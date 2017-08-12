/Поглед.инфо/ Харвардският професор по икономика Кенет Рогоф, който в началото на нашия век бе главен икономист на Международния валутен фонд, е настроен твърде песимистично.

В кратко интервю за британската медия „Би-Би-Си” той каза, че сериозни проблеми очакват икономиките на Запада. Добре е да се вслушаме в неговите прогнози, най-малкото, защото той предсказа банковата криза през 2008 г. Според него, значителна част от парите тогава, са били инвестирани в лоши активи. Докато сега на пазара има огромен брой фирми с нулева или дори отрицателна рентабилност, които продължават да съществуват само благодарение на почти нулевите лихвени ставки.

Но, както сочи в интервюто си проф. Рогоф, за всичко това е виновен... Тръмп. За предстоящата опасна криза обаче говорят както извън-системните, така и най-дълбоко свързаните със системата икономисти. Очевидно трябва да се готвим за най-лошото...

(рус.ез.)

Мрачные ожидания глобалиста

Профессор экономики Гарварда, занимавший в начале нулевых годов должность главного экономиста МВФ, настроен весьма тревожно. В коротком интервью BBC Кеннет Рогофф заявил, что ожидает серьёзные проблемы в западных экономиках.

К голосу этого титулованного экономиста стоит прислушаться. Во-первых, он сумел предсказать банковский кризис 2008 года, а во-вторых он является закоренелым глобалистом, от которого линия партии требует обычно проявлять оптимизм:

http://www.bbc.com/news/business-40880640

Аргументы мистера Рогоффа понятны и привычны. Кризис 2008 года был залит деньгами, и значительная часть этих денег, к сожалению, была проинвестирована в плохие активы. Сейчас на рынке присутствует огромное количество бизнесов с нулевой или даже отрицательной рентабельностью, существующих исключительно за счёт околонулевых процентных ставок.

Если поднять ставки — а необходимость их подъёма очевидна — экономикам Запада будет нанесён серьёзный удар. Перегружены кредитами сейчас все, от частных предприятий до больших государств. Следовательно, после подъёма ставок банкротиться также будут все, и коммерческие организации, и государства.

Весьма любопытна вторая часть короткого интервью Кеннета Рогоффа. Он указывает, что Дональд Трамп — это нездоровое явление, и что Дональд Трамп будет виноват в следующем кризисе. При этом экономист не называет конкертное действие нового президента, которое должно будет привести к ожидаемому кризису.

Вывод напрашивается очевидный. Лозунг «Во всём виноват Трамп» среди глобалистов не менее популярен, нежели знаменитое «Во всём виноват Чубайс» девяностых годов. Раз известный глобалист заявляет, что мировая экономика чувствует себя плохо, и что в грядущем кризисе будет виновен Дональд Трамп, следовательно, он уже полагает кризис неизбежным.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда о будущем опасном кризисе одновременно говорят как внесистемные, так и наиболее глубоко встроенные в систему экономисты. Пожалуй, стоит готовиться к худшему.

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