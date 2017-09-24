/Поглед.инфо/ На 23 септември 2017 г. 114 държави - сателити на САЩ, подкрепиха идеята на "великата държава" Лихтенщайн ООН да ограничи използването на вето от постоянните членове на Съвета за сигурност. Понастоящем Руската федерация, Обединеното кралство, Съединените щати, Китай и Франция имат право на вето в Съвета за сигурност на ООН.

Защо това е необходимо на световния хегемон - не се прикрива. Именно поради наличието на вето, хора все още живеят в Донецк, Луганск, Дамаск и Каракас. Едновременно с разговорите за "ограничаване правото на вето", върви дискусия за мироопазващата мисия за ограничаване геноцида в Донбас - украински вариант за изпращане мироопазващи сили там, по примера на Сръбска Крайна. Както е известно, САЩ поддържа тази опция, според която "миротворци" от НАТО заемат границата на Донбас с Русия, контролират разоръжаването на опълчението, и след това за "връщането на Украйна в нейната териториална цялост." Колко десетки хиляди жители на непризнатите републики ще бъдат убити, хвърлени в затвора или изнасилени в този случай, ООН няма да се интересува. В Сръбска Крайна, от 500 000 сърби, след изпълнението на "плана" на САЩ, останаха 5000 и отговорност за избиването и прогонването на сърбите не са понесли нито Бил Клинтън, нито Олбрайт нито хърватски генерали. Напротив, сръбските лидери, които са "виновни" за това, че са сърби, бяха дадени на съд в Хага. Заради ветото, все още не са влезли в сила санкциите срещу президента на Венецуела Мадуро, в чийто нефт отдавна се взират САЩ. Да, и да променят положението в Сирия, което САЩ губят, би било хубаво за тях.

/рус.ез./

«Как задумывали основатели данной организации, мы должны работать вместе, чтобы сообща противостоять тем, кто угрожает нам хаосом, нестабильностью и террором. Сильные суверенные государства позволяют другим странам с разными ценностями, разными культурами и разными мечтами не просто сосуществовать, но работать бок о бок на основе взаимоуважения», — заявил Трамп в стенах ООН. И как истинный американец, тут же наплевал на свои слова, начав делать все наоборот — ломать последний оплот суверенитета большинства стран, не зависимых от Запада.

При всей неповоротливости ООН, именно право вето, а точнее, его наличие у России, во многом не давало миру скатиться в малые и большие войны последние 70 лет. Ведь нужно понимать, что постоянные члены Совета Безопасности – это не только страны-победители во Второй мировой войне — все они входят в так называемую «ядерную пятерку» и «реформа», при котором Совбез теряет свои реальные рычаги означает разрушение всей системы международной безопасности и прежде всего системы международно-ядерной безопасности. Надо сказать, что Россия пользуется своим правом далеко не так часто, как об этом истерит Запад. Только за первые 10 лет деятельности ООН СССР применял свое право вето 79 раз, установив абсолютный рекорд. После распада Союза Россия, став постоянным членом Совбеза ООН, воспользовалась правом вето почти 20 раз. В марте 2014 года Россия заблокировала резолюцию, которой "референдум" в Крыму признавался незаконным. В июле 2015 года РФ отклонила предложение по созданию международного трибунала для уголовного преследования виновных в катастрофе малазийского Boeing MH-17. Далее было применение Россией права вето к резолюции по Сирии, после чего французы и верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступили за «ограничение права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН». Однако, тогда все на обсуждении и закончилось. Теперь уже дело дошло до резолюций.

И ведь даже не скрывается, что нынешняя резолюция направлена на то, чтобы снизить роль России и Китая в международной политике и закрепить глобальное лидерство за собой и главное — лишить своих союзников возможности уклониться от участия в военных авантюрах. Если будет постановление Совбеза о дружном нападении на КНДР, то все кто вышел из строя — пособники Кима. И если русским с китайцами уже давно «по барабану», чего там о них думает премьер Люксембурга, то вот немцам и голландцам уже придется отправлять солдат под бомбы корейцев — идеальная система для США, объявлять войны кому захочется и воевать там чужими руками, да еще и платить «союзников» за это заставлять. По факту мы имеем узурпацию и развал ООН со стороны Запада, с его мечтаниями на мировое господство.

Впрочем, это все уже было — Адольф Алоизович уже создавал свой вариант Евросоюза, развалил «Лигу нации» и объявил об избранности собственной нации и Запада. Чем все закончилось в прошлый раз, у нас помнят хорошо, а вот на Западе отчаянно пытаются забыть и переписать — слишком уж явные параллели напрашиваются.

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