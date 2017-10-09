/Поглед.инфо/ За да разберем до каква степен Западът може да влезе в конфронтация с Русия, трябва да осмислим всичките заплахи за Запада, които произтичат от възраждането на Руската империя. Без това, никакви адекватни оценки не са възможни. Без това не може да оценим перспективите на конфликтите в Украйна и Сирия, съдбата на санкциите и рисковете от пряк военен сблъсък.

Да се оценят адекватно рисковете за Запада идващи от Русия, трябва да се разбере най-главното: най-сташният кошмар за Запада винаги е бил и си остава Русия. Не Северна Корея, не стремящия се към ядрения статут Иран, не е и Китай, който е зависим от Запада и изгради могъществото си именно върху тази зависимост; а именно Русия. Възглавяваният от САЩ Запад не се страхува от нищо толкова панически и толкова неистово, колкото от Русия.

(рус. ез.)

Конфликт Запада и России: где предел?

Целью российской элиты остаётся восстановление Империи.

Кем он нас считают?

Для того, чтобы понять, как далеко способен зайти Запад в его противостоянии с Россией, надо понимать всю степень угрозы, которую возрождение российской Империи представляет для Запада. Без этого никакие адекватные оценки невозможны. Без этого не оценить перспектив конфликтов на Украине и в Сирии, судьбу санкций и риск прямого военного столкновения.

Для адекватной оценки рисков Запада в отношении России нужно понять, что самым страшным кошмаром Запада всегда была и по сей день остаётся именно Россия. Не Северная Корея, не рвущийся в ядерный статус Иран, не Китай, зависимый от Запада и на этой зависимости построивший своё могущество, а именно Россия. Возглавляемый США Запад ничего не боится так панически и так неистово, как России.

Экономическая слабость России относительна и полностью компенсируется её громадностью территории, защищаемой сопоставимыми по мощи с американскими ядерными силами и обусловленной этим способностью оказывать мощное сдерживающее влияние на Запад. Ещё каких-то 25 лет назад Россия определяла идеологию целого блока своих государств-сателлитов от центра Европы до Южно-Китайского моря, определяя политику этого громадного географического пространства. На Востоке границы России определяют её возможности существенно ограничивать интересы Запада в Азии, включая в себя Среднюю Азию, границы на Юге определяют влияние России на Турцию, Иран и Пакистан, где только одного населения 300 миллионов, не говоря об их геополитическом значении. На Юге Россия включала в себя всё Закавказье в его колоссальными ресурсами Каспия и транзитными возможностями углеводородов, оставшихся нереализованными исключительно по воле России, сумевшей заблокировать Набукко целой серией целенаправленных геополитический усилий, Сибирь и Дальний Восток создают возможности для стратегических альянсов России с Китаем, способных изменить характер глобального господства США во всём мире.

Для того, чтобы осознать, какую угрозу Западу несёт способность России оставаться Империей, существующей в своих исторических, стратегических и этнических границах, нужно отбросить привычную у нас политическую терминологию, служащую для прикрытия геополитических амбиций традиционного российского правящего класса и посмотреть на потенциальные возможности России к экспансии. Это возможности колоссальны и ни одно государство в мире такими возможностями больше не обладает - даже США, чья географическая удалённость от центра мира - Евразии - преодолевается ценой колоссальных усилий и может быть сведена к нулю очень легко, если в Евразии появится достаточно мощный игрок или блок нескольких игроков типа блока Россия-Китай или оси Берлин-Москва-Пекин. Как ни крути, какие схемы ни строй, в них можно убирать Германию или Китай, но никак не убрать Россию. Она всегда находится в центре любой геополитической конструкции, отбрасывающей господство англо-американской цивилизации в Евразии на глубокую периферию. Это не может не быть вызовом Западу и не учитываться им в своей политике.

Если учесть, что англо-американская цивилизация - это основа нынешнего мирового порядка, то Россия - самый страшный враг основам этого мира и угроза его существования как исторической реальности. И не имеет значения, хочет Россия или не хочет осуществлять вытеснение Запада. Она немедленно этого захочет, как только окажется на это способна. И потому единственная и главная цель Запада - подрыв всего, что способно быть движущей силой развития России и постановка её под контроль США. Расчленение территории Росси в этой стратегии - первейшее и главное условие. То есть прекращение существования России - цель Запада, не претерпевшая никаких изменений за столетия. И ядерное оружие - лишь временное препятствие на пути к этой цели.

Сколько медведя ни корми...

Даже наличие прозападной пятой колонны во власти России не освобождает её политический класс в целом от имперских намерений. Уже в 1992 году, в период апофеоза российской катастрофы, когда, казалось, политика России полностью контролируется Вашингтоном, цели ельцинской политической элиты открыто включали в себя претензии на равный с США вес и статус в мире. Российская элита требовала от Запада тогда - как требует и сейчас - осуществления ряда стратегических шагов, результатом которых станут:

1. Глобальное соглашение с США о равном партнёрстве - термине, подразумевающем право России на защиту своих глобальных интересов, учитывать которые Запад не намерен.

2. Акцент на "ближнее зарубежье", где под экономической интеграцией предусматривается восстановление доминирования Москвы, способного уравновесить влияние Америки и Европы.

3. Построение некоего антиамериканского контральянса, способного снизить влияние Америки в Евразии.

Именно тем, что правящий класс при Ельцине не собирался отказываться от имперских целей, и обусловлен факт появления Путина на посту Президента России, в чьи задачи входило продвижение глобальных интересов этих политических кругов. Именно их усилиями прозападное лобби оказалось вытеснено их политики на периферию и превращено в маргиналов.

Стремление российской элиты получить равный с Америкой статус в мире очень болезненно воспринимается в США и называется не иначе, чем манией, то есть безумным стремлением. Процесс восстановления подобной "мании" начался в России в 1994 году, то есть вызрел глубоко в недрах ельцинского политического режима, что не позволяет говорить о том, что это режим был однороден по своему качеству в плане компрадорских мотиваций. Будь это так, феномен Путина был бы невозможен. Но он не только состоялся, но и окреп до совершенно нетерпимого для нынешнего Запада состояния.

Вот что пишет З.Бжезинский в 1997 году - в разгар Ельцинского правления: "Пропасть между Вашингтоном и Москвой углубилась ещё больше из-за нежелания Кремля отказаться от всех завоёванных Сталиным территорий". Это тот упрёк, который Запад выдвигает России открыто: она посмела не смириться с завоевателями и пытается подготовить реванш. Вытеснить Запад из захваченных им традиционных зон влияния России. Самым уязвимым местом в этой конструкции является Прибалтика. Не случайно такой акцент после Крыма НАТО сделало именно на Прибалтике.

Украина - не Россия

Украина в этой схеме является прибалтийским предпольем. Буфером, связывающим Москву на ближних подступах к главному уязвимому плацдарму. Уже в силу вышесказанного можно понять, что Америка НИКОГДА не откажется от контроля над Украиной, сколько бы ей это ни стоило. ИБО ЕЁ ИЗДЕРЖКИ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО СТАТУСА РОССИИ НАМНОГО ВЫШЕ. А восстановление глобального статуса России начнётся с восстановления контроля над Украиной. Это понятно и Европе, и США, которые, несмотря на наличие собственных противоречий, в равной мере считают важнейшей задачей не допустить усиления России за счёт восстановления её влияния на Украине и присоединения её территориального потенциала к потенциалу России. Повторяю - не экономического потенциала, а территориального. Это прежде всего инфраструктура: транспортная связность огромной территории, где доминирует Россия. А транспортная связность в интересах России отбрасывает интересы Европы, заключающиеся не в усилении Украины, а в ослаблении России. Ибо транспортная связность - это не только переброска товаров, но и переброска войск.

Поэтому не стоит ждать решения украинского вопроса даже в виде компромисса. На Украине решается вопрос "кто кого победит и кто будет владеть глобальными возможностями гегемонии". Поэтому никогда в ближайшем будущем война на Украине не окончится и санкции не будут сняты.

Курская битва в Дейр-эз-Зоре

Однако главное сражение между Россией и США готовится на территории Сирии. Всё ближе переход партии из миттельшпиля, где происходят размены фигур, в эндшпиль, где реализуются достигнутые позиционные преимущества и королю противника ставят мат. "Курская" битва в окрестностях Дейр-эз-Зора между РФ и США сейчас готовится и только её итоги расставят многие точки над "и", которые сейчас пока не расставлены. Такая битва на третьей территории в интересах обеих стран, ибо их больше не устраивает сложившаяся в начале 90-х картина взаимоотношений. Россия будет бить курдов и всех прочих марионеток США, сохраняя при этом для курдов возможность выхода из американской сферы влияния - всё-таки курдов очень много, чтобы ставить только на их силовое истребление. Россия пока избегает бить по курдам напрямую, так как это лишит её свободы рук и толкнёт на протурецкий курс, что невыгодно в определённых условиях. Но если на это придётся пойти, Россия ударит по курдам, а так же ударит и по американцам, и неизбежная ракетная война в регионе выявит победителя. Россия никогда не допустит, чтобы этим победителем были США. После того, как в Сирии США и Россия выяснят отношения, а в Европе будут достроены Северный и Турецкий потоки, для США наступит новая геополитическая реальность. В рамках которой и будет окончательно решаться украинский вопрос. По времени это выйдет за рамки срока правления Путина и будет оформляться уже его преемником. Но возможности для разговора с Западом для преемника будет создавать Путин в период своего последнего правления. Не случайно уже сейчас Запад начинает просчитывать свою политику на срок после Путина. Хотя ему до этого времени ещё надо дожить. Никто не знает, в каком виде Запад встретит того, кто придёт Путину на смену.

Согласно анализу политолога Минченко, наша элита делится на мобилизационную и модернизационную. Это не силовики и либералы, а именно мобилизаторы и модернизаторы. Концепции, имеющие не только разные средства решения, но и разные содержания. Мобилизаторы опираются на силу, модернизаторы - на интерес и институты рынка. Они считают, что танки не заменят биржи, и если вы ищете современного могущества, вам придётся освоить биржи. Одни танки могущества не дают, они его проедают. Даже Китай стал великим не из-за армии, а из-за экономики, где в центре стоит биржа, а не Госплан. Мобилизаторы говорят, что биржи под контролем врагов, и их освоение означает уход под их господство, что чревато гибелью. И раз путь биржи для нас есть путь в рабство, то стоит добыть могущество условно танками, то есть развивая мобилизационный вариант экономики, где биржа на периферии, а не в центре. Путин, оценивая текущее положение, относится к этим концепциям как прагматик, пытаясь определить, что лучше применять именно сейчас. Ибо для каждой концепции есть лучшие и худшие внешние условия, без учёта которых они не сработают.

Это спор о путях к цели, но не о самой цели. Целью российской элиты остаётся восстановление Империи, что делает всю её врагом Запада и исключает любые договорённости, кроме безоговорочной капитуляции. Но так как Россия всё увереннее выходит из временного замешательства, вызванного распадом СССР, то можно уверенно говорить о неких уверенных тенденциях, игнорировать которые ни России, ни Западу не удастся.

Это:

1. Россия больше не считает, что остаться вне Европы - это катастрофа. Россия не стремится в Европу, эта иллюзия прошла. Но вместо этого Россия привязывает Европу к себе. Этой стратегии ни Европа, ни США противостоять не в силах.

2. В этих условиях самым действенным инструментом сдерживания сузившейся России является для Запада разжигание конфликтов на её границах. Россия очень к этому уязвима. Конфликты с соседями на западном, южном и восточном флангах оставляют спокойными для России лишь северное направление, где всё сковано льдами и покрыто снегами.

Исходя их этих фактов, можно уверенно заключить мира на Украине не будет никогда, кто бы там ни победил в ближайшее десятилетие. Более того, к этому кризису непременно добавится кризис в Средней Азии - это лишь вопрос времени. Режим санкций будет лишь усиливаться. Разумеется, Россия будет принимать ответные меры и формировать антиамериканские мощные союзы. Борьба между Россией и Западом не прекратится, пока свет на Земле не потушат ядерные ракеты России и США, но до такой степени конфликту разгораться не позволят рациональные интересы этих стран. Значит, по всем прочим направлениям война лишь усилится. Россия продолжает медленно наращивать потенциал для возвращения в своё обычное состояние - состояние Империи. И воспрепятствовать этому её возвращению Западу в очередной раз не удастся.

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