/Поглед.инфо/ Михаил Саакашвили обеща да пристигне на 19 септември в Киев заради "спасението си". Пикантността на ситуацията се допълва от факта, че в същото време в столицата е гарантирано, че няма да бъде президентът на страната. На следващия ден Порошенко ще произнася дълга и активно рекламирана реч в Общото събрание на ООН. Кой е режисьор на тази не лишена от остроумие постановка?

Обиколката из градовете и селата в Западна Украйна на бившия грузински президент и бивш губернатор на Одеса Михаил Саакашвили, нахлул преди няколко дни с подкрепата на поддръжници през полско-украинската граница, продължава. Всеки ден от престоя си в Украйна той не спира да предизвиква властите в страната, демонстрирайки неспособността им да спрат очевидно нарушение на закона. Да, и по принцип да контролират ситуацията.



Саакашвили обаче добави нова интрига към случващото се, заявявайки, че той ще пристигне в Киев на 19 септември с мисия за "спешно спасяване".

И все пак, от момента на пробива му, той е в западните територии на страната, където, както показа случаят му, а и много предишни събития, силата на центъра е до голяма степен условна и формална.



Но идването в столицата е съвсем друг въпрос. Киев е паметник на Петро Порошенко, който той държи под контрол.



Или не?



Отговорът на този въпрос трябва да бъде научен на практика в близко бъдеще. Трябва да се отдаде нужното внимание на остроумието и дори на изяществото на постановката за пристигането на Саакашвили в Киев точно в този момент, който и да стои зад нея.



Факт е, че през следващите дни украинският президент отива в чужбина за участие в Общото събрание на ООН, а речта му е насрочена за 20 септември. По този начин, на 19 септември Порошенко със сигурност няма да бъде в Киев.

/рус.ез./

Вернее, прямо сейчас украинский президент оказался перед крайне неприятной «вилкой».

Его предстоящее выступление в ООН и темы, которые он в нем поднимет, вот уже больше месяца регулярно упоминаются в СМИ. По сложившейся традиции центральное место в нем займет «агрессия» России, а также самая популярная тема последнего времени – миротворческая миссия в Донбассе. Да и, в принципе, участие в крупных международных событиях является известной слабостью киевских властей, которые не упускают ни единого шанса хотя бы рядом постоять с ключевыми мировыми лидерами.

А учитывая, что предстоят мероприятия с участием Дональда Трампа (в частности, обсуждение возможной реформы ООН), поездка имеет для Петра Порошенко столь высокую значимость, что ее отмена представляется практически невероятной.

Однако заявленное намерение Михаила Саакашвили побывать в Киеве выглядит совершенно открытым вызовом – и даже угрозой – для украинского президента.

Еще совсем недавно наблюдатели и эксперты сходились во мнении, что Петру Порошенко удалось выжать максимум из сложившейся на Украине крайне непростой ситуации. Да, идет процесс деградации государственности, по сути, происходит ползучая неформальная децентрализация. Чем дальше от столицы, тем меньше там влияние центральной власти. В то же время украинскому президенту удалось дать укорот самым опасным радикальным группировкам, консолидировать вооруженные силы и в целом избежать катастрофических сценариев, которые были многократно предсказаны – и для Украины в целом, и для него лично.

Прорыв через границу и «турне» Михаила Саакашвили по западным регионам Украины уже нанесли значительный ущерб относительно благополучной картинке стабильности и контроля Киева над страной, которая создавалась властями страны в последние годы. Однако

его безнаказанное появление в столице будет означать открытый вызов лично Петру Порошенко и серьезнейший удар по авторитету украинского президента.

Более того, учитывая многочисленные встречи Саакашвили во Львове с представителями западноукраинских властей, легко предположить, что нечто подобное произойдет и в Киеве, но уже на куда более высоком уровне и с намного более влиятельными фигурами. А это автоматически возвращает на повестку дня вопросы будущего – да и самого существования – украинской власти.

Вряд ли речь может идти о перевороте прямо здесь и сейчас. Но то, что Петр Порошенко должен чувствовать себя все более неуютно из-за консолидирующейся против него украинской элиты, знаменем которой становится Саакашвили, бесспорно.

И в такой важнейший момент украинский президент будет отсутствовать в стране.

Для украинской пропаганды эта ситуация являлась бы идеальным поводом обвинить в происходящем Россию, которая якобы инспирировала и срежиссировала всю эту ситуацию. Однако у этой версии есть один существенный недостаток: Саакашвили является креатурой США, и, более того, Штаты открыто одернули Киев, запретив применять в отношении бывшего одесского губернатора те или иные меры.

На днях спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прямо заявил, что не стал бы советовать Петру Порошенко задерживать или не задерживать Саакашвили, а предложил бы «сфокусироваться на верховенстве права, государственных институтах власти и управлении страной».

В этой ситуации самым любопытным является вопрос, а зачем Штатам это надо. Зачем США фактически поддерживают ослабление абсолютно лояльного им Петра Порошенко?

Видится, что за этим может стоять комплекс причин. Начиная с того, что украинские элиты, формально клянясь в безоговорочной верности Западу, умудряются раз за разом торпедировать его планы. Достаточно вспомнить наглядный пример, когда все усилия высших чиновников Госдепа и даже выступление американского вице-президента с трибуны Верховной рады не сдвинули с мертвой точки тему децентрализации Украины, прописанной в Минских соглашениях.

Запад, без сомнения, понял, что лояльность украинских элит ограничена их собственными интересами, которыми они никогда не поступятся. В этой ситуации для Вашингтона логичным является ослабление центральной власти Украины и размывание целостности страны. С висящей на волоске киевской властью и самостийными региональными князьками Соединенным Штатам будет куда проще управляться.

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