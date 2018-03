/Поглед.инфо/ За да поясня днешното разположение в световната политика, ще ми помогне много уважаваната западна компания Блумбърг (Bloomberg), а конкретно тяхната прясна статия на активно развиваната днес тема -

Treat Russia Like the Terrorist It Is.

За онези, които не знаят английски, ще преведа (свободно, но със запазване на смисъла, защото дословно на руски това ще звучи много криво):

Отнесете се към Русия като към терорист независимо от това, причастна ли е Москва към отравянето на Скрипал или не

Разбирате ли как работи това? Някои наивни добри души започват да говорят за презумпцията на невиновност – нали отначало трябва да се докаже виновността, а след това вече да се предприема нещо и да се правят изводи. А тук даже не става дума за презумпцията за виновност (презумпцията на виновност е тогава, когато обвиняемия трябва да докаже своята невиновност, а ако не може, тогава е виновен). Тук направо се казва, че дори Русия да не е виновна, това няма значение – тя все едно е терорист и е виновна по дефиниция.

Разбирате ли или още не?

За Запада ние сме виновни просто за това, че съществуваме.

В края на статията има скромно допълнение:

This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners.

Това е стандартна формулировка за това, че статията не отразява задължително мнението на редакцията и на собствениците на Блумбърг.

Но ние все пак искаме да разберем тяхното истинско мнение на тази тема и това е лесно да се направи – ето поста на техния официален акаунт в туитър.

За всеки случай давам скрин:

А там е написано следното:

Putin's murderous regime needs to be punished, whether or not it poisoned an ex-spy

Превеждам:

Путинският убийствен режим трябва да бъде наказан, независимо от това той или не той е отровил Скрипал.

И това не е заглавие на статия, а нейната концентрирана същност.

Надявам се, че останаха още по-малко хора с илюзии за това, че със Запада може да „дружим“ или да играем с него по техните правила и да печелим – вие никога няма да спечелите от шмекера по никакви правила, време е да разберете това. Привилегията да направите правилните изводи оставям на вас.

Нашите цели са ясни, задачите са определени. На работа, другари!

P.S. Няколко снимчици от спектакъла на ниво Детско утро – пожарникарите и военните на заден план изобщо в течение ли са, че там има страшно смъртоносно химическо оръжие?

