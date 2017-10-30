/Поглед.инфо/ В четвъртък, 26 октомври, държавният секретар на САЩ Рекс Тилерсън одобри списък с физически лица и организации, свързани с руския отбранителен комплекс и разузнавателната служба, срещу които могат да бъдат наложени санкции. Списъкът не е публикуван, тъй като е от затворен характер. Въпреки това, в петък сутринта, позовавайки се на документа, изпратен от Държавния департамент на Конгреса, Ню Йорк Таймс съобщи, че актуализираният списък включва ФСБ, СВР и ГРУ, както и 33 отбранителни предприятия.

Трябва да имаме предвид, че американският закон за санкциите наистина е мощен системен удар по Русия. Това е тясно свързано и със Стратегията за национална сигурност на САЩ, където Русия е посочена като основен враг на Америка, а дори и като заплаха за цялото човечество. Законът за санкциите също потвърждава това. Но ако стратегията за национална сигурност просто определя, че Русия - основен обект днес, за да съсредоточат усилията на САЩ, включително и чрез военен удар, то законът разработва стратегия: как да се предизвикат огромни системни щети на Русия. И това, както виждаме, се реализира. В закона за санкции се говори не само за американските доставки, за американските компании, които нямат право да работят с Русия, с руски компании, институции и други субекти. Но САЩ заставят и трети страни да не търгуват с Русия, да не доставят продукти в Русия за тези предприятия, които сега са показани като обект на санкции. Да, разбира се, САЩ няма да спрат Китай. Може би Япония ще покаже определена независимост. Но много страни наистина няма да ни доставят продукти за нашите отбранителни предприятия. И те ще бъдат много внимателни при придобиването на руска отбранителна, а и не само на отбранителна продукция.

Всичко това, разбира се, става заради президентските избори в Русия. Ще има недвусмислена подкрепа на опозиционните сили, ще бъдат насърчавани, ще активират петата колона. Освен това виждаме военна подготовка както на руските граници, така и на по-широки територии - американците сега спешно усъвършенстват стратегическата си авиация и проверяват нейната боеготовност. Така че вярвам, че всичко е сериозно.

/рус.ез./

Не будем забывать, насколько сильно зависит наша оборонная промышленность от западных электронных программных составляющих. Бравые заявления наших чиновников, что мы успешно решаем проблему импортозамещения — они не более чем работа на публику для успокоение общественного мнения. Но в действительности ещё при Горбачёве мы стали гасить свои высокотехнологичные отрасли и направления. А затем, в 90-е годы, мы вообще их уничтожали. И у нас электронная промышленность переместилась с предприятий, институтов, КБ на Митинский и Черкизовский рынки. Там даже оборонщики закупали что-то для своих изделий. Сегодня мы чуть-чуть поддерживаем авионику, но и она в основном провалена, как и вообще вся электронная промышленность у нас разрушена. Мы разрушили станкостроение. Сейчас для того, чтобы что-то восстанавливать, а тем более наращивать мобилизационные мощности, нужны станки. Вот американцы как раз по этим направлениям будут бить. Есть отрасли и технологические направления, которые лежат в основе развития, в основе наращивания производственных мощностей. Это электроника. Это станкостроение. Это металлургия, потому нужны именно новые виды и металлов, и полимерных изделий. Всё это у нас в глубоком кризисе. Поэтому быстро перейти на отечественные аналоги не удастся. Частная собственность, а тем более в высокотехнологичных отраслях, вряд ли будет жертвовать своими прибылями, ради безопасности страны. К тому же нужно иметь в виду, что частные предприятия ещё более завязаны на импорт, чем государственные.

И не зря США создали несколько лет назад Главное киберкомандование в Пентагоне. Не департамент какой-то, не ещё какие-то обеспечивающие структуры — а ударное командование. 12 мая происходили кибератаки. Это просто тренировка, и не нужно списывать их на каких-то отдельных хакеров. Это государственные спецоперации. Поэтому будут подавлять нашу систему управления войсками, вооружёнными силами, а также бортовые системы управления. Ситуация почти критическая. Да, у нас за последние годы восстановили производство придуманных в СССР высокоточных ракет — дальнобойных, красивых и так далее. Но если придётся их, не дай бог, применять уже не только против террористов — обеспечит ли промышленность их поставку для противостояния в серьёзном вооружённом конфликте? Ведь они изготавливаются сегодня не серийно, а штучно.

Поразил своей реакцией на новые санкции министр Мантуров: «Постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса… Москва не может запретить новые санкции в отношении российских компаний, но мы рассчитываем, что это будет разумный подход. Соответственно, это не должно повлиять на бизнес». Что за этим: идиотизм или боязнь 2-го февраля, боязнь того, что начнётся конфискация личных сбережений наших высших чиновников и олигархата?

Здесь, наверное, присутствует и то, и другое. С одной стороны, действительно Мантуров как бы клянётся в лояльности, в верности США, пытается смягчить реальную картину российско-американских отношений. А с другой стороны, он зарабатывает очки, чтобы что-то ему, наверное, простили — я не знаю, в личном ли плане или нет, но он вымаливает прощение.

Сегодня мы должны понять, что произошло в США. Мы видим союз финансовых сионистов с бешеными генералами. Они в администрации Трампа занимают ключевые позиции. И они будут делать всё, чтобы балансировать на грани войны или развязывать войны. Программа, с которой шёл Трамп: «Уйти из горячих точек, не разворачивать новых конфликтов» — всё это отменено. И тот лозунг, который провозгласил начальник избирательного штаба, потом глава аппарата Трампа Стив Бэннон: «Сделаем Америку снова великой» — сегодня заменён девизом «Израиль превыше всего». Это не скрывается, открыто публикуется в американской прессе. И Стив удалён, и все национал-экономисты удалены, а пришла такая хунта, которая ограничила поступление реальной информации Трампу, и от имени Трампа уже делает официальные заявления.

На Валдайском форуме из уст Путина звучала однозначная защита Трампа и не акцентировались последние американские провокации. То есть очевидно, что Путин продолжает рассчитывать на какую-то личную симпатию между президентами, и эта симпатия, по мнению нашего президента должна отвести все угрозы. Это промах — или разумная, сознательная политика, которая может привести к положительным результатам?

Здесь, скорее всего, сделан неправильный вывод о положении Трампа. Он обнулён. Он не самостоятельная фигура. Он ничего не может принять в пользу России, а только против России. Вот так ограничили его права. Не было в истории США такой ситуации, как сегодня, когда в течение восьми месяцев команда, с которой президент пришёл, по сути дела изгнана.

А что у нас? Произошло оскорбление государственного флага России, когда захватили наши учреждения в США, сняли флаги, изъяли документы — это же уже акт войны, по сути дела! Государственные институты жалобно мычат — и не более того. А это акт серьёзнейший. Есть закон о государственном флаге, где прописано, что российское государство будет защищать его. А беззубая реакция власти говорит о том, что мы уже сдаёмся под давлением этих санкций, этих бесчинств. Власть, по крайней мере, сдаётся, а народ молчит.

Трамп остался в одиночестве. Мне кажется, что и Путин тоже движется сейчас к такому состоянию. И американцы это, наверное, рассматривают как важную операцию против России. Олигархический клан (на который Путин сделал основную опору в экономике и даже во внешней политике, защищая их интересы и в Сирии, и в других странах, находясь там с визитами) сейчас от президента, похоже, будет удаляться, если уже не удалился. Ведь давайте признаем, что многие чиновники, правительство наше — это представители олигархических компаний и вообще крупного капитала. Если шеф представителей отдаляется от президента — значит, и представители будут отдаляться. Вплоть до крысиного бегства с корабля.

Посмотрим в целом на правительство: чьи интересы оно защищает?

Давайте возьмём вот такой факт. В офшорах лежит не менее одного триллиона долларов наших, российских денег. Некоторые специалисты от экономики говорят: там порядка 3 триллионов долларов. Президент в своём послании, в ряде других обращений ставит задачу: провести деофшоризацию. Анализирует, что происходит в этой сфере, и какой ущерб наносится, и что это принесёт стране, если мы эти деньги вернём в российскую экономику. А что принимает правительство после аплодисментов и депутатов и министров словам президента? Правительство принимает решение не выполнять указания президента, поскольку это снизит конкурентоспособность наших олигархических структур. Вот и всё. Поэтому сегодня мы видим, что президент наш становится в чём-то похожим на Трампа.

Кризис наш системный. Ответ на него тоже должен быть системным: нам нужно отработать теорию будущего России. Ту модель, которой должна соответствовать России. Мы что-то строим, а никто не знает — что. Куда мы движемся? Единственное, что мы делаем — лезем добывать, выкачивать, высасывать, чтобы ничего для нашего потомства не осталось. Первое — определиться. Я утверждаю, что мир пойдёт по пути социализма. По-иному не выживем. Мы видим, что нынешний путь не только тупиковый — он катастрофичен. Это какая-то мешанина дикого капитализма, феодализма, коррупции. И рынка никакого нет, и судебная система, как и вся правоохранительная, вразнос идёт, работает против человека, против народа. Вот мы и должны определиться: по какому пути пойдём? И здесь главное: каким будет тип власти? Или эта власть будет служить своему народу — или, как сегодня, будет обслуживать крупный капитал. Вот в чём нужно определиться. И это нужно делать нашей интеллигенции, общественным организациям, включая Изборский клуб и другие.

Дальше уже — развивать стратегию. Понимаете, в теории есть неплохие исследования у наших экономистов, политологов и так далее. Но они разобщены, и это не проект. Это некие рассуждения и выкладки. Нам нужно делать проект и стратегию реализации этого проекта. Сергей Юрьевич Глазьев говорит: ЧТО нужно делать. Но сегодня главный вопрос: КАК это делать? То есть стратегия. Россия должна заявить, какой мир мы хотим видеть, как мы будем участвовать в его строительстве и кем мы в этом миропорядке станем. Нужны не просто лозунги «Мы будем хорошими, будем бороться против плохого», а чёткое указание места и геополитических функций России в новом строящемся мире. Так что многое нужно сегодня делать. И первое из того, что нужно делать — понять, что власть не наша. Эта власть, обслуживающая собственные интересы и интересы тех, кто грабит Россию и ворует из России.

Россия должна поставить задачу — стать ведущей нравственно-интеллектуальной державой мира. Дальше уже и модель строится под эту осевую линию, и теория отрабатывается.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели