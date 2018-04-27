/Поглед.инфо/ Според официално съобщение на агенция „РИА Новости”, позовавайки се на източник от отбранително-промишления комплекс на Руската федерация, в момента се извършва ускорена работа по възстановяване на техническата боеспособност на тежкия крайцер-авионосец „Адмирал Кузнецов”.

Освен това, според бившия началник на Главния щаб на руския военноморски флот адмирал Виктор Кравченко, корабът ще бъде значително модернизиран. По-специално, той ще бъде оборудван с нови ударни противокорабни оръдия, нови комплекси за противовъздушна отбрана, нови писти за кацане на самолети. Според Кравченко, всичко това ще удължи живота на кораба с още 10 години.

Така че комините на "Адмиралът от флотата на Съветския съюз Кузнецов" отново ще димят по траверсите на Англия, за да вижда старата бабичка и да помни: "Ето ме, аз идвам!"

(рус.ез.)

Крейсеру «Адмирал Кузнецов» станет еще проще пугать Англию

Министерство обороны России заключило контракт с Объединенной судостроительной корпорацией на ремонт тяжёлого авианесущего крейсера (ТАКР) "Адмирал Кузнецов". Формально, как изложено в сообщении РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, будут проведены массированные работы по восстановлению технической готовности крейсера. Котлы у него всё же требуют серьёзного ремонта. Но кроме этого, по словам бывшего начальника Главного штаба Военно-морского флота РФ адмирала Виктора Кравченко, корабль довольно существенно модернизируют. В частности, он получит новое ударное противокорабельное оружие, новые комплексы ПВО, новые посадочные устройства для самолётов. По мнению Кравченко, всё это позволит продлить срок службы корабля ещё на 10 лет.

Рассчитан ремонт на два года – уже в 2021-м крейсер должен вернуться в строй.

Заменят почти всё, полагают профессионалы Что конкретно будут чинить и менять в этом плавучем городе длиной больше 300 метров, шириной 72 м и высотой 64 м, с "населением" под 2 тысячи человек?

Источник "Царьграда" в связанных с флотом кругах, предупредивший, что в приказы и техзадания не посвящён, но информированный достаточно хорошо, ответил на этот вопрос лаконично: "Всё".

На самом деле не совсем так, поправился он: "Корпус прежний остаётся, измерения, в основном, прежние".

В остальном логика работ заставит поменять почти всё, дал понять собеседник, снова оговорившись, что "ещё не всё заявлено, что там будет", и не очень понятно, какую концепцию ремонта специалисты избрали. Но поскольку "Кузя" – не просто авианосец, а авианесущий крейсер, то есть оружие ударное, - то можно быть уверенным, что чисто технических ремонт непременно дополнится модернизацией вооружения и увеличением технических и боевых возможностей корабля.

«Из очевидного, - отметил специалист, - ясно, что будут аэрофинишёры менять. В сирийском походе они проявили себя не очень надёжно, раз мы на них самолёты теряли. Ясно, что будут менять, скорее всего, котлотурбинные установки. Как минимум, их необходимо серьёзно модернизировать, ставить новую управляющую, контрольно-измерительную аппаратуру и так далее. Наверняка поставят новый вспомогательный дизель, чтобы больше энергетики появилось, чтобы больше можно было разместить дополнительных устройств. Связь новая, радиолокация новая, с фазированной решеткой по возможности. Средства РЭБ». Весьма вероятно, отметил специалист, что на "Адмирале Кузнецове" будет заменено и авиакрыло, а также обеспечено базирование новых вертолётов. Как ожидают моряки, здесь будут размещать К-52К "Катран" вместо Ка-27 и Ка-29. Тем более что в сирийском походе эти новые ударные вертолёты прошли испытания. В боевых условиях были опробованы и новые палубные истребители МиГ-29К/КУБ, коими, надо полагать, и будут заменены нынешние Су-33.

«Я не уверен, что они могут что-то придумать насчет самолётов радиоразведки. Желательно, но, скорее всего, на этом лёгком авианосце нельзя будет их разместить, - продолжил информатор "Царьграда". - Но очевидно, что "Кузнецова" захотят оснастить новыми возможностями на базе модульной системы: для разных задач будут возникать разные конфигурации и этого авиакрыла, и бортового оружия. Так что, скорее всего, будет попытка модульный принцип применить хотя бы частично - потому что это наш единственный авианосец, и он ещё долгое время он будет единственным, а задачи уже сегодня возникают самые разные. От работы по берегу до реального участия в локальной войне, в том числе в конфликтах военно-морского профиля». Какое вооружение напрашивается Здесь, понятное дело, речь идёт о нынешнем штатом вооружении "Кузнецова".

Во-первых, это 12 пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса П-700 "Гранит" – сверхзвуковые ракеты с дальностью полёта около 550 км просто напрашиваются на замену их "Ониксами", "Калибрами", а то и сразу гиперзвуковыми 3M22 "Циркон".

Зенитно-ракетный комплекс "Кинжал" (24 пусковые установки, боезапас 192 ракеты) может быть замещён комплексами С-300ФМ "Форт". Подустарел зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик", а очень хорошо проявил себя в Сирии "Панцирь-С", у которого есть морская модификация "Панцирь-М".

Словом, современный российский ОПК представляет армии и флоту очень широкие возможности по вооружению. Надо полагать, не оставят без новейших систем и старичка "Кузю". Тем более что после ремонта и модернизации он уже и не старичком будет.

Так что подымит ещё "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на траверзах Англии, чтобы видела старушка и запоминала: "Здесь я иду!"

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