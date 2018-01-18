/Поглед.инфо/ Украински учени са установили пряка връзка между украинската нация и зороастрийците; открили са "корените" на Христос и Буда в украинския град Чернигов, а основаването на Киев – от кралица Ева, която именно за това била изгонена от Рая.

Пръв за това заговори майданният политолог Александър Палий. Според него, налице са значими аргументи в полза на факта, че Великобритания е част от Украйна. Първо, към края II век от н.е., за защита на северния вал, римляните заселват във Великобритания 5 500 сарматски наемници. (За справка, сарматите или скитите са ираноезичен народ, обитавал в античността територията на днешна южна Русия и Украйна).

Вторият "аргумент" на украинския "политолог" произтичал от легендарният крал Артур и неговите рицари – тежковъоръжените конници, са типичните за сарматите «катафрактарии», но не и за местното келтско население. Трето, легендата за меча "Ескалибур", която трябвало да бъде изваден от камък, за да стане човек цар, е твърде сарматска по мотиви. В допълнение, местните филолози откриват в Обединеното кралство много имена на местности, вероятно от сарматски произход...

(рус.ез.)

«Король Артур - потомок казаков, а Британщина – часть Украины»

Украинство пожирает планету: туземные ученые уже установили прямую связь между скачущей нацией и зороастрийцами, доказали, что Христос и Будда имели черниговские «корни», а Киев основала царица Ева, выгнанная за это из Эдема.

Осталось еще определить происхождение мадагаскарских пингвинов и японских самураев. Впрочем, нет, с самураями все понятно: это тоже древние украинцы, так как это племя самаров. Точно так же, как грузины вышли из колена гуцулов, но по дороге потеряли трембиты. Именно поэтому сразу после майдана древние шумеры призвали детей гор на помощь в сфере государственного строительства.

Ну, а теперь древние зороастрийцы решили «подвинуть» и самих Виндзоров, доказав, что «Британиянаша», раз уж с Крымом промашка вышла. Сейчас потомки шумеров популяризируют идею о том, что легендарный король Артур – сармат, то есть - потомок казаков.

Первым об этом заговорил майданный политолог Александр Палий. По его мнению, аргументы в пользу того, что Британия была частью Украины не то что однозначные, но весомые. Во-первых, римляне действительно в конце 2 ст. н.э. поселили в Британии 5500 сарматских наемников-кавалеристов для защиты северного вала. Во-вторых, легендарный Артур с его рыцарями – тяжелые воины конники, типичные для сарматов так называемые «катафрактарии», и нетипичные для местного кельтского населения. В-третьих, легенда с мечом «Эскалибуром», который нужно было извлечь из камня чтобы стать королем, слишком сарматская по мотивам. У сарматов, как и у скифов, существовал культ меча, культовые мечи на вершине жертвенников. Ну и, вдобавок, местные филологи нашли в Великобритании немало собственных названий местностей, возможно, сарматского происхождения. «Все это довольно смутно. Но, теоретически, вполне могло быть, так как зафиксированное в письменных источниках число сарматских наемников – очень немалое для острова», - считает Палий. Видимо, англо-саксы решили за недорого скупить стратегические украинские предприятия, поэтому не нашли ничего иного, как польстить скакунам и позволить смелые исторические аллюзии. Почему нет?

Американцы дарят туземцам бусы и зеркальца, британцы «делятся» культурным слоем. Тем более, это бесплатно. «Вот эти все шумерские народные сказки и король Артур - сармато-украинец... как-то мелко. Я считаю, нужно раз и навсегда четко заявить: все на свете или украинцы, или их потомки. Ну, кроме Путина, конечно. На роль спикеров тут отлично подойдет казак Гаврылюк, а когда устанет - Шкиряк и близнец его Зорян. Как–никак, а лучшие умы единой Украины», - считает Михаил Павлив. А Владимир Корнилов отмечает, что его всегда поражает в бредовых байках украинских «историков» одно: как шумеро-украинцы умудрились окультурить весь мир от Америки до Японии, но при этом остались чуждыми своим ближайшим соседям - московитам? Хотя удивлять должно другое: как это «носители кастрюль» построили такое счастливое будущее в Великобритании и других странах, осчастливленных их предками, а свою никак довести до ума не могут?Но вообще, чем глубже в государстве дупа, тем более величественную историю ему рисуют Палии, Русланы и Бебики. Механизм компенсации, что ли... Ведь сказал же когда-то Шопенгауэр: «Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит».

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