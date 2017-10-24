/Поглед.инфо/ Президентът Владимир Путин все пак подписа указа за санкциите по отношение на Северна Корея. Ограниченията бяха въведени за изпълнение с резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета във връзка с провеждането от страна на Пхенян на поредните ядрени изпитания на 3 септември. Този указ стана поредната крачка в опита поне някак да се ограничи разпространението на ядреното оръжие на планетата и малко хора очакваха друго от РФ.

Впрочем, както отбелязаха нашите, корейските и западните средства за масова информация – Путин по същество игра за Тръмп, изпълнявайки неговите условия за това да се намират ли северокорейските кораби в нашите пристанища и тяхната продажба на Пхенян, за банките и ресурсите.

Санкциите предполагат спиране на научно-техническото сътрудничество на Русия и КНДР, закриване в Северна Корея на филиалите на руските банки. В подписания от Путин указ се отбелязва забрана за влизане в руските пристанища на северокорейски плавателни съдове, свързани с ядрената програма.Такива плавателни съдове ще се лишават от държавна регистрация в Русия, след което ще им бъде предписано да отидат в конкретни пристанища, определени от специален комитет. На КНДР също е забранено да използва недвижимо имущество на територията на РФ с цели, несвързани с дипломатическата и консулска дейност, а количеството на банковите сметки за всяко консулско или дипломатическо учреждение на Северна Корея в Русия ще бъдат съкратени до една. Освен това на руски физически и юридически лица сега е забранено да купуват в КНДР мед, никел, сребро и цинк. Забранено им е също да продават или доставят в Северна Корея въртолети и морски съдове.

Този указ не беше неочакван, още на 12 септември Русия се съгласи с резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за засилване на санкциите по отношение на КНДР във връзка с поредното ядрено изпитание, проведенио от Пхенян. При това в Съвета за сигурност изразиха готовност да изградят диалог с Пхенян, но не назоваха конкретните мерки, които могат да предприемат страните за възобновяване на отношенията. Новите санкции бяха приети след като Северна Корея заяви, че преминалата изпитания ядрена бомба може да бъде използвана като бойна глава на междуконтинентална балистическа ракета. Мощността на ядрения заряд, минал изпитания в КНДР беше оценен от специалистите като 250 килотона.

На свой ред КНДР напълно отхвърли санкциите на Съвета за сигурност на ООН. В Пхенян нарекоха въвеждането на едностранни санкции срещу страната абсолютно незаконно. Това заяви вице-говорителя на Върховното народно събрание на Северна Корея Ан Дон Чхун в хода на изказването си на заседанието на асамблеята на Междупарламентарния съюз (МПС). “Санкциите срещу КНДР са насочени към пълно спиране на икономиката на КНДР. Тези резолюции са съвършено незаконни и противоречат на Устава на ООН и Устава на Междупарламентарния съюз” - заяви корейския вице-говорител. Той подчерта, че Вашингтон е подтикнал Пхенян към развиване на ядрена програма. “Именно САЩ подтикнаха КНДР към това да създадат водородна бомба и балистически ракети”, заяви Ан Дон Чхун.

“Предстоящите ответни мерки на КНДР ще заставят САЩ да страдат от най-голямата болка, която са изпитвали някога в историята” - заяви посланика на Северна Корея в Женева Хен Тей Сун.

Коментирайки приемането на резолюцията за ожесточаване на санкциите против КНДР прес-секретарят на президента на РФ Дмитрий Песков увери, че при разглеждане на резолюцията Русия е имала предвид своите интереси. ”Позицията, която беше заета от руската страна на първо място е обусловена от интересите на Руската федерация и обусловена от това, че Русия се намира именно в този регион, където се разгръщат събитията, където ние виждаме много сериозна ескалация на напрежение, предизвикана от провокационните действия на Пхенян, поясни Песков.

(рус. ез.)

Корейский размен

Президент РФ Владимир Путин все-таки подписал указ о санкциях в отношении Северной Кореи. Ограничения были введены во исполнение резолюции Совбеза ООН, принятой в связи с проведением Пхеньяном очередных ядерных испытаний 3 сентября. Данный указ стал очередным шагом в попытке хоть как-то ограничить распространение ядерного оружия на планете и иного от РФ ждал мало кто. Впрочем, как отметили наши, корейские и западные СМИ —Путин, по сути, подыграл Трампу, выполнив его условия с нахождением северокорейских судов в наших портах и продажей их Пхеньяну, банками и ресурсами.

Санкции предполагают приостановку научно-технического сотрудничества России и КНДР, закрытие в Северной Корее филиалов российских банков. В подписанном Путиным указе оговаривается запрет на вход в российские морские порты северокорейским суднам, связанным с ядерной программой. Такие судна будут лишаться государственной регистрации в России, после чего им будет предписано проследовать в надлежащие порты, определенные специальным комитетом. КНДР также запрещено использовать недвижимое имущество на территории РФ в целях, не связанных с дипломатической и консульской деятельностью, а количество банковских счетов на каждое консульское либо дипломатическое учреждение Северной Кореи в России будет сокращено до одного. Кроме того, российским физическим и юридическим лицам теперь запрещено покупать в КНДР медь, никель, серебро и цинк. Им также запрещается продавать или поставлять в Северную Корею вертолеты и морские суда.

Данный указ не стал неожиданностью, еще 12 сентября Россия согласились с резолюцией Совбеза ООН об ужесточении санкций в отношении КНДР в связи с очередным ядерным испытанием, проведенным Пхеньяном. При этом в Совбезе выразили готовность выстраивать диалог с Пхеньяном, однако не назвали конкретных мер, которые могут принять стороны для возобновления отношений. Новые санкции были приняты после того, как Северная Корея заявила, что испытанная в стране водородная бомба может быть использована в качестве боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Мощность ядерного заряда, испытанного КНДР, специалисты оценили в 250 килотонн.

В свою очередь КНДР полностью отвергла санкции СБ ООН. В Пхеньяне назвали введение односторонних санкций против страны абсолютно незаконным. Об этом в ходе своего выступления на заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) заявил вице-спикер Верховного народного собрания Северной Кореи Ан Дон Чхун. «Санкции против КНДР направлены на полную остановку экономики КНДР. Эти резолюции совершенно незаконны и противоречат уставу ООН и уставу Межпарламентского союза», — заявил корейский вице-спикер. Он подчеркнул, что к развитию ядерной программы Пхеньян подтолкнул Вашингтон. «Именно США подтолкнули КНДР к тому, чтобы создать водородную бомбу и баллистические ракеты», — заявил Ан Дон Чхун.

«Предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории», — заявил посол Северной Кореи в Женеве Хен Тей Сун.

Комментируя принятие резолюции об ужесточении санкций против КНДР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что при рассмотрении резолюции Россия исходила из своих интересов. «Та позиция, которая была занята российской стороной при принятии этой резолюции, она в первую очередь обусловлена интересами Российской Федерации и обусловлена тем, что Россия находится именно в том регионе, где происходят события, где мы видим серьезнейшую эскалацию напряженности, вызванную провокационными действиями Пхеньяна», — пояснил Песков.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в ходе встречи с делегацией КНДР корейцы высказали обиду, в связи с тем, что России поддержала санкции против их страны. «Мы дали обстоятельное объяснение, что мы не меняли свою позицию по КНДР, мы всегда выступали за сохранение режима нераспространения ядерного оружия. Мы, как ответственный мировой игрок, не могли поступить иначе», — заявила Матвиенко.

Одновременно с санкциями России, против КНДР применили санкции и европейцы. Обиды и злость корейцев можно понять — русские были одними из последних, кто воздерживался от санкций. Даже Китай, который, между прочим, продлил до 2021 года «Договор о сотрудничестве и дружбе», согласно которому «Старший брат» обязался немедленно оказать военную и иную помощь, если возникнет такая необходимость. И вот, когда необходимость возникла, КНР ввели против КНДР санкции и поставил Северной Корее на 75% меньше бензина, чем годом ранее, поэтому топливо стало еще более дефицитным, запретил открывать на своей территории новый бизнес или расширять уже существующий. Кроме того, с 15 августа КНР ограничила поставки из Северной Кореи морепродуктов и ряда материалов, в числе которых каменный уголь, железо и свинец. Тогда китайцам от корейской прессы досталось по первое число, а местные власти вообще посоветовали своим гражданам пересесть на велосипеды. До вчерашнего указа у корейцев оставалась надежда на русских.

Теперь же, озлобленные северокорейцы заявили, что на Корейском полуострове ядерная война может начаться в любой момент. «Из-за действий Соединенных Штатов» ситуация на Корейском полуострове «достигла критической отметки», — заявил зампостпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен на заседании 1-го комитета Генассамблеи ООН. По его словам, ни одна страна «не подвергалась настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США», как КНДР. Поэтому наличие у Пхеньяна баллистических ракет и ядерных вооружений является «оправданной мерой по самозащите».

Вместе с тем КНДР отказывается идти на соглашение с другими странами ООН, подчеркнул Ким Ин Рен. «Пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению», — заявил зампостпреда. США разместили ядерное оружие в Южной Корее в 1957 году, добавил Ким Ин Рен, и «на протяжении последних 40 лет проводят крупномасштабные военные учения», применяя стратегические вооружения. Северокорейский дипломат также напомнил о совместных учениях Южной Кореи и США весной 2017 года — тогда «более 300 тыс. человек отрабатывали нанесение превентивного удара по КНДР».

И ведь Кима не обвинишь в безосновательных опасениях — на фоне «слива» со стороны Китая и санкций со стороны России ожидать, что за них кто-то заступится, глупо, а надеяться, что если КНДР откажутся от ядерного оружия, США проявит миролюбие и не нападут, можно с тем же успехом, что и верить в прилет добрых инопланетян. Как учит история, США нападают именно тогда, когда почувствуют слабость противника и при полной уверенности, что ответа не будет.

Об этом, собственно и говорил наш Президент на саммите БРИКС в сентябре. «Отвечая на вопрос ТАСС, как можно воздействовать на КНДР, глава российского государства напомнил историю бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. «Страна разрушена, сам Саддам Хусейн повешен. Послушайте, это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят», - заявил тогда Путин. — «И вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения?». «Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи, мы считаем, что они носят провокационный характер», - сказал российский Президент, добавив, что нельзя забывать и уроки истории в Ираке, Ливии и др.. «Да они траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности», - заявил глава российского государства.

Так почему же Россия все-таки присоединилась к санкциям, спровоцировав волну публикаций на тему «Россия сливает Кима», которыми моментально запестрили западные, украинские, да и наши оппозиционные СМИ и блоги. Добавил перцу и запрет на вхождение корейских судов в наши порты — напомним, в мае этого года американский конгресс одобрил контроль США за тремя российским портами: в Находке, Владивостоке и Ванино на тему возможных поставок КНДР запрещенных США товаров. А тут еще РФ ввели санкции одновременно с ЕС.

Все дело в том, что СССР и далее Россия никогда не одобряла любое распространение ядерного оружия, от слова совсем. Логика тут проста — каким бы сегодня хорошим союзником не был бы желающий стать ядерной державой, никто не знает, что нас ждет завтра — а позволив иметь ядерное оружие, сосед может превратиться из просто недоброго в смертельно опасного. Именно поэтому первым запретил и заикаться о передаче технологий создания ядерного оружия никто иной, как «отец народов» Иосиф Виссарионович Сталин. Запрет нарушил всего один раз Хрущев, который передал данную технологию Пекину, хотя и без энтузиазма. И это был единственный раз, который, к тому же, мог закончиться ядерным конфликтом с тем же Китаем, получи они технологии на несколько лет раньше.

С тех пор СССР подобной ошибки больше не повторяли, защитить или помочь — это пожалуйста, а с таким оружием — нет, спасибо. Во-многом, благодаря такой позиции сейчас в ядерном клубе состоят всего семь стран плюс Израиль, а не семьдесят. Это постоянные члены Совбеза ООН: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Кроме них подобное оружие имеют Индия и Пакистан, создавшие свое ядерное оружие вопреки уже существовавшим международным соглашениям за что, в свое время ровно также получили санкции со стороны всех членов Совбеза. Есть неофициально ядерная бомба и у Израиля, точней ее как бы нет, но с поправкой: «у нас ядерного оружия нет, но если очень надо, то мы его применим». И у Израиля таки получилось не попасть под санкции благодаря использованию права «вето» США. ЮАР тоже создала свое ядерное оружие, но отказалась от него впоследствии. Иран начал создание ядерного оружия, но затем остановил разработки. Правда и тут Трамп пытается влезть, чтобы обвинить персов в желании создать ядерную бомбу и угрожать Израилю.

Просто представим, чтобы случилось бы, продай СССР или Россия технологии производства ядерного оружия богатой на тот момент Ливии — тут либо Каддафи до сих пор бы жил, либо сейчас водородной бомбой обладал ТОЗР ИГИЛ со всеми вытекающими оттуда последствиями, в виде взлетевшего на воздух Парижа, Берлина, Лондона или Санкт-Петербурга. Собственно, данная позиция России, равно как и Китая, такой была всегда и менять ее из-за КНДР, который на данный момент если и союзник нам, то очень ситуативный, никто и никогда не собирался.

Другой вопрос, почему санкции ввели именно сейчас и те, которые от нас добивался Запад. Здесь вариантов гораздо больше — от теневых договоренностей с США до новой попытки Кремля наладить отношения с Трампом, немного ему подыграв. Такой вариант тоже возможен — РФ уже пытались найти общие точки при работе по иранской ядерной программе, которую сейчас топчет Трамп. С тем же результатом мы пытались найти взаимопонимание в Сирии, про Украину и писать неохота — любые попытки призвать к голосу разума натыкались на отборный «псакинг». Вполне вероятно, наше руководство решило, что попытка — не пытка, тем более, что так или иначе, а ядерную бомбу у Кимов все равно отобрать нужно.

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