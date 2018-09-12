/Поглед.инфо/ „Константинополският патриарх взе решени, под въздействието на САЩ, да разпалва с нова сила гражданската война в Украйна”. С тези думи богословите описват идеята на Вартоломей да дари автокефалност на украинската църква. Но, за да направи това, Вартоломей трябваше да намери особено йезуитска логика и да се позове на документ от XVII век.

В понеделник Руската загранична църква (РПЦЗ) реагира рязко на решението на Константинополската патриаршия да назначи двама свои представители – екзарси в Украйна.. „Изразяваме своето най-дълбоко възмущение от крещящото нарушение на свещените канони”, пише в заявление на архиерейския събор на РПЗЦ. Задграничната църква е самоуправляема част на Руската православна църква и тя се изказа преди самата РПЦ.

В петък Светият синод официално осъди решението на патриарха н Константинопол да назначи двама екзарси в Украйна без съгласуване с Московската патриаршия. А наскоро РПЦ заплаши Константинопол с крайно категоричен отговор по Украйна.

Причината е очевидна: назначението на двама константинополски екзарси в Украйна, но тя е не толкова явно нарушение на каноничната територия на Руската църква. В това се вижда първата крачка към предоставянето от Константинопол на автокефалия, тоест на независимост на Украинската църква (разбираемо е, че става дума за независимост от Москва.

Напомняме, че към константинополския патриарх Вартоломей с молба за признаване на „единна поместна църква” се обърна не само президента Петро Порошенко (което от гледна точка на църковното право няма никакво значение), но и двете не признати канонични организации – „Киевския патриархат” и „Украинска автокефална православна църква”. Единствената канонична църква в Украйна е УПЦ на Московския патриархат, който по понятни причини не се е обръщал с молба. Но в обкръжението на Вартоломей , изглежда са намерили хитроумно „византийско решение”.

Миналата седмица се проведе Синаксис (Архиерейски събор) на Константинополската църква. На него богословите- специалисти по църковно право изказаха мнение, че УПЦ на МП е също толкова непризната и неканонична, колкото и „УПЦ на КП” . Бе направено позоваване на събитията от XVII век, когато Киевската митрополиь преминава от Константинополската към Московската патриаршия. И уж тогава не са били изпълнение някои условия, а именно споменаването на константинополския патриарх по време на богослужение. Следователно Украйна е някаква сива зона, където Константинопол като Вселенска патриаршия има право да организира поместна църква. При това самостоятелно, без да пита за разрешение от главите на другите поместни църкви.

Изхождайки от тази логика, е достатъчно заседание на Синода на Константинополската църква, чието най-близко заседание трябва да се проведе на 17 октомври. Томосът (тоест указът на патриарха по въпроса, свързан с устройството) може да бъде огласен именно тогава.

Но е очевидно, че с това няма да се съгласят не само в Москва. Това, срещу което излезе с осъждане РПЗЦ е показателно. Това е част от руската църква от края на 20-те години и до 2007 г. се намира в разкол с църквата на родината, но се присъединява към РМП Сега разколът заплашва не само православието в постсъветското пространство, но и целия православен свят. Напомняме, че в края на юли една от четирите древни църкви по древност на Константинополската патриаршия) – Александрийската църква подкрепи РПЦ по украинския въпрос. След месец представителят на още една от древните църкви – Ерусалимската , архиепископ Севастийски Теодосий съобщи, че православните църкви по света признават единствено Украинската каноническа църква единствено на територията на РПЦ.

/Рус.Ез./

Проблема, как уже не раз говорилось, носит принципиальный характер. В отличие от католицизма, в православии нет главы всех верующих, подобного папе римскому. Вероучение и богослужебные обряды общие, но каждая автокефальная церковь самостоятельна. Автокефальная церковь отличается от автономной (такой, как, например, РПЦЗ и УПЦ МП в Московском патриархате) тем, что глава такой церкви избирается без разрешения или согласования с другими церквями.

Сейчас существует 14 общепризнанных автокефальных церквей. По поводу 15-й, Православной церкви в Америке, есть разногласия (ее признает РПЦ, Грузинская, Болгарская, Польская православные церкви и Православная церковь Чешских земель и Словакии, но не признают Константинопольская и еще восемь церквей).

Все поместные церкви равны. Впрочем, Константинопольский патриархат, также именуемый Вселенским, считает себя первым по старшинству – с тех времен, когда Константинополь, нынешний Стамбул, был столицей православной Византийской империи. Отсюда и вопрос – кто имеет право принимать решение о даровании автокефалии какой-либо части «канонической территории» мирового православия. С точки зрения Константинополя, это его «имперская» прерогатива.

«Нынешний раскол является следствием ереси восточного папизма, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков. – Теперь Константинополь пытается установить режим своего папства на территории всей вселенской церкви. Главным препятствием является Русская православная церковь, хотя нельзя сказать, что единственным: еще, например, есть и церковь Сербская».

Если абстрагироваться от оценок, то «технически», с точки зрения РПЦ и большинства поместных церквей, дарование автокефалии – дело лишь самой матери-церкви, то есть той церкви, из которой хочет выделиться некая часть. Как это проходило в случае РПЦ и ее «дочерних» церквей, можно пояснить на примере небольших чехословацкой церкви и Православной церкви в Америке (ПЦА).

В 1951 году патриарх Московский Алексий I и Синод по просьбе Собора архиереев РПЦ в Чехословакии дали предварительное согласие на автокефалию чехословацкой церкви. Потом от имени патриарха и Архиерейского собора РПЦ был подписан акт о даровании автокефалии. В случае с ПЦА имел место иной вариант – в 1970 году тот же Алексий I выпустил томос о предоставлении автокефалии.

Заметим, что в случае с чехословацкой церковью Константинополь долго не признавал ее появления, пока наконец в 1998 году Вселенский патриарх (а уже тогда это был Варфоломей) не выпустил томос – указ, в котором уже от своего имени признал автокефалию. ПЦА же Константинополь, как было сказано выше, не признает до сих пор.

Проблема в том, что не существует четко прописанных правил – как именно должна провозглашаться новая православная церковь.

Теоретически это прерогатива Вселенского собора, но последний, 7-й, собор имел место аж в 787 году. В 2016-м по инициативе Константинополя должен был состояться Всеправославный собор, но он таковым не стал.

В ходе долгой подготовки к так и не состоявшемуся собору обсуждался в том числе вопрос о механизме объявления автокефалии. Межправославная комиссия предлагала такой вариант: томос провозглашает Вселенский патриарх (то есть патриарх Константинопольский), но свои подписи под таким указом должны поставить главы всех других автокефальных церквей, объяснил в интервью РИА «Новости» замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Но консенсус не был достигнут из-за упорного стремления Варфоломея выторговать Константинопольскому патриархату особые права.

В итоге и Всеправославный собор так и не прошел, и статус не урегулировали, а в случае с Украиной чем дальше, тем больше вмешивается политика.

«Мы видим, что на Украину назначили экзархами двух откровенных бандеровцев-цээрушников, происходящих из Львова и Ивано-Франковска» – Даниила Памфилонского из США и епископа Илариона из канадского Эдмонтона, подчеркивает отец Андрей Новиков.

«И это показывает, что патриарх Константинопольский, который говорит, что он патриарх мира, что он возвещает через Вселенский патриархат откровения Святаго духа всем народам, принял решение, безусловно, под воздействием США, распалить с новой силой гражданскую войну на Украине и погрузить по локоть руки в крови православного русского, малороссийского народа», – уверен член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели