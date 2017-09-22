/Поглед.инфо/ В продължение почти на два века руските княжества са поставени под зависимостта на татарските ханове. Постепенно, по инициатива на великия московски княз Дмитрий Иванович, през 1374 г. в Переяслав князете решават да консолидират действията си и да престанат да плащат „дан” на завоевателя. Което принуждава хан Мамай да поведе войските си срещу непокорните руснаци. Но войските му са разбити през 1380 г. на Куликовското поле от обединените сили на руските княжества.

Битката се води с ожесточение през целия ден. И двете страни претърпяват тежки загуби. Изходът от битката е решен от резервния полк на Владимир Андреевич и Дмитрий Боброк, скрит в засада в близката гора. Хан Мамай не дочаква пълното поражение и бяга от бойното поле с остатъците от армията си. След като научава за поражението му, литовския княз Ягейло, който е съюзник на хана и се намира на 40 км от Куликово, „с цялата си сила литовска, побегна назад с велика скорост, без да е гонен от никого”, пише летописецът.

Победата при Куликово поставя началото на нов етап в историята на Русия. С тази победа, по думите на Лев Гумильов, „започна осъзнаването на руснаците като цялост и утвърждаването на руското национално самосъзнание”.

В средновековните хроники се съобщава, че битката е станала в деня на празника на Рождество Богородично, затова според православната традиция 21 септември е увековечен с правителствен указ като Ден на руската воинска слава.

(рус.ез.)

Куликовская битва: День воинской славы России

Ордынский правитель Мамай, запланировавший масштабный поход на Русь, был разбит русскими дружинами на Куликовом поле.

В средневековых источниках сообщается, что Куликовская битва состоялась в праздник Рождества Богородицы, для православного мировоззрения связывать хронологию исторических событий с событиями священной истории является традиционным. Поэтому правительственное постановление отмечать День воинской славы России – победу в Куликовской битве 21 сентября, выглядит хоть и необычным, но является обоснованным.

К 1380 году русские княжества уже полтора столетия пребывали в зависимости от Орды: князья и духовенство регулярно ездили в ставку ордынских правителей для подтверждения своих полномочий, русские люди отдавали последнее, чтобы заплатить кочевникам дань. Все выступления против ордынцев жестоко подавлялись, консолидировано действовать против Орды русские князья стали при Дмитрии Ивановиче, великом князе Московском.

Его инициативу о совместных действиях против Орды поддержали другие князья на съезде в Переяславле в 1374 году. Москва перестала платить «выход» завоевателям, что привело к серии боевых столкновений. Сначала Мамай разорил нижегородские пределы. В ответном походе весной 1377 года объединенные русские дружины вторглись на подконтрольные Орде территории в Волжской Булгарии и принудили местных правителей к выплате дани.

Далее было сражение на Пьяне, в котором русские дружины, потеряв бдительность, с позором проиграли сражение, ставшее для них бойней. Но уже в следующем году на реке Вожа русская рать под командованием Дмитрия Донского разгромила ордынского царевича Бегича. Это было первое поражение для войска, направленным правителем Орды.

В ответ Мамай стал готовить великий поход на Русь, на его стороне были литовский князь Ягайло, а также черкесы, аланы, ясы, кавказские евреи и армяне наряду с другими наемниками. К Орде, желая обезопасить свое княжество от первого удара, присоединился Рязанский князь Олег. Поход на Русь темник Мамай возглавил лично.

Известия о движении кочевников Москва получила в середине июня, великий князь, оценив донесения разведки, стал готовиться к войне. Гонцы были разосланы во все княжества, по свидетельству летописца на призыв Дмитрия Ивановича откликнулись «все князья русские».

Перед походом князь Дмитрий посетил преподобного Сергия Радонежского, именуемого игуменом земли Русской. Святой благословил Дмитрия, сказав: «Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое отечество с великой честью вернешься».

В помощь князю старец дал двух иноков Пересвета и Ослябю, до поступления в обитель они были искусными воинами. Этим символическим действием преподобный Сергий показал, что русские люди выходят на битву не с обычным противником, и что борьба носит метафизический характер. Поединок православного воина Пересвета с богатырем Челубеем, адептом культа насилия и крови, свидетельствует об этом.

Ободренный благословением преподобного Сергия, Дмитрий Иванович отправился в Коломну, где собрались дружины. 40-70 тысячам русских воинов предстояло сразиться с превосходящими в 2-3 раза силами противника.

Чтобы не допустить соединения Мамая с литовцами, русское войско спешно вышло из Коломны. Князь Дмитрий перебрался через Оку, прошел через рязанские пределы, подошел к Дону и близ устья реки Непрядвы переправился через него. Сколоченные мосты были разобраны, нужно было обезопасить собственный тыл от литовцев и рязанцев.Тем временем кочевники подходили к лагерю русских, встреча произошла на рассвете, летописец, чтобы подчеркнуть контраст между двумя ратями, говорит, что вид татар была мрачен и темен, а доспехи русских блистали на солнце.

В центре русского войска находился большой полк московского князя, на правом фланге – полк князя Андрея Ольгердовича, на левом – князей Феодора Моложского и Василия Ярославского, в дубраве стоял засадный полк.

После поединка Пересвета с Челубеем, завершившегося смертью обоих, началась ожесточенная битва. С переменным успехом она продолжалась весь день. Обе стороны несли большие потери, исход решил удар засадного полка Владимира Андреевича и Дмитрия Боброка. Татар загнали в реку и добили, резервов у противника не было, поэтому удар засадного полка стал финальным.

Мамай не стал дожидаться полного разгрома своего войска, и бежал с поля битвы. Узнав о его поражении, князь Ягайло, находившийся в 40 километрах от Куликова поля, как сообщает летописец, «со всею силою литовскою побежа назад с великой скоростью, никем же гоним».

Победа была полная, но она досталась дорогой ценой. Несколько дней русские воины собирали и хоронили своих товарищей. Тем не менее, день Куликовской битвы стал началом нового этапа в истории Руси. С этой победы, по выражению Льва Гумилева, началось «осознание русскими себя как целостности и утверждение русского национального самосознания».

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