/Поглед.инфо/ За Брюксел той е враг, за Москва - най-добрият приятел. С такава перспектива, главният кандидат от опозиционната партия "Северна Лига" 44-годишният Матео Салвини навлиза в предизборната кампания на Италия. Лигата се противопоставя на сега управляващите най-вече по въпроса за достъпа на мигранти. "Със сигурност щяхме да живеем по-добре, ако и в Италия имахме личност като Путин", заяви Салвини пред репортерите. Италианският евродепутат счита еврото за "криминален" и "провалил се експеримент".

Парламентарните избори в Италия ще се проведат след месец и половина, на 4 март. Според социологическите проучвания партията „Северна Лига” може да получи 13%; а заедно с партията на Силвио Берлускони „Форца Италия” (с прогноза за 16%) и с двете други съюзени партии, този дясноцентристки блок очевидно превъзхожда в очите на избирателите ляво-центристкото обединение.

„Считам Путин за велика личност и го казвам искрено”, отговори Матео Салвини на журналистически въпрос за възможните финансови средства получени от Москва; каквито бяха получени и от "Националния фронт" на Марин ле Пен във Франция.

(рус.ез.)

Этот правый фанат Путина хочет управлять Италией

Для Брюсселя это враг, а для Москвы — лучший друг.

С таким мировоззрением 44-летний Маттео Сальвини (Matteo Salvini), главный кандидат от враждебной по отношению к иностранцам партии «Лига Севера», вступает в предвыборную борьбу в Италии. «Нам стало бы жить лучше, если бы у нас в Италии был Путин», — уверял он репортеров. Этот европейский депутат считает евро «криминальным» и «провалившимся экспериментом».

Этот правый популист, который с удовольствием позирует в футболке с изображением Путина, воодушевлен успехом Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе (Heinz-Christian Strache), которая вместе с консервативной Австрийской народной партией создала новое правительство в Вене. Обе партии заключили соглашение о сотрудничестве с путинской партией «Единая Россия». Оба партийных руководителя неустанно выступают против санкций ЕС в отношении России и агитируют за признание аннексии Крыма.

И оба целенаправленно используют в предвыборной борьбе страхи перед беженцами. Сальвини, например, выступает с такими лозунгами как «Сначала итальянцы» и «Остановите вторжение».

Сообщение о финансовой поддержке из Москвы

Согласно опросам, эта партия может получить 13%, однако совместно с партией Сильвио Берлускони «Forza Italia» (16%) и двумя другими союзниками этот право-центристский лагерь однозначно превосходит в глазах избирателей лево-центристские партии и опережает протестную партию «Пять звезд». Выборы состоятся 4 марта.

Сальвини, который любит провокации и после посещения Северной Кореи Кима восхищался тем, что там нет «ни цыган, ни нелегалов», соперничает со скоростью Трампа в Твиттере и Фейсбуке. Бывший партийный журналист постоянно обвиняет итальянское телевидение и крупные газеты в фальсификации информации — «фейковых новостях».

Фейковые новости являются также причиной для санкций против России, спорил он недавно в одном интервью газете «Corriere della Sera». Вместе с тем он уклонился от ответа на вопрос о том, верно ли сообщение из США, согласно которому его партия получает финансовую подпитку от Кремля.

Причина заключается в том, что «Лига Севера» с трудом избежала банкротства, поскольку бывший шеф Умберто Босси (Umberto Bossi) и его сыновья, а также бывший казначей похитили миллионные суммы, и их всех приговорили к тюремному заключению.

Еще одно доказательство приверженности Сальвини России: уже во время его назначения руководителем партии в конце 2013 года в Турине в первом ряду в качестве почетных гостей сидели два высокопоставленных посланника путинской администрации Алексей Комов и Виктор Зубарев. Спустя несколько месяцев Сальвини лично встретился с Путиным для 20-минутной беседы и был в восторге от бывшего сотрудника КГБ.

Политик от партии «Лига Севера» съездил на аннексированный полуостров Крым, демонстративно встречался с политическими деятелями, которые включены в санкционный список ЕС, охотно давал интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT и обвинял НАТО, а не руководителя Кремля и союзников Асада в агрессивном поведении.

«Я считаю Путина Великим»

«Я считаю Путина Великим и говорю это искренне», — казал Сальвини, отвечая на вопрос о возможных финансовых средствах из Москвы — их получал и «Национальный фронт» Марин ле Пен. В качестве благодарности на ее партийном съезде выступил Андрей Исаев, один из руководителей кремлевской партии «Единая Россия» с тезисом о мнимом «оккупационном режиме США» в Европе.

Из-за этого даже голландский правый популист Геерт Вильдерс (Geert Wilders), четвертый в союзе правых популистов, отмежевался от Ле Пен. Сальвини не произнес ни одного слова критики. Год тому назад, когда по приглашению партии Альтернатива для Германии в Кобленце состоялась одна конференция, Сальвини выкрикнул в зале: «Гуд бай, фрау Меркель, желаю счастья, Фрауке Петри». С известным исходом…

Все четверо также едины в своем стремлении сделать из европейского единства вновь национальные государства. На одном из плакатов партии «Лига Севера» написано: «Рабы Европы? Спасибо, нет».

Это понравилось бы российским друзьям, которые давно обхаживают своего человека в Италии протокольными знаками внимания: во время одного визита в Кремль в марте Сальвини был принят непосредственно министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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