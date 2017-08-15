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Лакеи вечные Европы,

Ее духовные рабы,

Вы извратили отчий опыт

И предков предали гробы.

По прихоти дурной холопы,

Прислужники чужих затей,

Вы сделались дерьмом Европы,

Вы полюбили свист плетей.

Вы предавали Русь стократно,

Чужому — вверившись — уму.

Вас Русь прощала, но обратно

Тянули шею вы к ярму.

Вам Родины милей — чужбина.

И суждено вам потому

Знать волю...

........................только господина!



И вечно кланяться ему.





Стихотворение называется: Так называемой Галицкой элите. Написано 23 октября 2003 года. Автор Елена Фоминична Лаврентьева. Е.Ф.Лаврентьева родилась в Омской области, поступила в Карагандинский педагогический институт, затем перевелась в Донецкий педагогический институт. Там по комсомольской путевке после армии на шахте Донбасса работал её брат. Она поэт, прозаик, публицист, автор двадцати книг.

Приведенное в вопросе стихотворение нередко в рунете приписывают А.С.Пушкину.

Кому можно сегодня адресовать это стихотворение - очевидно без лишних слов.

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