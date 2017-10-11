/Поглед.инфо/ В четвъртък, на 5 октомври започна визитата на краля на Саудитска Арабия Салман бен Абдел Азис Ал Сауд в Москва, в хода на която той се срещна с президента на Русия Владимир Путин. Това е първата визита на главата на тази арабска монархия в историята на отношенията между Русия и Саудитска Арабия, установени между СССР и кралството още през 1926 година.

За никаква дружба между Москва и Ер-Рияд естествено не може да става дума. Става дума за чисто практически интерес, който (възможно е това все още да не е факт) ще бъде реализиран. Главният интерес в отношенията на Русия със Саудитска Арабия е разбира се опита за картелно регулиране на глобалния нефтен пазар. За това достатъчно подробно тези дни говори президентът Путин в изказването си по време на Руската енергетическа седмица – той разсъждаваше за американския интерес, за шистовия газ и за шистовия нефт. Саудитска Арабия заедно с Русия контролират 25% от световния нефтен пазар. Преди повече от година беше сключено съглашение, за което лобираха министъра на енергетиката на Русия Александър Новаков и министъра на енергетиката, промишлеността и минералните ресурси на Саудитска Арабия Халед бен Абдел Азис ал Фалех – за взаимно договаряне за контрол над ценообрзуването на нефтения пазар. Това разбира се е главния въпрос на сегашната среща на лидерите на страните, защото падането на цените на нефта до единици или десетки долари е катастрофа както за Русия, така и за Саудитска Арабия. Оказа се, че имаме чисто прагматични интереси заради американската дъмпингова политика на заливане на световния пазар с ефтин нефт. А да напомня, американците не се обвързват с никакви съглашения, правят каквото искат, не им пука за ОПЕК и винаги преследват само своята лична изгода. Това доведе до сериозни загуби. Саудитска Арабия загуби десетки милиарда долара. Руската Федерация също се намира сложна ситуация заради това. Затова мисля, че това е главната точка на преговорите.

Тя е съпътствана да кажем така, от някакво рамкиране. То разбира се е сговора със саудитите по Сирия. Саудитите дълго време финансираха част от антиасадовската опозиция. При това най-радикалната опозиция. Финансираха я, финансираха я, но опозицията като цяло претърпя поражение: военно (в битките за Халеб и Хомс) и политическо (защото целите, които си постави – свалянето на Асад, създаване там на ислямска държава не бяха достигнати). За Саудитска Арабия договорът с Русия за Сирия е разбира се, принудителна мярка. Те биха предпочели да видят там друга конфигурация, но се получава така.

Третата точка е Иран. Саудитите се опитват да подкупят руската власт да се откаже от партньорските си отношения с Иран. Ние знаем от опита на старата руска власт, че предателството, собствено казано е в кръвта на империята. Но в дадения случай, разбира се за Русия е смъртоносно да се отказва от отношенията си с Иран, защото това е онзи коз, лишавайки се от който Русия просто ще попадне в зависимост от външни пари, от външни кредитори, от външни източници на влияние. Затова съм сигурен, че Русия прави загадъчно лице (в смисъл лицето на Путин) на тези преговори, слуша, но нищо не казва. Партньорството на Русия с Иран е сложно, но като цяло ефективно. Именно благодарение на съюза с Иран е постигната военната и политическата победа в Сирия и Русия при никакви обстоятелства няма да се откаже от този съюз. И никакви пари няма да заменят това.

Парите идват и си отиват, а политиката остава. Съвременна Русия е много прагматична държава, която се ръководи от много хладнокръвни хора и която разбира, че в политикиата няма приятели, а има интереси. Интересите на Русия днес са да се договори за нефтения пазар със Саудитска Арабия. И като бонус (възможен, но не задължителен) са договорите за С–400, които изобщо не са необходими на Саудитска Арабия, защото тя с по-голямо удоволствие ще купи Patriot-ти. Но като някакъв реверанс към Русия саудитите намекват, че са готови да купят купчини руско оръжие, което изобщо не им е необходимо. През всичките минали десетилетия те се въоръжаваха по натовските, американските стандарти и да се купува руско оръжие от военна гледна точка е безсмислено. Покупката за 3 милиарда долара се обсъжда с Рогозин. Но за саудитите 3 милиарда не са много пари. Ще считаме, че те се опитват да предложат на Русия подкуп под формата на покупка на оръжие. Но за нас това е твърде малък подкуп за това, което те искат. А те искат Русия да ограничи своите контакти с Иран.

(рус.ез.)

Максим Шевченко: Заключать соглашение можно с кем угодно, если это соответствует интересам государства и народа

В четверг 5 октября начался визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву, в ходе которого он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это первый в истории отношений России и Саудовской Аравии, установленных СССР и королевством еще в 1926 году, визит главы этой арабской монархии.

Ни о какой дружбе Москвы с Эр-Риядом, естественно, речи нет. Речь идёт о чисто практическом интересе, который (возможно, это ещё не факт) будет реализован. Главный интерес в отношениях России с Саудовской Аравией — это, конечно, попытка картельного регулирования глобального нефтяного рынка. Об этом достаточно подробно на днях говорил президент Путин, выступая на Российской энергетической неделе — он рассуждал об американском интересе, о сланцевом газе, сланцевой нефти. Саудовская Аравия вместе с Россией контролируют 25% мирового нефтяного рынка. Уже больше года назад заключено соглашение, которое было пролоббировано министром энергетики России Александром Новаком и министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом — о взаимной договорённости по контролю за ценообразованием на нефтяном рынке. Это, конечно, главный вопрос на нынешней встрече лидеров стран, потому что падение нефтяных цен до единиц или десятка долларов — это катастрофа как для России, так и для Саудовской Аравии. У нас оказались общие чисто прагматические интересы из-за американской демпинговой политики, вброса на мировой рынок дешёвой нефти. А американцы, напомню, никакими соглашениями себя не связывают, делают то, что хотят, на ОПЕК они плевали с высокой колокольни и преследуют всегда только свою личную выгоду. Это привело к серьёзным потерям. Саудовская Аравия потеряла десятки миллиардов долларов. Российская Федерация тоже находится из-за этого в непростой ситуации. Поэтому, я думаю, это и есть самый главный пункт переговоров.

Сопутствует ему, скажем так, обрамление. Это, конечно же, сговор с саудовцами по Сирии. Саудовцы долго финансировали часть антиасадовской оппозиции. Причём наиболее радикальной оппозиции. Финансировали-финансировали, но оппозиция в целом потерпела поражение: военное (в битвах за Халеб и за Хомс) и политическое (потому что цели, которые она ставила — свержение Асада, создание там исламского государства — не достигнуты). Для Саудовской Аравии договор с Россией по Сирии — это, конечно, вынужденная мера. Они бы предпочли видеть там совершенно другую конфигурацию, но приходится вот так.

Третий пункт — это Иран. Саудовцы пытаются подкупить российскую власть, чтобы она отказалась от партнёрских отношений с Ираном. Мы знаем из опыта старых российских властей, что предательство, собственно говоря, в крови империи. Но в данном случае, конечно же, для России смерти подобно отказываться от отношений с Ираном, поскольку это тот козырь, лишившись которого, Россия просто попадёт в зависимость от внешних денег, внешних кредиторов, внешних источников влияния. Поэтому я уверен, что Россия делает загадочное лицо (в смысле лицо Путина) на этих переговорах, кивает, слушает, но ничего не говорит. Партнёрства России с Ираном сложное, но в целом эффективное Именно благодаря союзу с Ираном достигнута военная и политическая победа в Сирии, и отказываться от этого союза РФ не будет ни в каких обстоятельства. И никакие деньги это не заменят.

Деньги приходят и уходят, а политика остаётся. Современная Россия — это очень прагматичное государство, которое руководится очень хладнокровными людьми и которое понимает, что в политике нет друзей, а есть интересы. Интересы России сегодня — договориться о регулировании нефтяного рынка с Саудовской Аравией. В виде бонуса (возможного, но не обязательного) идут контракты по С-400, которые Саудовской Аравии нафиг не нужны, потому что она с большим удовольствием купит Patriot’ы. Но в виде некоего реверанса в сторону России саудовцы намекают, что готовы купить горы российского оружия, им совершенно не нужного. Все прошлые десятилетия, они вооружались по натовским, американским стандартам и покупать российское оружие с военной точки зрения бессмысленно. Закупки на 3 миллиарда долларов обсуждаются с Рогозиным. Но 3 миллиарда для саудовцев — небольшие деньги. Будем считать, что они пытаются предложить России взятку в виде покупки оружия. Но для нас это тоже слишком маленькая взятка за то, что они хотят. А хотят они, чтобы Россия ограничила свои контракты с Ираном.

Есть ещё и другой момент. Это глобальное противостояние демократов и республиканцев, трампистов и обамитов — так мы назовём их нежно. Саудовцы — это, конечно, креатура Трампа. Напомню, что первый визит Трампа за рубеж в качестве президента был как раз в Эр-Рияд, потому что саудовцы — это давний, надёжный, плотный кошелёк Республиканской партии, от которого Республиканская партия отказываться не собирается. Целью «арабской весны», затеянной Обамой и демократами, было выбить из рук республиканцев именно этот кошелёк. Конечной мишенью «арабской весны», помимо Египта и так далее (это всё промежуточные цели, на мой взгляд), — были, конечно, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, страны Залива. Потому что если бы гражданская война пришла в Саудовскую Аравию и в Эмираты, то очень серьёзные силы в США, стоящие за Республиканской партией, лишились бы больших денег. И это обеспечивало бы доминирование мировым финансовым спекулянтам, одну из голов которых, зримых для нас, воплощает Демократическая партия в США, руководство либерального истеблишмента.

Поэтому Путин подчёркивает, в частности, свою лояльность личному союзу с Трампом и ставку на Республиканскую партию. От демократов российским бюрократам, российскому государству ждать точно ничего хорошего не приходится. Демократы везде в мире занимаются уничтожением национальных государств, национальных бюрократий и передачей контроля над территориями в руки транснациональных финансовых корпораций, банковских прежде всего. Они будут ставить свой менеджмент: полностью зависящих от них как бы президентов, якобы премьер-министров — на самом деле, конечно, просто купленных марионеток. Задачей этих марионеток будет передача активов ключевых стран в руки транснациональных финансовых фондов, корпораций. Национальная бюрократия сидит на нефти, газе и контролирует это как национальное достояние — через разные социальные механизмы, если государство склонно к социализму, или, как в России, через неофеодальный, постмодернистский тренд просвещённого авторитаризма. Но, так или иначе, национальная бюрократия полагает себя, и зачастую справедливо, держателем национального богатства страны. Саудовская Аравия в какой-то мере — это национальная бюрократия, ей правит суверенный король. Трамп, проехавшись по Ближнему Востоку, показал, что государства, на которое была направлена атака либералов, демократов — Израиль и Саудовская Аравия — являются его главными партнёрами. И Россия показывает свою приверженность этому союзу. Путин переговорами с королём как бы демонстрирует, что он готов поддерживать это направление политического действия.

А что с Турцией? Ведь Турция, Иран и Саудовская Аравия соперничают на юго-западе Евразии за доминирование. И сближение Москвы с Эр-Риядом не повлечёт ли проблемы во вроде бы налаживающихся отношениях с Анкарой?

Российская власть предпочитает класть яйца во все корзины, не отдавая предпочтения никому особенно. Разве в наших интересах усиление какой-то одной страны за счёт союза с Россией? Конечно же, нет. Россия вполне отработала эту схему на конфликте между Арменией и Азербайджаном, продавая оружие и Азербайджану, и Армении. Главное, что они покупают оружие у России — и Азербайджан, и Армения. Думаю, за разные деньги, но в целом покупают. Поэтому я полагаю, что здесь то же самое. Безусловно, Россия будет на каждом направлении вести сложную игру, диверсифицировать усилия. Она не будет сплетаться в братских объятиях ни с саудитами, ни с Турцией — но будет достаточно рационально и разумно себя вести по отношению ко всем, преследуя только свой прагматический интерес. Я очень на это надеюсь. Причём я надеюсь, что это интерес будет политический и государственный, а не меркантильный интерес частных людей, как это зачастую бывало в предыдущие годы.

В связи с визитом саудовского короля мне задают вопрос: Саудовская Аравия — это не только монархия, национальная бюрократия, это ещё и в некотором роде религиозная секта. Страна-секта. А у нас страна в очень большой своей части мусульманская. Известно, что саудовский принц-наследник встречается с Рамзаном Кадыровым. И как сближение с Саудовской Аравией может повлиять на непростую задачу подавления ваххабизма в мусульманских республиках РФ?

Тут даже слепому ясно, что Рамзану Кадырову поручено (а поручить ему может только один человек) представлять Россию в переговорах с ваххабитскими монархиями Ближнего Востока: с Саудовской Аравией и ОАЭ. Рамзан Кадыров, по слухам, вложил очень большие деньги в самую высокую в мире башню в Абу-Даби, и с саудовским наследником Салманом у него на самом деле достаточно хорошие, тёплые отношения. Здесь Рамзан Кадыров действует не по собственной инициативе (поверьте, он ничего не делает глобального по собственной инициативе), а строго по поручению, под контролем и под отчётность первого лица и тех людей, которые занимаются стратегической политикой — может быть, и Совета безопасности Николая Патрушева. Поэтому сразу все эти ваххабитские дела уберём в сторону. Если надо, то наши власти готовы даже с чёртом лысым целоваться. Я считаю, что в политике это правильно. Многие упрекают Иосифа Виссарионовича Сталина за союз с Гитлером в 1939 году. А я считаю, что если бы Гитлер не нарушил этот союз и 27 миллионов советских людей остались бы живы, то плевать на эту Европу — гори она огнём! Тем более, что она так радовалась фашизму — вот и была бы себе фашистской, а наши почти 30 миллионов остались бы в живых, если бы не было войны и сволочь Гитлер не нарушил договор.

Поэтому заключать соглашение можно с кем угодно, если это соответствует интересам государства и интересам народа. А саудовцы не хуже и не лучше других. Говорят: государство-секта. Но все нации, все государства, создающие свой миф — это секты. В таком смысле Россия — тоже секта, со своим имперским или каким-то ещё мифом. Любое сообщество людей, которое создаёт некую парадигму, абсолютную и декларируемую как абсолютная, естественно имеет сектантский характер. За рамками своего мифа и ваххабитского спектакля саудиты совсем никакая не секта, а очень даже прагматичные бизнесмены, работающие и в Англии, и в США, и в других частях света. В конце концов, исламские деньги в Россию никогда не вкладывались, этому активно и плотно препятствовало израильское лобби. Сейчас наблюдается в какой-то мере прорыв, но Саудовская Аравия — это не враг, а союзник и партнёр Израиля на Ближнем Востоке. Поэтому я думаю, что здесь есть такая система договорённостей, которую, может быть, мы до конца с вами и не понимаем, но которая работает.

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