „Ние не намерихме никакви доказателства за сговор“ съобщи Конъуей на журналистите, предполагайки че онези, които считат обратното, четат твърде много шпионски романи. „Ние открихме, възможно някои неудачни решения, неуместни срещи, неуместни съждения в хода на срещите. Но само Том Кланси или Винс Флин или който и да е друг, биха могли да свържат тези серии от непреднамерени контакти един с друг и да сплетат това в такова увлекателно четиво, фантастика или шпионски трилър“.

Няколко часа след това Тръмп написа в Туитър собствено заглавие на доклада с главни букви: „КОМИТЕТЪТ ПО РАЗУЗНАВАНЕТО, СЛЕД 14 МЕСЕЦА ЗАДЪЛБОЧЕНО РАЗСЛЕДВАНЕ, НЕ ОТКРИ ПРИЗНАЦИ НА СГОВОР И КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ КАМПАНИЯТА НА ТРЪМП И РУСИЯ, ЗА ДА ПОВЛИЯЯТ ВЪРХУ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ 2016“.

Конъуей каза, че обществеността няма да види отчета, докато демократите и разузнавателното общество не решат каква информация може да стане публична, а този процес може да заеме няколко седмици. Демократите трябва да подготвят отделен отчет.

Длъжностните лица в комитета по разузнаването на палатата на представителите заявиха, че са изразходвали стотици часове за разглеждане на изходните материали, използвани от специалните служби и са направили извод, че те не отговарят на съответните стандарти за да говорим за оказване на помощ на Тръмп от страна на Русия. Чиновниците говориха в условията на анонимност, тъй като не бяха упълномощени да говорят публично за разузнавателните материали. Конъуей каза, че ще има втори отчет, посветен на оценката, дадена от разузнавателното съобщество и нейния авторитет.

(рус.ез.)

Канцелярия директора Национальной разведки (DNI) опубликовала заявление вскоре после объявления республиканцев, заявив, что оно основано на выводах разведки. Пресс-секретарь DNI Брайан Хейл сказал, что управление рассмотрит выводы доклада комитета.

Демократы критиковали республиканцев в Комитете за сворачивание расследования, указывая на множественные контакты между штабом Трампа и Россией, поясняя, что они заслушали слишком мало свидетелей, чтобы вынести решение о наличие сговора.

Главный представитель демократов в комитете по разведке, Адам Шиф, предположил, что, завершив расследование, тем самым республиканцы защищают Трампа. Он назвал такое развитие событий “трагической вехой” и сказал, что история их строго осудит.

Республиканцы “ не пожелали запрашивать такие документы, как телефонные звонки, текстовые сообщения, записи из банков и другие ключевые документы, чтобы мы могли установить истину о наиболее значимом нападении на наши демократические институты в истории страны”, - сказал Шифф.

По данным Конэвей, отчет будет согласен в оценке спецслужб, в большинстве случаев, в том числе в том, что россияне вмешивались в выборы. В нем подробно рассматриваются российские кибератаки на американские учреждения, во время выборов и использование социальных сетей, чтобы посеять раздор в обществе. Он также покажет пример российского нападения на европейских союзников — информация, которая может быть засекречена в итоговом отчете. Отчет будет указывать на вину чиновников в администрации бывшего президента США Барака Обамы за невнятный ответ и прольёт свет на утечки из разведывательного сообщества в СМИ.

Он будет включать в себя не менее 25 рекомендаций, в том числе как улучшить избирательную безопасность, реагирование на кибератаки и увеличение усилий контрразведки.

Ожидается, что в отчёте также будет рассмотрен вопрос о сговоре в кампании Клинтона, указывая на то, что анти-Трамповское досье, составленное бывшим британским шпионом и оплаченное демократами это один из способов, которым россияне пытались повлиять на выборы. Конауэй не предполагают, что Клинтон сознательно координировалась с Россией, но сказал, что досье явно “навредило бы ему и помог ей”.

Он также сказал, что не было никаких доказательств, того что что-то “неприятное” произошло в июне 2016, на встрече в башне Трампа между членами штаба Трампа и россиянами, хотя он назвал ее непродуманной. Несмотря на обещания компромата на Клинтон, накануне встречи, нет никаких доказательств, что такой материал был обменен, - сказал Конауэй.

Комитет по разведке в Сенате США также расследует российское вмешательство, и, как ожидается, двухпартийный доклад о состоянии безопасности избирательного процесса будет готов в ближайшие недели. Как ожидается панель Сената, опубликует результаты по наиболее спорным вопросам о координации между штабом Трампа и Россией, в более поздний срок.

Юридический Комитет Сената, также расследует вмешательство в выборы, и как ожидается, выпустит протоколы только за закрытыми дверями. Неясно, подготовит ли он окончательный отчет.

Расследования в Конгрессе полностью независимы от расследования специального прокурора Роберта Мюллера, которое, скорее всего, займет гораздо больше времени, и в ходе которого уже заведены дела в отношении ряда лиц, имеющих отношение к предвыборной кампании Трампа. В отличие от расследования Мюллера, расследование в Конгрессе не предназначены для разоблачения преступников, а служат для информирования общественности и формирования рекомендаций для законодателей.

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