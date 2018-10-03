/Поглед.инфо/ Инцидентът, който тъкмо се случи в Латакия, може да доведе до мащабни промени в целия свят. По две причини, една от които е внимателно скрита от западната публика. Първо, струваше живота на 15 руски военнослужещи и второ, не само Израел, но и Великобритания и Франция бяха замесени. Това е най-опасната криза за последните 60 години. Възниква въпросът дали президентът Тръмп ще може да подкрепи руския си колега в навечерието на междинните избори, така че Русия, заедно със САЩ да накажат колониалните сили, както беше направено по време на Суецката криза.

На 17 септември Франция, Израел и Обединеното кралство извършиха съвместна операция по сирийските обекти.

По време на едно от нападенията руски разузнавателен самолет беше свален от сирийски зенитен комплекс. Въз основа на анализа на данните от радара беше установено, че израелският F-16 използва руския Ил-20 като прикритие, като по този начин нарушава функционирането на сирийските системи за противовъздушна отбрана.

Катастрофата на руския военен самолет, причинена от Израел по време на съвместната англо-френско-израелска операция, предизвика шок във всички канцеларии. От самото начало на сирийския конфликт бе начертана червена линия и никой от участниците не застрашаваше руските, американските или израелските сили.

Знаем малко за случилото се в действителност, освен това, че:

Британският изтребител „Торнадо“ излетя от Кипър по посока на Ирак. По време на полета той наруши въздушното пространство на Сирия, за да открие сирийската система за отбрана и да улесни съвместната атака срещу сирийските обекти.

По-малко от част след това четири израелски F-16 и френската фрегата L'Auvergne започнаха атака срещу сирийските цели в провинция Латакия. Сирийските системи за противовъздушна отбрана в отговор на тази атака започнаха да стрелят по френските и израелски ракети с противовъздушни ракети С-200.

По време на тази атака един от израелските F-16 използва руския Ил-20, който извършва разузнаване и локализиране на пунктовете за изстрелване с дрони от джихадистите като щит, като при това нормалната работа на противовъздушния комплекс е нарушена. Сирийският зенитен комплекс изстрелва ракета по израелския самолет, а в руския самолет тя попада, защото работата на комплекса е нарушена от израелските Ф-16.

Изглежда, че това не може да го бъде, защото зенитно-ракетният комплекс С-200 е оборудвана със система за идентифициране на въздушни цели, която руското министерство на отбраната първо потвърди, а след това отрече. Независимо от това, все още не е известно кой и как е свалил руския Ил-20.

Подлостта на британските и френските власти ги принуди да налагат цензура на всякаква информация, свързана с тяхната отговорност за тази операция. Лондон не направи нито един коментар, а Франция отхвърля всички факти. Нито ММС, нито France-Télévision засегнаха и веднъж тази тема. И в двете страни въпросите на външната политика не подлежат на демократичен дебат.

Анализ на текущите събития:

Не знаем дали катастрофата на руския самолет, причинила смъртта на 15 души е по вина на израелския пилот, което е много малко вероятно, по вина на израелското командване или по вина на Алианса, извършил тази атака.

От отговора на този въпрос зависи възможният конфликт между четирите ядрени държави. Така ситуацията е извънредно опасно. Не е имало нищо подобно от образуването на Руската Федерация в края на 1991 г.

Англо-френско-израелската агресия беше реакцията на трите страни към руско-турското споразумение, подписано в Сочи няколко часа преди инцидента. Това се случи след като Съединените щати се отказаха от бомбардирането на Сирия в началото на септември с фалшив претекст и изпратиха делегация в арабските страни, за да се откажат от френско-британската инициатива.

Споразуменията от Сочи бяха подписани от Турция под мощния натиск от Русия.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган отказа да подпише меморандум за оттеглянето на турските сили и въоръжените джихадисти в Идлиб в Техеран. Путин отговори сухо. От една страна, той отново потвърди суверенитета и териториалната цялост на Сирия, а от друга страна, за пръв път говори за незаконност от гледна точка на международното право на военното присъствие на Турция в тази страна. Раздразнен и разтревожен, Ердоган прие поканата за посещение в Русия десет дни по-късно.

Споразумението от Сочи, което заедно с договорите за транспортиране на руски газ допълнително откъсват Турция от НАТО, принуждава Анкара да изостави част от териториите, за които се предполага, че е заела, за да защити псевдо „бунтовниците“, укрепили се в провинция Идлиб . Освен това Турция разполага с не повече от месец, за да конфискува тежкото оръжие от своите приятели от „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“ в демилитаризираната зона

/Рус.Ез./



Данное соглашение, разумеется, неприемлемо для Лондона, Парижа и Тель-Авива.

Оно предусматривает со временем покончить с джихадистами как с армией, тогда как Лондон обеспечивает их командным составом, структурирует их и манипулирует ими в течение нескольких десятилетий ;

Конец французской мечте о мандате по Сирии и создании новой французской колонии на Севере Сирии под вымышленным названием Курдистан (Курдистан является законным лишь в границах, которые были признаны Севрской конференцией в 1920 г. То есть не в Иране, не в Ираке и не в Сирии, а только на территории современной Турции .

Конец региональному доминированию Израиля в отношении Сирии, обретшей стабильность под защитой России.

Анализ событий в среднесрочной перспективе

Военный англо-франко-израильский союз после Суэцкого кризиса в 1956 г. не действовал. В то время Энтони Иден, Ги Молле и Дэвид Бен Гурион объединили свои силы против таких арабских националистов, как египтянин Гамаль Абдэль Насер, и восстановили английские и французские колониальные империи (операция «Мушкетёр»).

То же самое произошло и на этот раз в результате совместной атаки: как подтвердил генеральный секретарь Хезболлы Хассан Насралла, ни один из обстрелянных объектов никак не связан ни с Ираном, ни с Хезболлой. Эта англо-франко-израильская авантюра не имеет никакого отношения к борьбе против международного терроризма и в частности против ДАИШ. Она также никак не связана с уничтожением Сирийской Арабской Республики и её президента Башара аль-Ассада. Её главной целью было уничтожение научно-технических работников, в частности специалистов по разработке ракетных систем Института промышленных технологий в Латакии.

Следовательно, речь идёт о возобновлении и продолжении Израилем проводимой в течении последних 20 лет политики последовательного уничтожения сначала иракских и иранских, а теперь сирийских учёных.

Это один из столпов колониальной политики – не дать покорённым народам достичь того же уровня образования, что и у их хозяев. Раньше Запад запрещал рабам учиться читать под угрозой смертной казни. А сегодня он ликвидирует у них учёных. Эта политика была возобновлена после англо-франко-американскиих бомбардировок (14 мая 2018 г.), в результате которых был уничтожен научно-исследовательский центр в Барзех и разрыва соглашения 5+1 (СВПД), согласно которому Иран вынужден был закрыть свои факультеты ядерной физики (8мая 2018 г.)

Таково распределение задач: джихадисты уничтожают прошлое, а Запад - будущее.

Анализ событий в долгосрочной перспективе

После ввода российских вооружённых сил в Сирию 13 сентября 2015 г. с целью борьбы против терроризма союзники США поняли, что нельзя реализовать американский план не рискуя разжечь мировую войну. С приходом в Белый дом Дональда Трампа они пересмотрели свои военные цели, отказались от «Друзей Сирии» и сосредоточились на своих традиционных стратегических задачах

Именно такая логика привела и к формированию странами альянса, который провоцировал Суэцкий кризис. Такая же логика подтолкнула Германию дистанцироваться от них.

В начале Первой мировой войны английская, французская и российская империи решили осуществить раздел мира, и осуществили его сразу в день победы. Переговоры вели Марк Сайкс, Жорж Пико и Сергей Сазонов. Однако ввиду того, что большевики свергли русского царя, раздел был осуществлён только тех территорий, которые предназначались российской империи. В итоге, задуманный план был реализован частично, и договором Сайкса-Пико осуществлялся лишь раздел территорий Ближнего Востока.

Возврат России на международную арену означает пересмотр колониального раздела Ближнего Востока. И бурная реакция на катастрофу ИЛ-20 во время совместной англо-франко-израильской военной операции вполне объяснима, и неважно была она спланирована или произошла по ошибке.

Как действовать

О страхе, охватившем мировое сообщество в результате возрождения конфликта вековой давности, можно судить по тому, что Белый дом больше не выкладывает в Твиттере свои комментарии.

Во время Суэцкого кризиса израильские войска были в два раза многочисленнее, чем британские и французские вместе. Общее их число равнялось 250 000 человек. То есть это была операция гораздо более масштабная, чем та, что идёт в Латакии. Тем не менее, оба эпизода соответствуют одной и той же дипломатической логике и их последствия могут быть одинаковыми.

Во время Суэцкого кризиса, в разгар холодной войны, Советский Союз грозил Соединённому Королевству, Франции и Израилю ядерным ударом, если они не выйдут их Египта. НАТО в первое время поддерживала европейцев и угрожала Москве, но потом одумалась. В разгар холодной войны США временно поддержали СССР и приостановили европейское безумие.

Для Вашингтона оставить европейцев одних означало отдать арабские страны в руки СССР. Кроме того, нельзя было согласиться с франко-британской интервенцией в тот момент, когда они осуждали подавление венгерской революции Варшавским договором.

Президент Дуайт Эйзенхауэр и вице-президент Ричард Никсон начали атаку на фунт стерлинг, направили морские и воздушные силы на противодействие англо-франко-израильским силам и запретили использование фондов США для закупок французской военной техники.

Мир во всём мире был сохранён благодаря третьим лицам, среди которых генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршёльд (который был убит три года спустя, и ему посмертно была присуждена Нобелевская премия мира), министр иностранных дел Канады Лестер Пирсон (также лауреат Нобелевской премии мира) и лидер неприсоединившихся стран и Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру.

Суэцкий кризис изменил не только международную политику, но и национальную политику Соединённого Королевства, Франции и Израиля.

Обойдя европейские вето в Совете безопасности, Генеральная ассамблея ООН приняла решение об отводе захватчиков и создала международные силы разъединения.

В Соединённом Королевстве Палата Общин потребовала положить конец колониальной политике и обеспечивать экономические интересы Лондона через Британское Содружество наций.

Во Франции коммунисты, голлисты и пужадисты (в числе которых Жан-Мари Лё Пен) объединились против центристов и социалистов – подобной конфигурации после этого никогда не было. Спустя шесть лет президент Де Голь отметил, что признавая независимость Алжира он положил конец военному сотрудничеству с колониальным государством Израиль и возродил политику дружбы и сотрудничества с арабскими народами, которую всегда проводила Франция, за исключением колониального периода.

Позиция Запада по вопросу агрессии против Латакии усложняется тем, что нарушив соглашение с Россией, Израиль информировал Россию, когда операция шла полным ходом - всего лишь за одну минуту до открытия огня. Что до Пентагона, то он заявил, что вообще об этом не был информирован. Тем не менее, заметим, что российско-израильское соглашение о ненападении в Сирии заключено лишь потому, что Израиль (вместе с Италией) является местом хранения боеприпасов для всех американских войск, размещённых на Ближнем Востоке. И если Израиль заранее не предупредил Пентагон о своей операции, он не может воспользоваться протекцией США и, следовательно, договор о ненападении может быть пересмотрен Россией.

Ответ России зависит от позиции Белого дома, которая нам на данный момент неизвестна. Она должна определяться исходя из стремления снизить напряжённость, если это возможно, и продолжить политику устрашения, наказав одного или нескольких виновных, которых укажет Кремль. Для России не обязательно, чтобы эта санкция была публичной – достаточно, чтобы об этом были информированы соответствующие канцелярии.

Русский ответ

Выбрать, кто виноват в крушении ИЛ-20 – израильский пилот, израильские военные или все три причастные к этому инциденту три государства ( Соединённое Корлевство, Франция и Израиль) должна Россия.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре со своим коллегой Авигдором Либерманом заявил, что вина за сбитый самолёт лежит на израильской стороне, и Россия оставляет за собой право на ответные меры. Позднее президент Путин тоже высказался по этому вопросу: «Речь идёт скорее о трагическом стечении обстоятельств, так как самолёт государства Израиль русский самолёт не сбивал». Он постарался не сравнивать эту ситуацию с уничтожением СУ-24М, который был сбит намеренно турецким истребителем в ноябре 2015 г. То есть всё идёт к тому, что Израиль будет публично объявлен единственным виновником происшедшего, а санкции будут тайно объявлены всем трём причастным к инциденту странам.

Временный поверенный в делах Израиля в Москве Керен Коэн-Гат был вызван в министерство иностранных дел России. А в это время Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пытался свалить вину за катастрофу на Иран. Израильская делегация во главе с командующим ВВС генералом Амикамом Норкиным с беспрецедентной скоростью прискакала в Москву. Последний засвидетельствовал утверждения российского министерства обороны и заявил, что Израиль невиновен, а вся ответственность лежит на сирийской стороне.

Президент Трамп, большой поклонник внешней политики президента Ричарда Никсона, воспользуется этим случаем, чтобы попытаться покончить с поддержкой Глубинным государством англо-франко-британских инициатив. Однако он не похож на того, кто в разгар предвыборной кампании сможет подержать русского соперника и оказать давление на союзников. Ему предстоит найти средство, как этот поворот представить общественному мнению США. По этой причине он в интервью на канале Hill TV осудил вмешательство США на Ближнем Востоке, осуществлённое его редшественником Джорджем Бушем мл. после событий 11 сентября 2001 г.

23 сентября официальный представитель министерства обороны генерал Игорь Конашенков представил российские данные совместно с данными Сирии и Израиля.

Он обвинил Израиль в умышленном нарушении соглашения о ненападении от 2015 года, заключающемся в том, что Россия не была предупреждена заранее, а истинные цели скрыты.

Он обвинил Израиль в создании опасной обстановки для гражданских самолётов в Средиземном море и уничтожении российского ИЛ-20.



Он осудил Израиль за отказ от оказания помощи российским военным после того, как их самолёт потерпел крушение.

Он также обвинил генерала Амикама Норкина во лжи, когда тот утверждал, что израильские самолёты были в Израиле в то время, когда был сбит российский самолёт.

При этом он воздержался публично обвинить Соединённое Королевство и Францию, хотя всё сказанное в отношении Израиля, относится и к ним.

В случае, если Белый дом найдёт для своих избирателей приемлемую трактовку фактов, Россия сможет запретить Соединённому Королевству, Франции и Израилю любые вторжения на территорию Сирии и в её морские и воздушные пространства без разрешения Дамаска. А Лондон и Париж должны будут прекратить угрожать бомбардировками под надуманными предлогами (например, ложные химические атаки) и вывести свои силы спецназа. Эта мера, возможно, будет распространена на всю территорию и на всех участников, кроме США, а в Идлибе кроме Турции.

* Фото: Командующий военно-воздушными силами Израиля генерал Амикам Норкин 20 сентября срочно приезжает в Москву и представляет свою версию событий. После проверки представленных доводов и их сравнения с радиолокационными данными окажется, что Израиль нагло лжёт

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