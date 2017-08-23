/Поглед.инфо/ Разрушаване на паметници, първо в Украйна и в Полша, а сега и в Съединените щати. Агресивна реторика, изградена върху ожесточена омраза и много често - без да има специална причина. Категоричен отказ да се признае алтернативно мнение - въпреки факта, че признаването на това самото мнение е почти основата на съвременната либерална идеология. Като цяло - очевидно е нещо странно. Но защо?

Вече писах многократно, че идеологията на модерния либерализъм е строго тоталитарна и не приема несъгласие. За мен това беше очевидно от дълго време, защото видях колко трудно е да се ликвидира някакво несъгласие в икономическата сфера. И, както казах, този процес го наблюдавах от самото начало и видях как привържениците на тази идеология първоначално се бореха да намерят място за себе си "на масата", след това започнаха активно да използват лакти, а накрая просто започнаха да елиминират всяко инакомислие, публично обвинявайки неговите носители за хора "неграмотни" или просто "измамници".

/рус.ез./

Я уже много раз писал о том, что идеология современного либерализма жестко тоталитарная и инакомыслия не принимающая. Для меня-то это было очевидно уже давно, поскольку я видел, как жестко ликвидируется любое инакомыслие в сфере экономики. Причем, поскольку я застал этот процесс в самом начале, то очень хорошо запомнил, как сторонники этой идеологии вначале требовали и для себя место «за столом», потом стали активно толкаться локтями, а затем просто стали ликвидировать любое инакомыслие. Публично обвиняя его носителей людьми «безграмотными» или просто «мошенниками».

Я лично с таковыми историями сталкивался неоднократно (желающим я предлагаю почитать реакции на мои передачи на «Эхо Москвы» или почитать отзывы на мои статьи, которые перепечатывают на сайте worldcrisis.ru в его современном виде). При этом наглость и цинизм российских либералов понятна — они видят мощную поддержку российской власти и уверены в поддержке Запада (после избрания Трампа она несколько пошатнулась, но современная либеральная атака на него эту уверенность вернула). А вот на Западе-то что происходит?

А там начался очень интересный процесс, первая стадия «отката маятника». Да, либеральная команда еще очень сильна, но у нее проявилась принципиальная слабость — отсутствие позитивного сценария. Ситуация явно ухудшается (хотя пропаганда делает вид, что все в порядке), но нет ни малейшего представления, что и как этой ситуации делать. Попытки обсуждать ситуацию тоже крайне ограничены, поскольку монополия либеральной мысли (во всех общественных науках) приводит к тому, что все, кто пытается хоть как-то отойти от «мэйнстрима» жестко травятся либеральной общественностью (и отсекаются от финансирования). На Западе еще есть какая-то альтернатива (поскольку очень много независимых источников финансирования), а у нас с этим полная катастрофа.

Беда для либералов состоит в том, что ситуация продолжает ухудшаться, независимо от тех мантр, которые они произносят. И в этой ситуации общество начинает реагировать все более и более жестко, в том числе, в США, где к власти ухитрился прийти такой несистемный человек, как Трамп. Его тоже начали травить (как до того травили экономистов), но какие-бы он не совершил ошибки становится ясно, что его группа поддержки никуда не денется и не просто начнет выдвигать других людей, но и (о, ужас!) начинает расти в количестве. У нас, собственно, это количество уже переваливает за 80% населения (уровень поддержки Сталина сам за себя говорит), и только полное отсутствие системы политического самоопределения спасает либеральную тусовку.

И, что очень важно, перестали работать идеологические механизмы «тонкой настройки». Людям уже бессмысленно рассказывать про то, как делать карьеру или зарабатывать деньги (поскольку они видят, что все это уже не работает) и остается бить по самым базовым идеологическим штампам. Ну и создавать систему «взаимного шантажа». Ну подумайте, как много людей на современной Украине не хотят признавать той катастрофы, в которую зашла страна, только потому, что они открыто и публично поддержали «майдан»! Люди вообще не любят выглядеть дураками, а потому, они либо продолжают поддерживать власть, оправдывая свое предыдущее поведение, либо же просто уход в сторону (что власть тоже устраивает, поскольку такие люди не представляют собой угрозу).

Сегодня этот же механизм запускают в США. Ты против расизма? Докажи! Снеси памятник генералу Ли, солдатам армии конфедератов и так далее. И так историю довольно сильно искажали (ну кто помнит, что главной задачей Ку-Клукс-клана была борьба с негритянскими бандами, которые после Гражданской войны распространились на американском Юге?), а теперь это принимает фантасмагорические формы! Но задача — вывести тех людей, которые не хотят и готовы думать в состояние, при котором они еще довольно долго не смогут вступать против либеральной монополии.

К слову, меня часто ругали российские либералы за то, что я отрицаю «свободу слова» в США. Но вот я разместил историю американского юноши, который стоял с флагом Конфедерации и защищал памятник генералу Ли — за что его выгнали из колледжа. А потом сайт по сбору денег на разные компании не дал собрать ему денег на оплату учебы в другом колледже. И не надо мне объяснять, что это случайность — это просто публичное проявление либеральной нормы. И то, что это стало известно — это как раз первые проявления «отката маятника», понимания того, что с либеральным монополизмом пора заканчивать.

Меня опять будут ругать за то, что я не прочитал статью «Википедии» (тут мой ответ простой — я принципиально не лезу в помойки) или другой энциклопедии про либерализм. Ребяты, это вам голову мутят! То, что думали по этому поводу древние греки или французские энциклопедисты к реальности отношения не имеет. Я пишу о современном политическом либерализме и он как раз типичная тоталитарная идеологическая система, выстроенная на деньги и в интересах вполне конкретных бенефициаров — мировой финансовой элиты! И нужно понимать, что хотя маятник и качнулся, нам, тем кто за право людей выбирать себе ту жизнь, которая им нравится, еще работать и работать!

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