/Поглед.инфо/ О’Хенри има един прекрасен разказ: "Тръстът, който се срина". Същността на тази история е, че ако има монопол и този монопол се подкрепя от голяма сила, тя може да се срине само отвътре, от самия монопол.

Героят на разказа Джеф Питър казва: „Тръстът има своето слабо място. И прилича, и не прилича на яйце. Естествено, яйцето може да го счупиш отвън. А тръстът може да бъде разрушен само отвътре. Седи върху яйцето и чака птиченцата да се излюпят от черупката. Вижте колко новоизлюпени колежи и библиотеки чурулика в цялата страна. Да, сър, всеки тръст носи в себе си семената на собствената си гибел, като петелът, който в щата Джорджия иска да пее твърде близо от сбора на негри-методисти; или като член на републиканската партия, който номинира кандидатурата си за губернатор на Тексас...”

Но главното не е това. През 1991 г. Съединените щати най-сетне наложиха монопола на властта си в света. По-точно – елитът на Съединените щати. В този момент САЩ имаха пълен набор от технологии, които да им осигурят монопол върху властта: идеологията на либералната демокрация, военната мощ и петата колона – тоест лица, ориентирали жизнения си успех към САЩ, практически във всички страни на света, включително Китай.

Не е тайна, че в Китай „кланът” на така наречените комсомолци, издигнати по времето на Ху Цзинтао и преди него – от Цзян Цзъмин, бе силно ориентиран към сътрудничество със САЩ. Всъщност, цялата китайската икономика бе насочена натам, защото САЩ е най-големият купувач на китайски стоки. Но китайските стоки се купуват срещу американски долари.

Това всъщност е концепцията на героя на О’Хенри: единственото нещо, което може да разруши този монопол, това е вътрешен конфликт в самия монопол. Виждаме как процесът на разрушение става вътре в самите Съединени щати...

(рус.ез.)

Хазин и сектанты или Трест, который лопнул

– Михаил Леонидович, скажите, почему так получается, что Вас то и дело называют алармистом, а СМИ регулярно обвиняют Вас в том, что Вы «раскачиваете лодку»?

– У О. Генри есть такой замечательный рассказ «Трест, который лопнул». Суть рассказа состоит в том, что если имеется монополия и эта монополия подкреплена большой силой, то рухнуть она может только изнутри самой монополии. Желающие могут прочитать рассказ, он замечательный, как всегда у О. Генри, очень смешной. Связан он с любимой нашей темой — монополией на продажу алкогольных напитков.

Но главное не в этом. В 1991 году монополия на власть в мире окончательно утвердилась у США. Если быть более точным, то у элиты США. В этот момент США обладали полным набором всех технологий, которые могли бы обеспечить им монополию на власть. Это и идеология либеральной демократии, это и военная сила, это и пятая колонна, то есть лица, ориентированные в рамках своего жизненного успеха на США, практически во всех крупных странах мира, включая и Китай.

Не секрет, что в Китае клан так называемых «комсомольцев», который выдвинул своего генсека Ху Цзиньтао (правда в 1991 году еще Ху Цзиньтао не было, был Цзян Цзэминь, но Ху Цзиньтао пришел следующим), уже тогда был довольно мощной группой, ориентированной именно на сотрудничество с США. Собственно говоря, вся экономика Китая ориентирована на сотрудничество с США, потому что именно США являются крупнейшим покупателем китайской продукции. Ну и потом, китайская продукция покупается на американские доллары.

То есть, иными словами, в соответствии с концепцией О. Генри, единственное, что могло разрушить эту монополию, это внутренний конфликт в самой монополии. Напомню, что у О. Генри вся монополия была разрушена тем, что один из участников этой монополии начал объяснять людям, что «пить — нехорошо». В результате чего люди просто перестали покупать эти самые напитки. Так вот, в нашем случае, конечно же были люди, которые объясняли, что монополия США — это нехорошо. Но вместе с тем сам процесс разрушения этой монополии — он начался все-таки внутри США.

Здесь я позволю себе сделать небольшое отступление. Дело было, если мне память не изменяет, в 2003 году (в том самом, когда вышла наша книжка «Закат империи доллара и конец Pax americana»). Я тогда со своей дочерью, которой было пять лет, ехал из школы, где у нее были вечером предварительные занятия для поступления. Мы стояли в метро, нас «прижали» к задней стенке, и рядом со мной оказались два человека — откровенный сектанты. Которые начали приставать ко мне с разными вопросами. Я в сектантах не очень разбираюсь, но о. Всеволод Чаплин (когда я ему эту историю рассказал, еще она была у меня в памяти, я вспоминал те слова, которые они говорили) их довольно четко идентифицировал, что это была за секта.

Но дело не в этом, а дело в том, что они начали приставать ко мне, грубо говоря, читал ли я Библию, верую ли я в Христа и так далее. А я на это ответил, что я, конечно, может быть, и уверовал бы, но тогда я требую, чтобы мне дали четкое доказательство вмешательства божественного в человеческие судьбы. Мне было тут же сказано: «Вот же, в Библии написано». На что я сказал: «Ребята, эти книги непонятно, кто писал и, самое главное, непонятно, когда писал. И вообще, это было очень давно. А сейчас?». А они говорят: «Нет, сейчас-то мы не знаем». Я говорю: «Ну вот, вы не знаете, а я знаю».

Они были несколько удивлены, и я сказал: давайте трактовать. Что такое Библия? Это книга об отношениях человека с Богом. Причем написанная в доступной для простого человека форме — форме притчи. Это не история еврейского народа. Это, скорее, набор баек (я имею в виду Ветхий Завет), для которых история реальная, про которую мы не знаем, какой она была, служила лишь некоторым фоном, в которых некоторые аспекты очень выпукло выражены. Чтобы показать человеку, что если ты сделаешь так, то будет вот так.

Это притчи, еще раз повторяю. Притча — это в некотором смысле басня. Мы же не считаем басню о вороне и сыре исторической. Но вместе с тем она вполне себе отражает… Также можно вспомнить сказку о рыбаке и рыбке. Одна из первых притч, которая в Ветхом Завете — это притча о Вавилонском столпотворении. «О чем она?», — спросил я этих сектантов. Они говорят: «Ну вот, башню строили, а башню разрушили…»

Я говорю: «Замечательно. А зачем строили башню и почему ее разрушили? И почему дали построить так высоко? Если она не нравилась, то почему тогда не дать им сразу «не построить»?»

Ну, в общем, они затруднились в ответе, а я им сказал: ребята, все очень просто. Народ «вавилоняне» был очень крутой, реально крутой. И он встал в грех гордыни. Грех гордыни — это самый страшный грех в христианской традиции — это приравнивание себя к Богу. Выразился этот грех у вавилонян в том, что они решили по своей инициативе с Богом разговаривать. И они стали к нему обращаться, а он не реагирует.

Вавилоняне страшно возмутились и решили, что этот вопрос надо решить. И поскольку они реально были крутые, то решили построить башню до неба, чтобы они могли подняться и, соответственно, этот отвертеться уже никуда не мог от разговора. До сих пор, пока они только объясняли окружающим, что они могут разговаривать с Богом по своей инициативе, окружающие имели выбор: могли верить, могли не верить, могли считать, что это неправильно. И самое главное, их никто не наказывал. Почему? Потому что ключевой элемент христианской идеи — это право на покаяние. То есть человеку нужно дать возможность раскаяться в своем грехе и покаяться в нем.

По этой причине никто им не мешал строить башню. А вдруг они бы в какой-то момент решили, что, в общем, не надо этого делать, потому что это неправильно? Но вот когда они башню почти достроили, тут-то началось самое интересное. Дело в том, что этим они лишили всех (и строителей, и тех, кто на эту башню смотрел) права выбора. Они продемонстрировали, что они реально могут по своей инициативе с Богом разговаривать. Что башню достроим — и все. И всем было понятно: достроят.

И вот в этот момент наказание последовало незамедлительно. То есть наказание было не за то, они встали в грех гордыни. Потому что тут им дали время осознать и покаяться. А за то, что они вменили свой грех всему миру (ну, окружающим) — и лишили тем самым того права выбора.

Ну, а дальше технология наказания. Во-первых, башня была разрушена. А во-вторых, если раньше все говорили на одном языке, то стали говорить на многих, тем самым стало невозможно восстановить эту башню из-за того, что невозможно было нормально привлечь рабочую силу.

Мне эти говорят сектанты: «Ну да, это такая трактовка, адекватная. А дальше что?». Я говорю: а дальше что мы видим? США в 1991 году достигли состояния, когда они смогли всему миру предъявить свои ценности (не важно, хорошие они или плохие) как единственно верные. То есть они встали в грех гордыни. Они решили, что могут решать, какие ценности самые лучшие. И более того, они стали настолько сильными, что смогли их вменить всем.

Вот пока они так считали — у них была возможность покаяться. А вот когда они начали всем вменять (жестко!), то в этот момент стало понятно, что с ними договориться нельзя. И в этот момент последовало наказание — они своими руками разрушили башню своей экономики. И более того, это произошло путем распада (ну, тогда он только начинался, книжка наша «Закат империи доллара…» вышла как раз в 2003 году. Но сегодня уже всем понятно, что это происходит путем распада единой долларовой системы («языка» современной экономики) на отдельные региональные блоки.

То есть что мы видим? Что у нас не просто повторилась ситуация, описанная 3 000 лет назад в Ветхом Завете. Она прошла по тому же механизму. Это ли не пример прямого божественного вмешательства в человеческие судьбы? Сектанты позеленели и отползли.

Мы же вернемся к базовой вещи. «Трест, который лопнул». Если читатели этой заметки читают наши политические обзоры (тут надо дать ссылку на эти обзоры), то они знают, что сегодня политика США выражается колоссальным количеством групп. Есть группа Терри-Байдена, есть группа Пэтриуса-Клинтон, есть уже пара-тройка групп в окружении Трампа, причем некоторые ассоциируются с этими старыми группами, а некоторые представляют из себя самостоятельные.

Есть группы, которые близки к концерну Локсит (это Клинтон). Есть группы, которые близки к концерну Boeing, и так далее. А есть, соответственно, ExxonMobil, которая в виде госсекретаря. И в общем, сегодня, единая до того политика США, которая даже если и отличалась, то отличалась только методами, но не целью, сегодня распалась по колоссальному количеству целевых направлений.

Одни говорят: «мы делаем вот это», другие говорят: «мы делаем это», третьи говорят: «мы делаем это». Раньше это были разные дорожки к одной цели, а сегодня цели измельчали, и каждая из этих дорожек стала самостоятельной целью. То есть, в результате, они стали друг другу противоречить. Как следствие — США стали рассыпаться как центр единой идеологии.

Мы это очень хорошо видим и в России. Мы видим, как пришедшая к власти в начале девяностых пролиберальная команда, которая состояла из двух крыльев. Это называемая «семейная» группа, которая возникла из Березовского, но которая в себя включает сегодня Волошина, Юмашева, Таню Дьяченко и, соответственно, олигархов примкнувших. Это довольно сильная группа, она играет важную роль в российской жизни.

И, соответственно, другая группа, чисто либерально-демократическая, Гайдаро-Чубайсовская. Так вот они, явно совершенно, примыкают к Клинтон, к международным финансистам, и понятно почему: потому что они под их крылом разворовывали Россию в девяностые годы.

А теперь, соответственно, вторая группа, которую условно можно назвать «патриоты-силовики». У них, соответственно, другая концепция, они хотят больше самостоятельности и мира, в котором много центров, и чтобы мы были одним из центров. Это их представление о жизни.

Теоретически, мы могли бы дружить с Трампом, но Трамп находится под очень жестким давлением. Рровно потому, что он начал усиливать одно из альтернативных направлений, возникших в американской политике, и старый истеблишмент, который контролировал государственный аппарат, начал против него отчаянную войну. И если учесть, что СМИ находятся под контролем финансистов, которые постепенно теряют свою власть, то вся атака этих СМИ идет на Трампа. Не потому, что он что-то лично имеет против финансистов, а потому что он двигает другую линию, при которой для финансистов в качестве пупа земли места не остается.

Так вот мы видим, что США продолжают оставаться «трестом» в формулировке О. Генри. Но в них уже происходят процессы, которые в ближайшее время приведут к разрушению этой монополии на идеологию и на власть. Теоретически это на самом деле уже произошло, то есть этот процесс уже стал необратимым. Но в экономике он еще не произошел. То есть сегодня мировая экономика по-прежнему ориентируется на долларовую систему. Но когда наконец это произойдет, это безусловно очень сильное окажет влияние на весь мир.

Если мы посмотрим на то, что происходит даже не в реальном мире (поскольку нам сложно оценить то, что там происходит), наши обзоры мы пишем как раз для того, чтобы человек, который понимает, что это важно, мог узнать, как на самом деле обстоят дела. А если мы посмотрим на СМИ, то увидим, что главная задача СМИ — это максимальным образом сделать так, чтобы у людей не возникло ощущение, что мы переходим к многополярному миру.

То есть задача СМИ (которые, как я уже говорил, в подавляющем большинстве находятся под контролем финансистом) состоит в том как раз, чтобы люди эти процессы разрушения Вавилонской башни не видели. И, соответственно, наша задача (то есть задача проекта Аврора) — как раз показать эти процессы. Для того чтобы люди понимали, что они не должны считать, что мир по-прежнему старый, и что по этой причине можно ничего в своей жизни и в своем поведении не менять. Потому что жизнь меняется, меняется очень сильно, и об этом надо думать и адаптировать свое поведение, свой бизнес, свою жизнь под эти изменения.

Точно так же, как мировые СМИ контролируются мировой финансовой элитой, в России СМИ контролируются либералами. И мы сегодня видим, как СМИ (в связке с правительством) начинают, например, антипутинскую кампанию. Все эти атаки (пенсий не будет, социальных выплат не будет, налоги будут расти) — это все сигнал обществу от правительства: Путин заставляет нас вас обижать. Это сигнал! Они все выступают не от своего имени, не от имени своей либеральной команды прихватизаторов. Они все выступают — мы, правительство, поставленное Путиным.

Задача — не убрать Путина. Их хозяева на Западе понимают, что убрать Путина — невозможно. Их задача состоит в том, чтобы максимально затруднить Путину победу в 2018 году, и чтобы можно было максимально бить по слабым точкам. Идеально будет, чтобы он победил в два тура, чтобы были сомнения в результатах, чтобы была низкая явка и так далее. То есть это вполне целенаправленная политика.

Обращаю ваше внимание: когда Дворкович был руководителем группы… не то помощником Грефа, не то замминистра экономики… И он, комментируя где-то в Лондоне или в США выступление Путина (его просто спросили), сказал: не следует обращать внимание на мнение экономически некомпетентного человека. И эта фраза мне тогда очень сильно бросилась в глаза, потому что я удивился: почему его сразу не уволили?

Но теперь так никто не говорит! Однако сама идея вменить саму мысль всем людям, что ребята, Путин не отражает ваших интересов и заставляет нас делать все эти гадости, — эта линия началась в правительстве и очень четко проявляться.

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