Легендарният американски журналист Сиймур Хърш даде интервю за The Independent, в което сподели своето мнение относно такива въпроси като намесата на Русия на изборите в САЩ, отравянето на Сергей Скрипал и терористичните актове от 11 септември.

Авторът на статията в британското издание отбелязва, че Сиймур Хърш става един от най-известните американски журналисти от ХХ век, когато пише за клането в Ми-Лай по време на Виетнамската война, а също така става първият, който съобщава на света за жестокото отношение на американските военни с иракските пленници в затвора „Абу Гариб“ по време на войната в Ирак.

„Историята около Ми-Лай открива жестокостта, безнравствеността и чудовищността на американската военна машина, разпалвайки антивоенното движение“, отбелязва авторът.

През 70-години Хърш, като основен журналист на вестник The New York Times, осветява аферата „Уотъргейт“ и прави известни за обществото тайните бомбардировки на Камбоджа от американското правителство. При това едно от своите главни постижения той смята предаването на гласност на програмата за следене на ЦРУ.

„Той винаги е бил трън в очите на естаблишмънта“, охарактеризира го авторът на статията.

Но и сега, на 82 години Хърш не губи интерес към най-важните събития от международната политика. Така, в рамките на интервюто той не можа да не обърне внимание на толкова насъщен въпрос като предполагаемата руска намеса в американските избори. В частност Хърш отбеляза враждебното отношение към Русия, подчертавайки, че всички разговори относно това, че страната се опитва да влияе на изборите за президент на САЩ му се струват „нелепи”.

Хърш също така заяви, че изучава въпроса, но засега не е готов публично да изразява мнението си. Но отбеляза, че последният път, когато министерството на отбраната на САЩ изразява толкова висока степен на увереност по някакъв въпрос, това е свързано с оръжието за масово поразяване в Ирак. Така, според журналиста, всичко посочва, че в разузнаването на САЩ няма увереност относно руската намеса.

„Когато разузнавателната общност иска да каже нещо, тя често казва… Високата степен на увереност на практика означава, че те най-вероятно не знаят”, смяна Хърш.

Освен това той отбелязва, че официалната версия за отравянето на Скрипал не издържа никаква критика. Според него двойният агент Скрипал е споделял информация с британските специални служби за руската организирана престъпност. При това наличието на други жертви показва небрежност, която по-скоро съответства на престъпните организации, а не на спонсорирана от държавата структура.

Освен това Хърш не пропусна и темата с терористичните актове от 11 септември, изразявайки своята позиция на „възхитителен, макар и загадъчен афоризъм” от един от своите информатори. В отговор на недоволството на Хърш относно премълчаваната от агенциите информация, неговият събеседник казва: „Ти нищо не си разбрал през всичките тези години – ФБР лови обралите банки, а ЦРУ обира банки”.

При това Хърш подчерта, че досега остава загадка кой стои зад терористичните актове.

„Не вярвам в това, че отговорността за събитията от 11 носи Бин Ладен. В действителност ние не знаем края на тази история. Познавам хората в разузнавателната общност. На практика ние не знаем нищо за това кой е направил това. Той е живял в пещера. Той наистина не знае английски език. Той мрази САЩ. Ние отговорихме на атаката на талибаните. След 18 години.. е какво, как стоят нещата, приятели?”, разсъждава Хърш.

Журналистът има свое мнение и относно Гражданската война в Сирия. Така той пише редица статии за London Review of Books, в който сваля отговорността за химическите атаки от правителството на Башар Асад. При това сходни материали е предавал за публикуване в The New Yorker , но там ги отклоняват.

Хърш твърди, че достъп до химическо оръжие имат и двете страни. Освен това неговата употреба може да е изгодна и за въстаниците, и за правителството на Ердоган, които се стремят да разширят американското присъствие в Сирия.

Освен това той подчертава наличието на „миши дупки”, използвани за насочване на оръжие и боеприпаси от Либия в Сирия не без участието на подставени компании на Ми-6. Според него оръжието се доставя на въстаниците, мнозина от които са джихадисти, като подкрепа на техните усилия да свалят Асад. Хърш свята, че в случай на поражение в сирийската война Асад и семейството му ги очаква печална съдба.

При това той отбеляза, че военните престъпления се извършват от всички страни на конфликта, отбелязвайки, че САЩ също така нееднократно са прибягвали към използването на барелни бомби и химически вещества, в това число „оранжев агент” във Виетнам.

Хърш засяга и една от най-тайнствените теми в американската история. Така журналистът се придържа към официалната версия, съгласно която Освалд е убиец-единак и за смъртта на президента Кенеди не се крие никаква конспирация. При това Хърш признава, че по време на работата си над биографията на Джон Кенеди „Тъмната страна на Камелот” просто не успява да открие повече информация да предполагаемия убиец.

При това авторът на статията в The Independent отбелязва, че Хърш няма намерение да се спира на постигнатото. В момента той се труди активно над материали за предполагаемата кибератака над Централния комитет на Демократическата партия на САЩ и намесата в американските избори.

Превод: Поглед.инфо

