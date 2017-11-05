/Поглед.инфо/ След като ООН подобри процедурата си за разглеждане на жалби от отделни лица, те вече започнаха да достигат до получателя. Резултатът разтревожи международната организация: за кратък период от три месеца бяха подадени 31 жалби за престъпления, извършени от служители на ООН, свързани с изнасилване.

Престъпленията са извършени от персонала по време на мисии в различни държави и в различни години и по правило – те се оказват членове на мироопазващи мисии. Най-малкото 24 жени и шест момичета са доказаните жертви на насилие. Жалбите идват от Централноафриканската република, Южен Судан, Демократична република Конго и Хаити...

(рус.ез.)

Миротворцев ООН обвинили в десятках преступлений. Среди пострадавших есть дети

С тех пор, как в ООН усовершенствовали процедуру подачи жалоб от частных лиц, они в коем веке стали доходить до адресата. Результат переполошил международную организацию – 31 жалоба на преступления сотрудников ООН, связанные с изнасилованиями, были собраны в короткий период трёх месяцев.

Сейчас со всеми, кто обратился в ООН с жалобами, работаю адвокаты организации. Преступления совершались сотрудниками в ходе выполнения миссий в различных странах и в разные годы – как правило, это члены миротворческих миссий. Жертвами насилия стали по меньшей мере 24 женщины и шесть девочек – жалобы приходят из Центральноафриканской Республики, Южного Судана, Демократической Республики Конго и Гаити. Один из таких случаев уже удалось подтвердить.

По такому поводу вспоминается развернувшаяся дискуссия касаемо пребывания миротворцев ООН на Донбассе. Даёт ли информация о десятках изнасилований повод полагать, что прецеденты могут иметь место и на юго-востоке Украины? Да, пожалуй. А потому предложение украинских властей и США расширить эту миссию вплоть до нахождения миротворцев на украинско-российской границе, становится неуместным.Конечно, если военный контингент ООН возьмёт Донбасс в окружение, США не упустят возможности, чтобы нажать на спусковой крючок и открыть дорогу к наступлению для украинской армии. Как бы ни развивался сценарий, пострадавшей стороной всегда будут менее защищённые – население Донбасса. Потому извращать суть российского предложения по размещению миротворческих сил ООН на юго-востоке Украины, могут только те, кто в мирном разрешении не заинтересован.

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