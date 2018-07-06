/Поглед.инфо/ Това се случи поради нарушаване на въздушното пространство на Съветския съюз в района на южните Курилски острови от американска страна. Проблемът беше урегулиран, въпреки че по това време налице бе сложна геополитическа ситуация.

Причините бяха рязката ескалация на американската агресия във Виетнам и напрежението в Чехословакия, които западните спецслужби умело засилваха.

Много американски медии през пролетта и лятото на 1968 г. си задаваха въпроса: дали новото съветско ръководство ще продължи военната политика на Хрушчов, който съкрати въоръжените сили на СССР и ликвидира съветските военни бази в Китай, Финландия и Румъния?

Характерното бе, че тези въпроси най-често звучаха в навечерието на американската военна провокация в района на Курилските острови.

Видимо, американските експерти не хранеха особени илюзии по този въпрос, тъй като точно тогава СССР увеличи военно-техническата помощ за Северен Виетнам и Египет, а също засили военните контингенти в Източна Европа. При това се отбелязваше, че продължаващото изостряне на съветско-китайските отношения и ситуацията в Чехословакия, едва ли ще позволят на Москва да вземе решение за открита военна конфронтация със Съединените щати.

Но всичко това бяха теоретични догадки, които трябваше да бъдат проверени на практика; именно тогава беше провокиран инцидентът с американския полет 253А.

(рус.ез.)

Курильский инцидент

Случилось это по вине американцев, которые нарушили воздушное пространство Союза в районе южных Курил. Ситуацию удалось урегулировать, несмотря на то, что в тот период сложилась непростая геополитическая ситуация. Причинами стали резкая эскалация американской агрессии во Вьетнаме и напряженность в Чехословакии, которую искусно подогревали западные спецслужбы.



Многие американские СМИ весной и летом 1968-го задавались вопросом: продолжит ли новое советское руководство военную политику Хрущева, сокращавшего вооруженные силы СССР и упразднившего советские военные базы в КНР, Финляндии, Румынии? Характерно, что эти вопросы наиболее часто зазвучали именно в канун американской военной провокации в Курильском регионе СССР.



Но, видимо, американские эксперты не строили на этот счет особых иллюзий, так как именно тогда СССР увеличивал военно-техническую помощь Северному Вьетнаму, Египту, а также усиливал военные контингенты в Восточной Европе. При этом отмечалось, что продолжающееся обострение советско-китайских отношений и ситуации в Чехословакии вряд ли позволят Москве решиться на открытую военную конфронтацию с США.



Но это все были теоретические выкладки, которые еще нужно было проверить на практике, тогда-то и был спровоцирован инцидент с американским авиарейсом 253А.



Он произошёл на южнокурильском участке воздушного пространства СССР. Самолёт Douglas DC-8 Super 63CF авиакомпании Seaboard World Airlines (США) ранним утром 1 июля вылетел с военной базы МакКорд (тихоокеанский штат Вашингтон). Его конечным пунктом была военная база США в Йокоте (вблизи Токио). На борту самолёта находились 214 военных, направлявшихся в Южный Вьетнам, и 24 члена экипажа. Но «Дуглас» явно преднамеренно нарушил воздушную границу СССР: сперва он пролетел над Командорскими островами, затем по самой линии центрально- и южнокурильского участка этой границы. Заметим, что США с мая 1952-го не признают советского суверенитета в Курильском регионе, и этого, по логике Вашингтона, было достаточным юридическим обоснованием для того, чтобы проверить на прочность суверенитет СССР на Курилах.



…Штаб Дальневосточного военного округа в Хабаровске получил сообщение, что воздушное пространство СССР нарушил иностранный самолет, который на 200 км углубился в советскую территорию и летел непосредственно над россыпью Курильских островов. Из Хабаровска последовал приказ: «Посадить!».



По тревоге была поднята пара истребителей МиГ-17. Они пытались принудить «Дуглас» к посадке, но тот не только продолжал лететь прежним курсом, но и, набрав необходимую высоту, укрылся в облаках Однако вскоре подоспела еще пара перехватчиков-МИГов, после чего в «Дугласе» проявили «уступчивость» сразу после того, как была дана предупредительная очередь из вооружения одного из МИГов, трассы прошли перед носом американца. Применять оружие непосредственно против американского нарушителя советская сторона, по понятным причинам, не стала.



Командир «Дугласа» Джозеф Тозолини положил машину на курс, обозначенный советскими перехватчиками. Самолет был принужден к посадке на 2,5-километровой бетонной полосе аэропорта «Буревестник» на острове Итуруп.



Советская сторона решила не раздувать конфликт. По заверениям посольства США в СССР и авиакомпании Seaboard World Airlines, которой принадлежал «Дуглас», граница была нарушена якобы непреднамеренно из-за ошибки навигационного оборудования. Правда, японские авиадиспетчеры информировали Д. Тозолини об отклонении более чем на 130 км на запад от маршрута, т.е. в сторону СССР. Тем не менее американские ВВС в Японии и на Гуаме днём 1 июля были приведены в повышенную боеготовность. Но советская сторона приняла объяснения американцев.



Утром 4 июля задержанный самолет был полностью заправлен, ему разрешили взлет, и он взял курс на Сайгон. Куда и прибыл в тот же день, но, подчеркну, после остановки на Тайване для дозаправки. За что китайские СМИ обвинили Москву в «новом факте соглашательства с США и потворствовании американской агрессии во Вьетнаме». Добавлю, что ВМС и ВВС США в те времена неоднократно нарушали границы КНР, в ответ Пекин направлял Вашингтону сотни «серьезных предупреждений» и гневные заявления центрального информагентства «Синьхуа» или МИД.



Кстати, именно в июле 1968-го началось новое наступление войск США против южновьетнамских партизан; одновременно участились американские бомбардировки и обстрелы Северного Вьетнама (ДРВ). И хотя советская и китайская военно-техническая помощь ДРВ нарастала с весны 1968-го, реакцию СССР на тот инцидент в США, по оценкам ряда американских и южновьетнамских СМИ, расценили как своего рода сигнал Москвы к диалогу с Вашингтоном по вьетнамской проблематике. Дескать, «Дуглас» с американскими военными следовал во Вьетнам, а советская сторона, в конечном итоге, не стала тому препятствовать. К тому же все участники того инцидента понимали, что происшедшее не было случайностью, связанной с навигационной ошибкой.



Дело не только в предупреждении японских диспетчеров, проигнорированном «Дугласом». Командир судна Д. Тозолини на Итурупе официально извинился за нарушение воздушного пространства СССР, а по прибытии на Йокату отказался – тоже официально от этих извинений… Нетрудно предположить, что если бы «Дуглас» был сбит или потерпел аварию при посадке либо при взлёте с советского аэродрома, Вашингтон наверняка обвинил бы в случившемся Москву и тогда, возможно, мог быть реализован некий военный сценарий или часть его, что было одинаково опасно для мира в тот взрывоопасный период.



Будучи приверженным разрядке в международных отношениях, СССР вместе с тем подтвердил решимость защищать свой суверенитет. Причем спокойно, уверенно, даже без намека на демонстрацию военной силы, не давая никакого повода США для открытого конфликта, который мог вовлечь в свою орбиту и других участников.



Напомним в этой связи, что в сферу действия японо-американского военного союза, определенного «Договором безопасности» от 1960 года, к настоящему времени включены остров Тайвань, Тайваньский пролив, острова Южно-Китайского моря, Филиппины, весь Корейский полуостров, а также... южная часть Сахалина и весь Курильский архипелаг.

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