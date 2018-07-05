/Поглед.инфо/ Нека се опитаме да си представим друг поглед върху последните събития на Корейския полуостров.



По странно стечение на обстоятелствата, значителният обрат в отношенията между двете Кореи (от враждебност към помирение) съвпадна със значителния обрат в американската външна политика.

Има ли връзка тук? Нека да видим.

След встъпването си на длъжност в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе курс към възстановяване на собствената си индустрия. Под Тръмп подразбираме не него лично, а така наречения аватар на онези сили, които си поставят за цел да превърнат Съединените щати от клъстер от транснационални корпорации (определението е на Андрей Фурсов) в силна национална държава под лозунга "Да направим Америка велика отново".

Америка пое курс на възстановяване на собствената си промишленост. Това тук наричат "фискална рефлация", тоест, комплекс от мерки, насочени към повишаване на вътрешните обеми на производство на територията на САЩ посредством стимулиране на икономиката от страна на държавата и намаляване на търговския дефицит. Затова САЩ трябва да освободят вътрешния си пазар от евтините чуждестранни стоки. Това са стоките от Китай, ЕС, Япония и, което е важно в случая, от Южна Корея. И външната политика на САЩ бавничко се променя в този аспект.

(рус.ез.)

Мнение: Взгляд на события на Корейском полуострове

На АШ имеет место точка зрения что "Ким всех развел" (Красивый развод американцев).

Попробую представить другой взгляд на последние события на Корейском полуострове.

По странному стечению обстоятельств значительный поворот во взаимоотношениях двух Корей (от вражды к примирению) совпал со значительным поворотом (а фактически разворотом) во внешней политике США. Есть ли тут связь - посмотрим.

После прихода к власти в США Трампа (под Трампом в дальнеейшем подразумеваем не его персонально, а так называемый аватар тех сил, которые задались целью превратить США из кластера транснациональных корпораций {определение А. Фурсова} в сильное национальное государство "Сделаем Америку великой снова") Америка взяла курс на восстановление собственной промышленности. Здесь это назвали "фискальная рефляция" - то есть набор мер, направленных на увеличение объёмов национального производства внутри США посредством государственного стимулирования экономики и сокращения дефицита торгового баланса. Для этого США требуется избавить свой внутренний рынок от дешевых зарубежных товаров. Это товары из Китая, ЕС, Японии и, что для нас важно, Южной Кореи. И внешняя политика США потихоньку меняется в этом аспекте. Администрация Трампа сразу отправила в мусорку (или собирается) договора о зонах свободной торговли "Транстихоокеанского партнерства", "Трансатлантического партнерства с ЕС", Североамериканского NAFTA, а также KORUS (Соглашение о свободной торговле между США и Южной Кореей было заключено в 2007 г.).

Сейчас мы видим как бывшие экономические союзники США становятся их противниками. И Южная Корея стала экономическим противником для США. А где экономика, там и политика. С другой стороны бывшие политические противники вполне могут стать союзниками. Какими критериями должны обладать новые союзники: не угрожать США экономически, не иметь профицита в торговле со США (или практически не иметь торговых отношений), не экспортировать в США то, что Америка собралась восстанавливать у себя. И Северная Корея как раз подходит на роль нового союзника (Россия, кстати, тоже).

Теперь посмотрим, как США могут использовать своего нового союзника Северную Корею против своего нового противника - Южной Кореи.

Военный вариант - неудачен, потому что американский бизнес имеет значительные вложения в Южную Корею, терять которые из-за войны совсем не с руки (это же, кстати, аргумент в копилку тех кто так и не дождется третьей мировой, по той же причине - у американского бизнеса вложения по всему миру).

Мирный вариант: объединение двух Корей в той или иной форме (хоть конфедерация, хоть ещё как). От этого варианта выиграют вообще все.

Мир лишится проблемы ядерной напряженности на Корейском полуострове.

Северокорейцы получат отмену международной блокады, доступ к американским финансам (кредиты - плата за услуги) в результате чего получат увеличение уровня жизни. А Ким Чен Ын ещё и получит статус миротворца, так как это же он всё сделал! При этом отказываться от ЯО совсем необязательно, важно будет лишь то, что их ЯО перестанет угрожать южанам.

Обе Кореи прекратят жить в состоянии вялотекущей войны, которое, наверно, надоело людям по обе стороны границы.

Южная Корея получит дешевую рабочую силу (норзарбайтеров) и доступ к НЕЗАКРЕДИТИРОВАННОМУ рынку северян (24 млн. человек). Это немного по мировым масштабам, но хватит, чтобы хоть частично заместить выпадающий рынок США.

Ни у США решит свою проблему с экспортом из Южной Кореи.

Так что сейчас стартовал процесс объединения двух Корей под патронажем США. Действительно ли это так - узнаем через ~2 года. Полагаю, что США планируют получить какой-то вещественный результат ещё до перевыборов Трампа. Им нужно торопиться. А Трамп за политику на Корейском полуострове может ещё и нобелевскую премию мира получить.

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