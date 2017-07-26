/Поглед.инфо/ Конгресът на САЩ прие законопроект за нови санкции срещу Русия. Освен срещу Москва, американските законодатели целенасочено бият и по Европа, и по собствения си президент. Главният въпрос за Кремъл не е толкова в търсенето на ефективен отговор, а в изработването на определена стратегия за действия, защото в света вече не се прилагат общоприетите правила.

Законопроектът има ярко изразен антиевропейски, по-точно анти-германски характер, и цели да подкопае сътрудничеството между ЕС и Русия в енергийния сектор, доколкото се препятства изграждането на газопровода "Северен поток-2". Ако американците успеят, европейците ще трябва да купуват енергоносители от други места по значително по-високи цени, което неминуемо ще се отрази на себестойността на европейските стоки и на енергийната сигурност на Европа като цяло.

(рус.ез.)

Москва должна искать ответ на санкции и новые реалии мировой политики

Конгресс США согласовал законопроект о новых санкциях против России. Помимо Москвы американские парламентарии целенаправленно бьют по Европе и собственному президенту. Главным вопросом для Кремля становится не только поиск эффективного ответа, но и определение стратегии действий как таковой, поскольку в мире перестают действовать любые правила.

Конгресс США преодолел имевшиеся процессуальные препоны и содержательные противоречия и достиг согласия по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана, а также – возможно – Северной Кореи.

Главная проблема с анализом ситуации вокруг этой темы заключается в том, что данный акт американских парламентариев фактически выглядит «войной всех против всех»: против России, Европы и даже против собственного президента.

С одной стороны, сам по себе законопроект открыто и очевидно направлен против России. В то же время нельзя не отдать должного американским депутатам, которые, руководствуясь национальными интересами, вывели из-под его действия сотрудничество в сфере космоса и деятельность НАСА.

С другой стороны, проект носит выраженный антиевропейский, а точнее – антигерманский – характер и нацелен на подрыв российско-европейского сотрудничества в сфере энергетики, поскольку ставит своей целью воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток – 2». А это в свою очередь очевидным образом бьет по экономике Европы, поскольку, если американцы добьются в этом успеха, европейцы окажутся перед необходимостью закупать энергоносители в других местах по существенно более высоким ценам, что в свою очередь скажется и на себестоимости европейских товаров, и на энергетической безопасности Европы в целом.

В этой ситуации впечатляет ирония и цинизм американских законодателей, которые обосновывают законопроект «защитой энергобезопасности союзников и утверждают, что вторая ветка «Северного потока» якобы окажет негативное воздействие «на энергетическую безопасность Европейского союза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине».

Вполне закономерно, что такая защита у самих защищаемых союзников вызвала весьма негативное отношение и протесты. К уже высказанному мнению европейских энергокомпаний, Европейская комиссия также заявила о своей озабоченности тем, что меры, обсуждаемые в Конгрессе США, могут иметь непредвиденные последствия, в том числе для европейских экономических и энергетических интересов. Кроме того, их потенциальный эффект может оказаться «широким и неизбирательным», в результате ЕК призвала американскую сторону согласовывать с Брюсселем шаги в сфере санкций против России.

Отдельного упоминания заслуживает также открытый выпад Еврокомиссии, которая прямо заявила, что данный законопроект «продиктован, прежде всего, внутренними соображениями».

Этот комментарий прямо указывает на еще одну деталь – возможно, главную – во всей этой истории: законопроект подготовлен и будет принят в пику президенту Дональду Трампу. Более того, об этом прямо заявил лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер, сказавший, что демократы и республиканцы достигли соглашения по законопроекту в связи с «видимой неспособностью» президента справиться с «многочисленными нарушениями России».

Главный камень преткновения между Капитолийским холмом и Белым домом не санкции сами по себе, а контроль над ними и возможность их вводить и отменять. Дональд Трамп настаивал на сохранении им независимости в данном вопросе. Однако новый законопроект резко ограничивает возможности президента отменять санкции или приостанавливать их действие.

В результате американский президент может оказаться перед трудным выбором. Если он наложит на законопроект вето, это повлечет за собой новую волну обвинений в его сотрудничестве с «русскими». Если же он подпишет его, то его возможности вести самостоятельную внешнюю политику резко сузятся.

Пока же Трамп пытается сохранить свободу маневра. Представитель Белого дома сообщил, что президент «поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности», однако пока не принял решение по данному законопроекту.

Что касается Москвы, то ее позиция вполне привычна. Пресс-секретарь президента заявил, что отношение к законопроекту в Кремле «крайне негативное», а CNN подозревает, что Россия ответит на него неожиданно и асимметрично.

Однако главная проблема заключается во все большем размытии не только привычных, но и вообще каких-либо границ, рамок и правил в международной политике. Россия и Европа (а заодно весь остальной мир) вынуждены иметь дело с ситуацией, когда ключевые внешнеполитические решения в Вашингтоне принимаются под влиянием внутриполитической борьбы в США.

Впрочем в Европе ситуация немногим лучше. Взаимная жесткая санкционная политика, свежий скандал с турбинами, в который вмешался теперь и германский МИД, пригрозив осложнением двухсторонних отношений, и на этом фоне проект «Северного потока – 2», в котором Россия и Германия совместно противостоят Штатам. Это можно было бы считать забавной иллюстрацией классической сценки «здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали», если бы речь не шла у судьбоносных для множества стран и, в целом, планеты решениях.

Можно предположить некоторые направления, по которым Москва может ответить на новые санкции со стороны США, например, те или иные меры в бережно охраняемой американцами от санкций области космического сотрудничества.

Однако это никак не влияет на главную проблему, все более остро стоящую на повестке дня – мир превращается в расползающееся на глазах лоскутное одеяло, причем обнаруживается, что даже, казалось, цельные «куски» тоже начинают распадаться из-за внутренних проблем.

В результате перед Москвой все более остро встает вопрос не как реагировать на те или иные решения или эксцессы (будь то новые санкции или арестованная дипломатическая собственность), а как в принципе действовать в мире, ускоренно теряющем любые ориентиры, нормы и правила.

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