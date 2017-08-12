/Поглед.инфо/ Мащабният крах на пазарите, който се очаква през есента или в непосредствените месеци, и последващият хаос, ще бъдат огромни. Грубо казано, никакъв "голям" човек, бил той банкер или политик, или представител на елита на задкулисието – не може сам, непосредствено, да управлява нито силовите структури, нито финансовите структури, нито законодателните структури; изобщо нищо. Защото спецификата на управлението, както на държавата, така и на елита, е изградена по такъв начин, че води до рязко разделяне на отговорностите.

Вижте стопанските функционери на Централния комитет на КПСС – както си бяха в края на 80-те години при Горбачов, така са си и днес. Абсолютно аналогични групи има и на запад. И ако системата започне да се разпада, изведнъж се оказва, че всичките тези хора, включително най-могъщите на света, се оказват абсолютно безпомощни. Нещата приключват, когато пристига отряда на матроса Железняк.

Проблемът е в това, че в реалността устойчивите системи са много малко. Тоест, много богатият човек – като Потанин, Дерипаска и други – трябва да създаде своя лична система за сигурност. Но ако империята започне да се руши, никой не е в състояние да гo защити. Ключовият елемент на властта е системата и мястото на индивида в тази система. Ето защо за мнозина, предстоящата криза ще приключи със съвършено неочаквани резултати...

(рус.ез.)

Михаил Хазин: О ресурсной базе либералов

- Меня вот какой аспект будущего перелома очень интересует...

Крах рынков осенью-весной, как я понимаю, все таки неизбежен. Это, неминуемо сократит либеральную ресурсную базу. Но... Уже накопленные финансистами ресурсы, в том числе и медийные, столь колоссальны, что лично мне не очень понятно, что может обезопасить мир от того, что после того, как этот зверь будет окончательно загнан в угол они не плюнут на все возможные приличия и не начнут "игру без правил"? Начиная от буквального убийства неугодных президентов, заканчивая провокациями и терактами с использованием ядерного оружия?

— Действительно, масштаб обрушения рынков, и последующего за ним хаоса, будет очень велик. Однако специфика управления, и государственного, и элитного, выстроена так, что происходит очень сильное разделение обязанностей. Грубо говоря, никакой "большой" человек, неважно является ли он банкиром или он является крупным политиком, или он является представителем элитной закулисы – он сам он непосредственно не управляет ни силовыми структурами, ни финансовыми структурами, ни структурами законодательными, и вообще ничем.

Есть некоторые сложные взаимно переплетенные системы, и соответственно у каждого есть только своей элемент, а наибольшие успехи у тех, кто понимает, как эта система устроена. В основном это те, кто занимаются обслугой, то есть это помощники руководителей, управляющие делами, и прочие. Посмотрите на хозяйственных функционеров ЦК КПСС - они как сели в конце восьмидесятых, при Горбачёве, так и сидят до сих пор. Тогда им было тридцать пять – сорок, сейчас им около семидесяти, но с ними по-прежнему абсолютно ничего нельзя сделать. Почему? Ровно потому что они эту систему видят изнутри и очень хорошо умеют ею пользоваться. При одном условии: не вмешиваться в управление. Если начальник что-то командует – они в меру своих возможностей исполняют, постольку поскольку это не затрагивает их личных интересов. Начальник меняется – они начинают исполнять прямо противоположное.

Абсолютно аналогичные группы имеются и на западе. Но при этом, если система начинает рассыпаться, то неожиданно выясняется, что все эти люди, включая сильных мира сего – абсолютно беспомощны. Приходит отряд во главе с матросом Железняком, и тут-то выясняется: для того чтобы тебя охраняла охрана, тебе нужно обратиться к какому-то там заместителю директора ФСБ, или соответственно к руководителю секретной службы Соединенных Штатах Америки. Ты туда звонишь, а там к телефону никто не подходит, или к телефону подходит человек, и на таком не очень грамотном языке, говорит: «А ты кто такой, падла, чтоб мне указывать?».

Вся проблема состоит в том, что в реальности устойчивых систем очень мало, и они на самом деле маленькие. То есть, какой-нибудь очень богатый человек может сделать частную, свою личную систему охраны. Например, Потанин, Дерипаска и прочие такие же. И она действительно очень серьезная, очень крупная, она их охраняет от покушений, от таких же Потаниных. При этом мы все понимаем, что все эти люди бывшие сотрудники КГБ, ФСБ, спецназа, еще чего-то. И все эти люди очень хорошо понимают, что они работают на олигархов, только потому что, люди, с которыми они вместе служат, их просто направили - вот иди там подзаработай. Но если речь идет о выживании, то дальше это вопрос, потому что они прекрасно понимают, что если империя экономическая рушится, то их никто не защитит.

Это очень важный вопрос. Вспомним, что очень страшные генералы КГБ в девяностые годы жили впроголодь. Это главная проблема. На самом деле подавляющая сила очень многих лиц, которых считают чуть ли не демиургами, она на самом деле основана на действующей системе государственного управления, и как только система начинает рассыпаться, все из возможности летят в тартарары.

Вспомним бывшего первого секретаря Московского горкома партии Гришина, который умер сидя на стуле в райсобесе. Никто не знает зачем он пошел в райсобес. А дело в том, что Гришин много лет был членом военного совета Московского военного округа. И как человек, который там двадцать лет был, имел право на генеральскую пенсию, и он хотел ее оформить... Всего-то навсего. А он был всесильным человек.

При КПСС не воровали. У Лужкова имеется состояние, но его состояние ему сильно помогает в Лондоне? Он там сидит как мышка. А в Москве, если он будет пытаться хоть как-то это использовать для каких-то своих интересов, ему быстро открутят голову. Сколько мы знаем олигархов, которые потеряли всё, как только они лишились своего места в системе. Такая картина всюду. Ты можешь выйти, разумеется потеряв при этом восемьдесят-девяносто процентов своего влияния. А когда будет сыпаться система, то выйдут все. И в этом смысле ошибочно думать, что эти люди, какой-нибудь там банкир или руководитель МВФ или ФРC может куда-то бросить атомную бомбу? Атомную бомбу будут бросать совсем другие люди. И вот это принципиальная вещь.

Ключевой элемент силы — это система, и твоё место в этой системе. Вот почему этот кризис приведет для очень многих к совершенно неожиданным результатам. Ну а дальше читайте "Лестницу в небо", вот и всё.

- Тогда маленький дополнительный вопрос, выражаясь терминологией большой игры, если говорить о Новом Вавилоне (США). Одно дело крах рынков случился через полгода-год после избрания Трампа и всё можно списать на предыдущую администрацию, а другое дело что крах рынков происходит через полтора-два года. Я в большой степени спрашивал о либералах там. Что помешает им, к примеру, обрушить медийную машину на Трампа и обвинить в этом его, то есть сделать его виновником и обрушить на него гнев толпы, которая станет вдвое беднее, и не перевернуть всё с ног на голову, и опять не поставить своего человека?

— Я объясню в чем дело. Обрушить гнев толпы - это не так просто. Одно дело, когда у тебя есть ограниченные и безграмотные люди, которым ты выстраиваешь некоторую картинку мира, и в рамках этой картины предлагаешь голосовать за Хилари. Поскольку они сами не понимают, что им надо, они только чувствуют, что что-то не так. По этой причине ими можно относительно манипулировать.

Обращаю внимание, в нашей стране на выборы в Госдуму год тому назад понадобилось приписать Единой России не пять процентов, не десять, а сто пятьдесят процентов голосов! Потому что у нее оказался бы очень низкий результат, то есть никакая манипуляция не помогла. В этом смысле, когда у тебя происходит кризис, то в этом случае для того чтобы манипуляции из СМИ были конструктивны, чтобы они давали заданный результат, они, во-первых, должны быть гениальными по качеству, что не так-то просто, во-вторых они должны быть едиными, а обычно в условиях кризиса происходит фрагментация.

Это сегодня у нас две партии, одна – финансовых, а вторая – изоляционистов, а когда начнется кризис, то и та, и другая, разобьётся на множество мелких фракций, которые друг с другом тоже будут воевать, вспомним революцию семнадцатого года в России. И наконец, третье, нужно при этом в условиях кризиса... Почему я говорил, что нужна гениальная манипуляция? Потому что нужно вписываться в быстро меняющуюся картину мира, то есть ты должен не просто врать, а ты должен врать быстро, здесь и сейчас. А это вообще невероятно сложно, потому что вся пропагандистская машина работает достаточно неповоротливо. Какие-то умники пишут лекала, потом эти лекала спускаются в виде так называемых темников, в наиболее крупные СМИ, а уже мелкие СМИ подхватывают эти темы за крупными.

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