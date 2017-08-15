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Лакеи вечные Европы,
Ее духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт
И предков предали гробы.
По прихоти дурной холопы,
Прислужники чужих затей,
Вы сделались дерьмом Европы,
Вы полюбили свист плетей.
Вы предавали Русь стократно,
Чужому — вверившись — уму.
Вас Русь прощала, но обратно
Тянули шею вы к ярму.
Вам Родины милей — чужбина.
И суждено вам потому
Знать волю...
........................только господина!
И вечно кланяться ему.
Стихотворение называется: Так называемой Галицкой элите. Написано 23 октября 2003 года. Автор Елена Фоминична Лаврентьева. Е.Ф.Лаврентьева родилась в Омской области, поступила в Карагандинский педагогический институт, затем перевелась в Донецкий педагогический институт. Там по комсомольской путевке после армии на шахте Донбасса работал её брат. Она поэт, прозаик, публицист, автор двадцати книг.
Приведенное в вопросе стихотворение нередко в рунете приписывают А.С.Пушкину.
Кому можно сегодня адресовать это стихотворение - очевидно без лишних слов.
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