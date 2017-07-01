/Поглед.инфо/ Странно се държи Европа към Армения. Ако се опитате да "разплете" превратностите на скорошния полускандал между арменските власти и ръководителя на делегацията на ЕС, посланик Пьотър Свиталски (Полша), можем неволно да навлезем в такава джунгла, че ще се чудим защо изведнъж през юни 2017 г. Азербайджан и Турция в делегацията Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) са категорично против създаването в рамките на ПАСЕ на антикорупционен орган? И защо друга европейска структура - ОССЕ, не е попречила на това, което самата тя нарича злоупотреба от страна на Азербайджан с правото си на вето?

Позволете ми да ви напомня, че Свиталски на 15 юни, по време на дискусия на тема: "изборните процеси в Армения: извлечени поуки и следващи стъпки", е решил остро да критикува парламентарните избори през април, предявявайки претенции към ЦИК на Армения и започна да дават "препоръки" до степен, че, да речем, в състава на ЦИК трябва да влезнат представители на силите, които сега се наричат "несистема опозиция."

/рус.ез./

Да, речь о «питающихся» за счёт западных грантов, подачек из посольств западных стран, за счёт всяких «фондов Сороса» и иже с ними, и т.д., и т.п. – пресловутых неправительственных организациях (НПО), или, как тоже стало можно говорить, «некоммерческие организации» (НКО), а также наспех создаваемых «партий» и «блоков» под сиюсекундную политическую конъюнктуру. Не вдаваясь в подробности, также напомню, что власти Армении адекватно отреагировали, напомнив пану Свитальскому, что он дипломат и должен заниматься налаживанием дипломатических отношений, а не давать оценку работе ЦИК-а и других структур Армении. По сути, это был призыв со стороны министра юстиции Армении Давида Арутюняна и вице-председателя Национального Собрания Эдуарда Шармазанова соблюдать политкорректность и не вмешиваться во внутренние дела Армении.

Однако не тут-то было. Не прошло и недели с отповеди официального Еревана, а пан Свитальский выступил с новым заявлением – ответом на обвинения армянских чиновников. Поляк призвал армянские власти, прежде всего, послушать запись его выступления и внимательно ознакомиться с ней, а также прямо напомнил о том, что именно армянские власти обратились к ЕС за помощью в организации честных и прозрачных выборов в Армении. В итоге ЕС выделил 7 млн. евро, тем самым, ЕС не просто помог Армении деньгами, по словам посла, а сделал большой вклад для улучшения избирательной системы Армении. По сути, проанализировав, слова посла о том, что ЕС потратил на избирательную систему Армении 7 млн. евро, осязаемо слышна иная, менее дипломатичная расшифровка: «Друзья, мы заплатили вам, вы сами просили, а сейчас не жалуйтесь. Вмешивались и будем вмешиваться».

Руководитель ЕС в Армении также заявил, что ЕС не будет навязываться, если армянские власти не нуждаются в их присутствии. Конечно же, это прямой ультиматум Армении, который реально звучит так: «Если вы не хотите, чтобы мы вмешивались – мы вообще не будем работать с вами». С кем работать в Армении, ЕС и США всегда найдут. Находить и не нужно, потому что уже многие годы Запад вливает миллионы долларов в общественный сектор Армении, создавая управляемые НПО/НКО и информационные ресурсы (продажные СМИ давно воспринимаются как пресловутая «пятая колонна») и «подкармливая» некоторых чиновников во власти (а это уже «шестая колонна»). Не секрет, что, имея своих людей во власти, а также в общественном секторе, США и ЕС много лет уже пытаются формировать общественное сознание под различные ценностные ориентиры, которые чужды для армянского народа. И надо ж такому случиться – где-то приблизительно через неделю после второго заявления Свитальского именно эти «колонны» в Армении (а там разного сброду – с бору по сосенке…) возобновили болтовню о «скорой бархатной революции» в республике!

Председатель Международной общественной организации гуманитарного развития (Ереван) Арман Гукасян в связи с этим напоминал, что уже не первый год ЕС под патронажем США ставит перед армянскими властями вопрос принятия различных законов, которые не соответствуют армянскому менталитету и никак не стыкуются с армянской действительностью. «Вспомним закон «О семейном насилии», который является основой ювенальной юстиции или различные другие, которые местные НКО пытаются продвигать. Финансируя различные НКО, США и Евросоюз создают мнимый фон общественного мнения, якобы, в Армении ущемляются права жен в семьях, представителей сексуальных меньшинств целый день избивают, права представителей религиозных организаций жестко ущемляются и т.д., - говорит А.Гукасян. - Очевидно, что Армения – одна из самых демократических стран, где представители ЛГБТ не только гуляют по улице, но и проводят шествия, устанавливают в центре города рекламные щиты, представители религиозных организаций круглосуточно раздают литературу и спокойно пропагандируют свои идеи в центральных районах Еревана и других городов. Остаётся пожелать, чтобы власти Армении не позволяли никому вмешиваться во внутренние дела Армении никаким образом, как прямым (заявлениями послов), так и косвенным (мягкой силой в виде институтов гражданского общества)».

Действительно, кому сейчас не известно, что Запад (США и ЕС) по всему миру раздают деньги подонкам, якобы, «в помощь» от развитых стран странам отстающим или развивающимся. Кстати, отсюда и идут эти термины, которые тоже придуманы на Западе, и они означают, что страны, которые развиваются всегда будут находиться в переходном периоде, всегда будут догонять «западный мир». Возникает вопрос: зачем Западу, который сам себя приписал в эталоны, поднимать остальные страны? Давать им деньги на избирательную систему, на развитие демократии или на прогресс гражданского общества. Очевидно, что Запад – это своеобразный «коллективный бизнесмен», который вкладывает, чтобы получить вдвойне, втройне. Именно об этом говорил посол ЕС поляк Свитальский, когда напоминал о вложениях ЕС в избирательную систему Армении. И теперь Запад требует «дивиденды», причём пока – политического свойства, а что будет потом??? «Разденут до нитки» всё население Армении? Прецеденты есть – и в Восточной Европе, и в Греции с Кипром, и в Прибалтике…

Даже заявления Свитальского об отмене визового режима между ЕС и Арменией полны «двойного-тройного дна» - настолько в них отчётливо видны плохо скрытые намёки. Судите сами. Либерализация визового режима между Арменией и ЕС не является вопросом дней или месяцев, необходимо запастись терпением, заявил глава миссии ЕС в Армении. «Мы должны понимать, что этого не произойдёт ни в предстоящие дни, ни месяцы. Необходимо терпение. Вопрос в повестке. Опыт Грузии и Украины показывает, что страна должна принять серьёзный законодательный круг, достичь серьёзных договоренностей. Это должны обсуждать армяне. Не время ли начать думать о подготовке законодательной базы? Если хотите доказать, что в действительности заинтересованы в либерализации, то начните делать домашнее задание», - заявил П.Свитальский. При этом он поздравил Грузию и Украину с отменой виз в ЕС. «Они приняли смелые и правильные решения», - отметил П.Свитальский. Напомнить, чем «отличились» Грузия и Украина, прежде чем им «подарили» лже-отмену визового режима? Ярко выраженной фашиствующей русофобией. Присоединением к антироссийским «санкциям» Запада. И так далее, и тому подобное. Да уж, «серьёзное домашнее задание» раздаёт Запад на постсоветском пространстве, теперь уже – требует фашизма от Армении. Не правда ли, «заманчивая перспектива» для страны, у которой до 2 млн. человек, как минимум, решает свои социально-экономические задачи непосредственно на территории России, а ещё 2 млн. человек более или менее сносно живут, благодаря денежным трансферам от своих родных и близких, живущих и работающих в РФ?..

Конечно, посол ЕС всё же дипломат, и поэтому, по сути, дал понять властям, что он не прочь «поторговаться». Читаем: «Я могу в любое время вовлечься в конструктивный диалог с властями. Я не нуждаюсь в публичных заявлениях для месседжей властям Армении. Публичные заявления предусмотрены для общества, они касаются того, что мы делаем в Армении как Европейский союз. Кроме того, ни одно высказанное мною мнение не оставалось в секрете для моих собеседников и компетентных представителей власти страны». Видимо, бюрократии ЕС мало уже просто официальных переговоров с Арменией, которые, кстати, всё-таки не прерываются. Сейчас чиновники ЕС предлагают армянским властям переговоры-обсуждения в режиме Top Secret. Ничего нового тут нет – Запад всегда пытался и пытается сговориться с властями тех или иных стран…именно за спинами их народов. Мы вам – ещё денежек, а вы нам -…сами догадайтесь что. Ох, да – берите пример с Грузии и Украины!

На этом фоне заявления пана Свитальского об «обеспокоенности ЕС сложившейся ситуацией в зоне карабахского конфликта», честно говоря, вызывают подозрения: а не дал ли Азербайджан (или Турция) взятку пану Свитальскому? Вон ведь – в ПАСЕ скандал с испанским депутатом Педро Аграмунтом не затихает. Летняя сессия ПАСЕ в Страсбурге (26-30 июня), открылась с обсуждения процедуры импичмента замешанного в «Икорной дипломатии» Азербайджана скандального главы данной европейской структуры – этого самого испанца Аграмунта. Член армянской делегации в ПАСЕ, депутат Национального Собрания Армении Наира Зограбян в своём выступлении призвала немедленно начать правовой процесс выражения недоверия Аграмунту. Как сообщают из офиса Зограбян, она призвала также начать расследование с целью изучения мутных историй, связанных с докладами парламентария из Боснии и Герцеговины Милицы Маркович и депутата от Великобритании Роберта Уолтера. Но, извините – чем ЕС или ОБСЕ лучше ПАСЕ? Разве там – не западные или «вестернизированные» восточно-европейцы и разве они – не любят «чёрную икру» или нефтедоллары? Я приведу кое-какие цитаты из выступления Н.Зограбян в Страсбурге: «Дорогие коллеги, для нашей Ассамблеи настал миг истины. Хотя для меня было ожидаемым, что Педро Аграмунт не поведёт себя ни как политический деятель, ни как мужчина и не подаст в отставку. Посему мы должны сохранять приверженность принятому в апреле решению Бюро ПАСЕ и не позволить, чтобы какой-то Аграмунт, отказывающийся принимать решение Бюро и не желающий уйти по-мужски, превратил нашу Ассамблею в клоунаду. Мы должны прямо сейчас начать юридическую процедуру импичмента Педро Аграмунта и очистить ПАСЕ от позорного клейма коррупции и конфликта интересов. Аграмунт – замечательный прецедент, чтобы некоторые тоталитарные страны-члены Совета Европы не осмеливались более подкупать, направлять, диктовать свои интересы какому бы то ни было депутату нашей Ассамблеи или, что гораздо позорнее, председателю ПАСЕ. Аграмунтгейт – хороший прецедент, чтобы некоторые члены нашей Ассамблеи, наконец, поняли, что нефтедоллары переварить невозможно, они рано или поздно застрянут у них в горле».

Но ведь то, что ОБСЕ не предотвратила наглое поведение Азербайджана, что в итоге привело к закрытию Ереванского офиса ОБСЕ, или вот «странное» вмешательство во внутренние дела Армении со стороны Свитальского – разве есть у нас право, да ещё после «Аграмунтгейта», исключать, что враги Армении раздают взятки и в ОБСЕ, и в структурах ЕС? На мой взгляд, нет. Я помню, как 4-5 лет назад шведский депутат ПАСЕ некто стоматолог Ёран Линдгрен в шведской прессе признавался, что брал деньги у Азербайджана на «лоббистскую деятельность» в пользу Баку в евроструктурах. Но вот Баку решил отказать Линдгрену в очередных «траншах финансовой помощи» - и шведский стоматолог обиделся, вот и потянуло на откровения. Тот скандал за рамки Швеции не вышел – сейчас шуму в ПАСЕ намного больше. Однако не исключено, что придётся поинтересоваться и истоками «любви» пана Свитальского к критике Армении и её, и так, кстати, порядком подправленной под пресловутые «евростандарты» избирательной системы. Впрочем, не следует скрывать, что и внутри Армении – своего рода «двойные стандарты». Потому что та же депутат Наира Зограбян (а она представляет оппозиционный блок «Царукян») 22 июня в беседе с корреспондентом ресурса «Новости Армении» заявила, что, мол, конфликт между послом ЕС Свитальским и властями Армении – «буря в стакане воды». «То, что сказал Свитальский, он говорил и раньше. Непонятно, почему власти Армении вдруг решили обидеться. У нас есть серьёзные проблемы, связанные с избирательным процессом, и кроме оппозиции об этом говорили представители самой власти», - пояснила депутат. Зограбян отметила, что посол ЕС внимательно следит за тем, насколько эффективно были затрачены инвестированные Западом средства. Следовательно, представители власти должны сделать выводы из его слов и быть благодарны за то, что он хочет знать, как были потрачены эти самые инвестиции и средства, выделенные на гранты, завершила она.

Вроде бы резон в словах, оценках госпожи Зограбян – есть. И разные представители Запада высказывались о недостатках и проблемах в Армении, и сами власти время от времени то – то признают, то – это, то – третье. Всё верно. И деньги ж ЕС – а не Армении, а кто платит, тот – что? – верно, «заказывает музыку». Вот и заказал пан Свитальский. Но, может быть, той же госпоже Зограбян 22 июня следовало бы быть столь же ответственной, какой она себя зарекомендовала в Страсбурге 26 июня? Всего 4 дня разницы – а какие трансформации в решимости! И слова справедливые. Неужели в Ереване 22 июня ну никак не могло прийти в голову, что подкуп и коррупция – реалии не только в ПАСЕ, но и в той же ОБСЕ, в «комиссариатах» и «посольствах» ЕС, и т.д., и т.п.? Или же в Ереване «требовали» в оценках конфликта «власти Армении – Свитальский» продемонстрировать оппозиционность представительницы блока «Царукян»? Не берусь судить. Но обращаю внимание на то, что ведь госпожа Зограбян – не просто депутат армянского парламента и не просто представительница Армении в ПАСЕ, а… глава Постоянной парламентской комиссии по евроинтеграции. Ларчик просто открывается – не хочется портить личных отношений с евро-чинушами?

Хочу также напомнить слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 23 июня, которые он произнёс в интервью белорусским СМИ. Оказывается, есть желающие превратить программу «Восточное партнерство ЕС» в антироссийскую затею. «Кстати, мы говорили нашим партнёрам и на постсоветском пространстве, в том числе партнёрам из Республики Беларусь и нашим евросоюзовским коллегам в ходе контактов с ними, что мы бы не хотели, чтобы вот и известная программа «Восточное партнёрство» использовалась для того, чтобы ставить так называемые фокусные страны перед ложным выбором», - сообщил он. По его словам, РФ была готова с самого начала сотрудничать с проектом «Восточного партнерства ЕС», предлагала Брюсселю «поискать проекты, которые в рамках этой программы будут объединять страны ЕС, страны, которые являются фокусными в рамках «Восточного партнёрства» и которые также включали бы в себя участие Российской Федерации». «С тех пор мало чего получилось, к сожалению. Но мы не делали из этого трагедию, хотя мы знаем, как кое-кто хочет этот, в принципе, нацеленный на достижение полезных результатов процесс опять превратить в антироссийскую некую затею», - добавил Лавров.

Вот так. Проводим параллели между намёками пана Свитальского и констатацией главы МИД России об антироссийскости плана ЕС по «Восточному партнёрству», в которое входит и Армения – и, извините, всё встаёт на свои места. Два из участников этого «Восточного партнёрства» - как раз Грузия с Украиной, прилежно «выполняли домашнее задание» от ЕС. И мир видит, к чему это привело. А вот и депутат парламентской фракции блока «Царукян», член правления АОД Арарат Зурабян начал стращать своё население. (Кстати, того самого АОД, которое по сей день с омерзением и отвращением в Армении, как говорится, поминаю всуе и так, и сяк.). «Ни-ни», ни в коем случае не отказываться от евроинтеграции! – проповедовал сей политик 23 июня в интервью «Первому армянскому информационному». Мол, «если мы откажемся от подписания такого рода уже парафированного документа, то мы встаём на путь Северной Кореи». Что за странная логика, если это можно назвать логикой? А, может быть, Китая или Ирана? Ну и чем пути развития Китая и Ирана хуже, чем судьба Прибалтики или Болгарии в рамках ЕС? Но зачем представителю бывшей правящей партии, отличавшейся тем, что прилежно служила интересам США и Израиля, который был любезно включён в состав парламентской фракции того же блока, который представляет и госпожа Н.Зограбян, в 2017 г. не продолжить служению Золотому тельцу, обеспечивавшему и ему, и его АОД безоблачное существование, да ещё с массовыми нарушениями прав и свобод человека в стране, в том числе и в сфере избирательных процессов (1992-97 гг.) – то есть Западу? Вполне нормально для такого типа политиков.

В заключение вновь вернусь к странным «совпадениям во времени» между июньскими заявлениями посла ЕС в Армении и «предъявой» ряда оппозиционных кругов республики о подготовке к «бархатной революции». Как сообщают СМИ, в резолюции, принятой по итогам состоявшегося 25 июня съезда партии «Жарангутюн» («Наследие»), говорится, что «отсутствие общереспубликанских выборов в течение ближайших пяти лет вынуждает нас готовиться к бархатной революции». Лидер партии, экс-министр иностранных дел и гражданин США Раффи Ованнисян пояснил, что поводом к уличной борьбе может стать решение президента Армении Сержа Саркисяна в 2018 г. о том, чтобы остаться во власти, передает армянская служба «Радио Свобода». «Мы должны подготовиться, сотрудничать, искать формулы борьбы, чтобы, наконец, получить желаемое нами государство», - сказал он. Кому – нам? Проамериканским кругам? Людям, готовым исполнять роль марионеток США? Если идём «по следам» слов пана Свитальского, то – да, глядите на Грузию и Украину… «Жарангутюн» намеревается летом провести переговоры с другими силами о создании консолидированного широкого оппозиционного фронта. Раффи Ованнисян предлагает также создать союз партий. «Мы открыты для сотрудничества с парламентскими силами, а также со всем внепарламентским блоком, который видит, что так продолжать отныне нельзя», - сказала он. Со-руководитель предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО), полностью провалившегося на выборах в апреле, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян высказался за широкую консолидацию, однако не открыл скобки относительно того, в каком именно формате это будет происходить, добавив, что «сотрудничество, тёплые отношения, безусловно, продолжатся». Другой со-руководитель предвыборного блок, лидер партии «Амахмбум» («Консолидация»), тоже экс-министр иностранных дел и тоже гражданин США, Вардан Осканян пока не рассматривал сценарий укрупнения партий. В ответ на вопрос о том, является ли он сторонником объединения его партии и «Жарангутюн» и готов ли начать уличную борьбу, он отметил, что «не готов сегодня давать какие-либо комментарии»…

А тем временем 26 июня всё тот же пан Свитальский нам ясно даёт понять, на что сделает ставку Запад. ЕС выделил 2 млн. евро на осуществление программы BRIDGE for CSOs («Мост для ОО»), направленную на развитие общественных организаций в Армении. «В Армении более 4 тысяч общественных организаций и около 5 тысяч фондов. Это очень большой потенциал для Армении, и она может гордиться активностью гражданских организаций», – сказал он на официальном открытии программы. По его словам, благодаря данной программе будет построен крепкий мост между общественными организациями Армении и диаспоры. Он также подчеркнул, что для делегации - большая честь работать с общественными организациями и партнёрами, в частности, с главным партнёром по проекту – Армянским всеобщим благотворительным союзом (The Armenian General Benevolent Union - AGBU). Что ж, вот и посмотрим, а не окажутся ли члены тех НПО/НКО, которым и «распределят» эти самые 2 млн. евро помощи ЕС, среди «уличных демократов» напророченной Раффи Ованнисяном «бархатной революции» в 2018 году…

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