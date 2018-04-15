/Поглед.инфо/ Министърът на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров коментира резултатите от разследването на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) в случая с отравявето на бившия полковник от ГРУ Сергий Скрипал.

„В доклада се сочи, че експертите от ОЗХО потвърждават заключенията на Лондон относно химичния състав на това вещество. Такива политици като Борис Джонсън обаче отново се опитаха да изопачат истината, заявявайки, че заключението на ОЗХО подвърждава, без изключение, всички британски изводи, вкл. „високата степен на вероятност.” Но докладът потвърждава само химическия състав на веществото”, изтъква Лавров. „А в закритата част подробна е посочена химическата формула на това вещество. Няма никакви такива „литературни имена”. Само се казва, че това вещество не е в списъка, утвърден от Конвенцията за забрана на химическите оръжия, който страните-членки трябва да съблюдават. В момента подробно проучваме този доклад. При четенето на този документ, възникват интересни въпроси...”

Що се отнася до химическата атака в Сирия, Лавров подчерта, че Русия разполага с неопровержими доказателства за постановката на тази атака, а Министерството на отбраната на РФ разполага с доказателства за участието на Великобритания в провокациите в Източна Гута.

(рус.ез.)

Лавров: В ближайшее время предадим огласке закрытую часть доклада ОЗХО по делу Скрипаля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал результаты расследования ОЗХО по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Там сказано, что эксперты ОЗХО подтверждают выводы Лондона относительно химического состава этого вещества. Уже такие политики, как Борис Джонсон, стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая хайли лайкли», — сказал Лавров.

По его словам, отчёт ОЗХО лишь подтвердил химический состав вещества.

«И в закрытой части доклада приводится подробная длинная химическая формула этого вещества. Никаких таких литературных названий там не приводится. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в конвенции о запрещении химического оружия утверждён и по которому должны страны-члены отчитываться. Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада. Там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа», — добавил министр.

Лавров отметил, что в ближайшее время они будут преданы гласности.

Лавров: у России есть неопровержимые доказательства постановки химатаки в Сирии

У России есть данные, свидетельствующие о том, что химическая атака в сирийской Думе была постановочной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также добавил, что к постановочной химической атаке приложили руку зарубежные спецслужбы. «У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», - сказал министр иностранных дел России на пресс-конференции.

Лавров заметил, что эксперты ОЗХО выехали на место инцидента только под давлением Москвы и Дамаска. «Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не очень быстро, без чрезмерного энтузиазма, но все-таки под нашим давлением, под давлением сирийского правительства выехала в Сирию. Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые прибыли на это место, не обнаружили», - отметил министр. 7 апреля в СМИ появились сообщения со ссылкой на сирийских боевиков, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума в Восточной Гуте бочковые бомбы с отравляющим веществом.

Минобороны располагает доказательствами участия Британии в организации провокации в Восточной Гуте

Это обьясняет почему стал названивать Макрон. Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии.

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, разговор был», — цитирует Пескова РИА Новости.

Как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, Макрон выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии.

Французский лидер выразил желание, чтобы двусторонние консультации продолжались для достижения мира и стабильности в САР.

Ранее Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры по сирийской проблематике с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

12 апреля он заявил о наличии у Франции доказательств использования химоружия в Сирии.

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